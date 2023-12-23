ЦИК отказался регистрировать Дунцову кандидаткой в президенты

Комиссия нашла в ее документах больше 100 ошибок

23 декабря 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Екатерины Дунцовой

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Екатерину Дунцову кандидаткой в президенты. 23 декабря представители ЦИК заявили, что в ее документах нашли больше 100 ошибок. Об этом пишет NGS24.

Екатерина Дунцова родилась в Красноярске. Сейчас живет в Ржеве, воспитывает троих детей и работает журналисткой. Раньше была депутатом гордумы Ржева.

О намерении побороться за кресло российского лидера 40-летняя Дунцова заявила в ноябре. 17 декабря инициативная группа более чем из 700 человек поддержала ее выдвижение, а 20-го числа Дунцова подала документы в ЦИК.