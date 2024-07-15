Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн

Теперь переоформить договор можно в удобном режиме вне зависимости от места пребывания

15 июля 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8JvijL

Смартфон. "Переоформление договора" / Фото: Анна Коваленко

Оператор Tele2 одним из первых на рынке запустил услугу дистанционного переоформления номера на фактического владельца. Чтобы переоформить договор на другого пользователя онлайн, клиент может оставить соответствующую заявку в личном кабинете на сайте. А новый владелец подпишет договор в салоне связи.

Что изменилось?

Раньше, чтобы переоформить номер, нужно было приехать в салон связи обоим владельцам. Из-за этого возникали сложности. Например, если владельцы жили в разных городах. Теперь действующий владелец может легко переоформить номер не выходя из дома.

Как это работает?

Чтобы передать номер телефона, официальный владелец должен выполнить следующие шаги:

Зайти в личный кабинет. Перейти в раздел "Переоформить номер". Подтвердить личные данные через аккаунт на "Госуслугах". Указать свои фамилию, имя и отчество, а также, при желании, дополнительный номер телефона нового владельца. Дождаться, пока система сформирует заявление на переоформление договора. Подписать заявление с помощью простой электронной подписи. Ввести код из SMS*.

Затем клиент может сообщить будущему владельцу номер заявления и детали о подписании нового договора лично или отправить автоматическое сообщение через личный кабинет.

Отправка доступна через Telegram*, WhatsApp* или VK*.

Новый владелец номера может посетить салон связи в течение 14 дней, чтобы приобрести сим-карту и подписать договор. При себе нужно иметь паспорт.

Стоит отметить, прежде чем переоформить номер на другого владельца, пользователю следует проверить актуальность персональных данных и, если требуется, обновить их в личном кабинете до подачи заявки.

Это платно?

Стоимость услуги – 100 руб. Перед визитом в салон нужно проверить, есть ли на счете необходимая сумма. Ее спишут автоматически.

* Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАпп"); VK ("ВиКей")

Tele2

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