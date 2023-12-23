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В Барнауле открылся избирательный штаб Владимира Путина

Он заработал по адресу ул. Пушкина, 62

23 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина открылся в Барнауле. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Штаб расположен по адресу ул. Пушкина, 62. Сопредседателями штаба стали:

  • начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова;
  • командир стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрий Жуланов;
  • актриса музыкального театра Виктория Гальцева, которая была доверенным лицом Путина на выборах 2018 года.

Когда начнут собирать подписи и как будет организован процесс, не уточняется.

Ранее сообщили, что на выборах президента в Алтайском крае будет действовать электронное голосование. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.

Барнаул Владимир Путин

Комментарии 4

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Гость

15:52:30 23-12-2023

А командир стрнлковой роты что в тылу делает ?

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Гость

15:53:41 23-12-2023

Вот это самовыдвиженец! Штаб-то в "Единой России".

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Гость

10:44:52 25-12-2023

Как можно в крае, который находится по всем показателям, почти на последнем месте по России, открывать какой-то штаб по сбору подписей!

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Андрей

02:25:16 30-12-2023

Гость (10:44:52 25-12-2023) Как можно в крае, который находится по всем показателям, поч... Так голосуй за своего кандидата. А нет такого, то выдвиньте! Посмотрим, глядишь поддержим. Только не с такой фамилией, как тут решил выдвинутся товарищ из краевого зак. собрания. Как там то оказался?

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