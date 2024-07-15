Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн
Теперь переоформить договор можно в удобном режиме вне зависимости от места пребывания
15 июля 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8JvijL
Оператор Tele2 одним из первых на рынке запустил услугу дистанционного переоформления номера на фактического владельца. Чтобы переоформить договор на другого пользователя онлайн, клиент может оставить соответствующую заявку в личном кабинете на сайте. А новый владелец подпишет договор в салоне связи.
Что изменилось?
Раньше, чтобы переоформить номер, нужно было приехать в салон связи обоим владельцам. Из-за этого возникали сложности. Например, если владельцы жили в разных городах. Теперь действующий владелец может легко переоформить номер не выходя из дома.
Как это работает?
Чтобы передать номер телефона, официальный владелец должен выполнить следующие шаги:
- Зайти в личный кабинет.
- Перейти в раздел "Переоформить номер".
- Подтвердить личные данные через аккаунт на "Госуслугах".
- Указать свои фамилию, имя и отчество, а также, при желании, дополнительный номер телефона нового владельца.
- Дождаться, пока система сформирует заявление на переоформление договора.
- Подписать заявление с помощью простой электронной подписи.
- Ввести код из SMS*.
Затем клиент может сообщить будущему владельцу номер заявления и детали о подписании нового договора лично или отправить автоматическое сообщение через личный кабинет.
Отправка доступна через Telegram*, WhatsApp* или VK*.
Новый владелец номера может посетить салон связи в течение 14 дней, чтобы приобрести сим-карту и подписать договор. При себе нужно иметь паспорт.
Стоит отметить, прежде чем переоформить номер на другого владельца, пользователю следует проверить актуальность персональных данных и, если требуется, обновить их в личном кабинете до подачи заявки.
Это платно?
Стоимость услуги – 100 руб. Перед визитом в салон нужно проверить, есть ли на счете необходимая сумма. Ее спишут автоматически.
* Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАпп"); VK ("ВиКей")Реклама
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