Цифры с полей: Tele2 отметила высокую активность клиентов на сибирском агрофоруме

Участники мероприятия много звонили, активно пользовались соцсетями и мессенджерами

17 июля 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KSXwy

Фермер. Сотовая связь / Фото: master1305 / freepik.com

Компания Tele2* изучила активность своих абонентов на агрофоруме "День сибирского поля". С 10 по 12 июля участники бизнес-программы и гости мероприятия проговорили 27 тысяч минут и скачали 1,5 тысячи гигабайт информации.

За три дня агрофорум посетили клиенты Tele2 из 53 регионов России. Большинство участников прибыли из Сибири. Особенно много гостей приехало на "День сибирского поля" из Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Второе место по численности заняли аграрии из уральских регионов, а третье – представители московских компаний.

Среди посетителей агрофорума были также клиенты оператора из:

Приморского края;

Камчатки;

Сахалина;

Краснодарского края;

Адыгеи;

Татарстана;

Удмуртии и других регионов.

Во время мероприятия участники часто совершали звонки, активно использовали соцсети и мессенджеры. За три дня клиенты Tele2, посетившие площадки агрофорума, проговорили более 27 тысяч минут и израсходовали 1,5 тысячи гигабайт интернет-трафика. Такого объема хватило бы одному пользователю на 7 500 часов в соцсетях.

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи в Алтайском крае, в том числе в Павловском районе. В этом году специалисты компании усовершенствовали сеть, установив на базовые станции дополнительное оборудование, которое обеспечивает высокую скорость мобильного интернета на низких частотах. Благодаря этому 4G*-сигнал стал более устойчивым и доступным на большем расстоянии.

Напомним, ранее оператор сообщал, что улучшил коммуникационную инфраструктуру в спальных районах Барнаула. Благодаря точечным улучшениям сети, качество голосовой связи стало выше, а скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20 %.

Улучшение базовых станций позволило ускорить обработку интернет-трафика. В результате увеличения пропускной способности сети, пользователи могут скачивать на 23 % больше гигабайтов в месяц.

* Tele2 ("Теле2"); G ("Джи")

Tele2

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