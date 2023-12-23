ЦИК отказался регистрировать Дунцову кандидаткой в президенты
Комиссия нашла в ее документах больше 100 ошибок
23 декабря 2023, 18:59, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Екатерины Дунцовой
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Екатерину Дунцову кандидаткой в президенты. 23 декабря представители ЦИК заявили, что в ее документах нашли больше 100 ошибок. Об этом пишет NGS24.
Екатерина Дунцова родилась в Красноярске. Сейчас живет в Ржеве, воспитывает троих детей и работает журналисткой. Раньше была депутатом гордумы Ржева.
О намерении побороться за кресло российского лидера 40-летняя Дунцова заявила в ноябре. 17 декабря инициативная группа более чем из 700 человек поддержала ее выдвижение, а 20-го числа Дунцова подала документы в ЦИК.
19:35:55 23-12-2023
100 ошибок))) Это же надо такое сочинить!)))
20:23:16 23-12-2023
Как она могла работать депутатом гордумы? Если малограмотная так накосячила мама не горюй
21:49:54 23-12-2023
Гена (20:23:16 23-12-2023) Как она могла работать депутатом гордумы? Если малограмотная... С чего ты взял, что малограмотная? Она журналист, скорее всего филологическое образование. Под ошибками ЦИК имеет в виду что-то другое...
00:18:58 24-12-2023
Гена (20:23:16 23-12-2023) Как она могла работать депутатом гордумы? Если малограмотная... Неужели не понятно, что это не орфографические ошибки, а по формату, оформлению и т.д.
20:28:05 23-12-2023
Тут даже комментировать нечего.
20:38:57 23-12-2023
Что ещё ожидать от ЦИКа
21:16:23 23-12-2023
Испугались не на шутку. Путин уже показал свой страх с Евдокимовым, Фургалом, а сейчас Дунцова.
22:37:48 23-12-2023
Гость (21:16:23 23-12-2023) Испугались не на шутку. Путин уже показал свой страх с Евдок... Навального пропустили.Его Путин тоже очень сильно пугался.Всё за границу пытался спровадить.Но Алексей ещё тот фрукт.Крепкий орешек попался.Или овощ?Короче,плод.
08:08:19 24-12-2023
Гость (22:37:48 23-12-2023) Навального пропустили.Его Путин тоже очень сильно пугался.Вс... Гость, Навальный, это твой кумир? Его так измазали дегтем, как гулящую бабу, что он никогда бы не стал президентом. Это был животный страх перед ним, это другая категория страха.
09:01:27 24-12-2023
Гость (08:08:19 24-12-2023) Это был животный страх перед ним, это другая категория страха. страх перед навальным? вы если видите на дорожке использованный кондом сильно пугаетесь?
10:03:44 24-12-2023
Гость (08:08:19 24-12-2023) Гость, Навальный, это твой кумир? Его так измазали дегтем, к... Животный страх он такой.Отправили зайчика за границу,там не приняли,мозги запудрили,домой вернуться посоветовали,а дома им подтёрлись и в клетку кинули.Великий мира сего тот зайчик )
12:46:43 25-12-2023
Гость (22:37:48 23-12-2023) Навального пропустили.Его Путин тоже очень сильно пугался.Вс... теперь-то уже, наверное, точно овощ
22:45:19 23-12-2023
Гость (21:16:23 23-12-2023) Испугались не на шутку. Путин уже показал свой страх с Евдок... самому(самой) не смешно?
11:10:54 24-12-2023
Гость (22:45:19 23-12-2023) самому(самой) не смешно?... У всей либерды задание ее продвигать. Ну, либо, сделать ее жертвой, и писать негатив про существующую власть. Сотни-тысячи писак на всех ресурсах одновременно воздбудились Дунцовой
21:29:23 23-12-2023
Как бы с ней чего не вышло.Миллиардер М.Ходорковский,он такой.Люди для него мусор.
22:50:26 23-12-2023
Гость (21:29:23 23-12-2023) Как бы с ней чего не вышло.Миллиардер М.Ходорковский,он тако... А для других миллиардеров?
00:29:12 24-12-2023
Гость (21:16:23 23-12-2023) Испугались не на шутку. Путин уже показал свой страх с Евдок... Было бы кого пугаться. Смех, а не кандидат.
04:41:07 24-12-2023
Сейчас живет в Ржеве, воспитывает троих детей и работает журналисткой. Прям как Бог миловал не вляпаться в безрассудство . Дела попроще на кухне и очевидный УСПЕХ в делах потому . Какая прелесть , поставить себе в задачу сделать котлет и УСПЕХ , вот они готовы и на блюдечке стоят на обеденном столе , а не какая-то неудача в погоне за синицей в небе .
04:43:49 24-12-2023
"Блок коммунистов и беспартийных" всегда голосует только за одного кандидата! А пиво на участках давать будут?
09:29:57 24-12-2023
Я поражаюсь местным комментаторам) бред про «животный страх», про якобы альтернативу. Кого ему бояться? Это его все боятся. Горлопан на себе прочувствует все последствия предательства интересов страны - он из зиндана до своей смерти не выйдет. И все его адепты обречены на забвение. Нет у них электоральной базы. Ну не считать же за людей тот десяток-второй что гадит здесь в камментах.
11:02:47 24-12-2023
Ее одну очень активно продвигают оппозиция и всякие прочие, про нее пишут, про всех других - нет. В общем, уши сразу видно. Если она такая хорошая, если о ней так радеют из-за рубежа, пусть США или Украина ее себе сами президентом забирают
11:14:53 24-12-2023
больше 100 ошибок --- может скрыла финансирование из-за рубежа?
12:04:22 24-12-2023
Видимо, на то и был расчет. Фантастическое количество допущенных ляпов как раз наводит на мысль о том, что это было сделано намеренно, чтобы ЦИК гарантированно отказал в регистрации - а либерастня всех мастей получила "законную" возможность завывать на всех углах, что, дескать, Путин боится, а его сатрапы зажимают оппозиционных кандидатов. Ну и американские денежки в кармане без особых хлопот - всего-то надо покривляться чуток да поголосить об отсутствии демократии в проклятой Рашке. А вы подумали, что Дунцова - это всерьез?)))
11:23:30 25-12-2023
Гость (12:04:22 24-12-2023) Видимо, на то и был расчет. Фантастическое количество допуще... Эк у вас фантазия разыгралась. И ошибки намеренные ,и деньги американские ,ещё надо какую нибудь разведку сюда приплести (какую нибудь сигуранцу или дефензиву) для полного ,так сказать ,комплекта.Как какая альтернатива ,так тут же надо обосрать.А я бы хотел ,например ,подробнее узнать о ней и других потенциальных кандидатах на этот пост .Выборы и должны быть выборами,или мы уже потеряли изначальный смысл этого слова?
12:37:33 25-12-2023
Большинство жителей России поддерживает действующего президента страны Владимира Путина. Об этом 12 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Если это правда, допускай на выборы легко других кандидатов. Фокус в том, что это, видимо, не совсем так