В Барнауле открылся избирательный штаб Владимира Путина
Он заработал по адресу ул. Пушкина, 62
23 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина открылся в Барнауле. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.
Штаб расположен по адресу ул. Пушкина, 62. Сопредседателями штаба стали:
- начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова;
- командир стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрий Жуланов;
- актриса музыкального театра Виктория Гальцева, которая была доверенным лицом Путина на выборах 2018 года.
Когда начнут собирать подписи и как будет организован процесс, не уточняется.
Ранее сообщили, что на выборах президента в Алтайском крае будет действовать электронное голосование. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.
15:52:30 23-12-2023
А командир стрнлковой роты что в тылу делает ?
15:53:41 23-12-2023
Вот это самовыдвиженец! Штаб-то в "Единой России".
10:44:52 25-12-2023
Как можно в крае, который находится по всем показателям, почти на последнем месте по России, открывать какой-то штаб по сбору подписей!
02:25:16 30-12-2023
Гость (10:44:52 25-12-2023) Как можно в крае, который находится по всем показателям, поч... Так голосуй за своего кандидата. А нет такого, то выдвиньте! Посмотрим, глядишь поддержим. Только не с такой фамилией, как тут решил выдвинутся товарищ из краевого зак. собрания. Как там то оказался?