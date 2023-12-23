В Барнауле открылся избирательный штаб Владимира Путина

Он заработал по адресу ул. Пушкина, 62

23 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина открылся в Барнауле. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Штаб расположен по адресу ул. Пушкина, 62. Сопредседателями штаба стали:

начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова;

командир стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрий Жуланов;

актриса музыкального театра Виктория Гальцева, которая была доверенным лицом Путина на выборах 2018 года.

Когда начнут собирать подписи и как будет организован процесс, не уточняется.

Ранее сообщили, что на выборах президента в Алтайском крае будет действовать электронное голосование. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.