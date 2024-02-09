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ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента

Кандидатов расположили в алфавитном порядке

09 февраля 2024, 19:23, ИА Амител

Фото: Telegram-канал ЦИК

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня на голосовании на выборах президента. Его опубликовали в Telegram-канале ЦИК.

Кандидатов расположили в алфавитном порядке. Напротив каждого указаны сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах и к какой партии принадлежит. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по размеру и разделены прямой линией черного цвета.

Таким образом, Владислав Даванков будет в бюллетене первым, Владимир Путин – вторым, Леонид Слуцкий – третьим, а Николай Харитонов – четвертым.

Напомним, что 8 февраля после заседания ЦИК официально определились кандидаты, которые будут бороться за пост президента России на выборах 15-17 марта 2024 года. Их будет четверо. Amic.ru рассказывает, за кого можно будет проголосовать на выборах президента 2024.

Происшествия выборы

Комментарии 6

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Гость

19:43:05 09-02-2024

Мне такой домой надо. Буду правнукам показывать и страшилками пугать.

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Гость

22:13:35 09-02-2024

И мне штук 100, надо туалет обклеить.

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Гость

23:01:15 09-02-2024

А где против всех ?

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Гость

03:03:06 10-02-2024

Нет там достойных кандидатов, сама Божья природа, как знаменье, плачет горькими слезами второй день подряд.

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Гость

10:55:11 10-02-2024

- Молодым везде у нас дорога! - сказал 79-летний Зюганов, отправляя 75-летнего Харитонова на выборы

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Шизиг

19:07:46 10-02-2024

Почему все фамилии написаны ЗАГЛАВНЫМИ буквами с т. зрения правописания и юриспруденции?

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