ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента
Кандидатов расположили в алфавитном порядке
09 февраля 2024, 19:23, ИА Амител
Фото: Telegram-канал ЦИК
Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня на голосовании на выборах президента. Его опубликовали в Telegram-канале ЦИК.
Кандидатов расположили в алфавитном порядке. Напротив каждого указаны сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах и к какой партии принадлежит. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по размеру и разделены прямой линией черного цвета.
Таким образом, Владислав Даванков будет в бюллетене первым, Владимир Путин – вторым, Леонид Слуцкий – третьим, а Николай Харитонов – четвертым.
Напомним, что 8 февраля после заседания ЦИК официально определились кандидаты, которые будут бороться за пост президента России на выборах 15-17 марта 2024 года. Их будет четверо. Amic.ru рассказывает, за кого можно будет проголосовать на выборах президента 2024.
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Мне такой домой надо. Буду правнукам показывать и страшилками пугать.
22:13:35 09-02-2024
И мне штук 100, надо туалет обклеить.
23:01:15 09-02-2024
А где против всех ?
03:03:06 10-02-2024
Нет там достойных кандидатов, сама Божья природа, как знаменье, плачет горькими слезами второй день подряд.
10:55:11 10-02-2024
- Молодым везде у нас дорога! - сказал 79-летний Зюганов, отправляя 75-летнего Харитонова на выборы
19:07:46 10-02-2024
Почему все фамилии написаны ЗАГЛАВНЫМИ буквами с т. зрения правописания и юриспруденции?