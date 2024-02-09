К выборам президента допустили Владимира Путина и трех кандидатов от парламентских партий

09 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

8 февраля после заседания ЦИК официально определились кандидаты, которые будут бороться за пост президента России на выборах 15-17 марта 2024 года. Их будет четверо. Amic.ru рассказывает, за кого можно будет проголосовать на выборах президента 2024.

Владимир Путин (самовыдвиженец)

Самый известный из кандидатов – действующий президент Владимир Путин, который занимает это кресло уже 20 лет (с перерывом на четырехлетнее правление Дмитрия Медведева, когда Путин был премьер-министром). Путину сейчас 71 год.

Владимир Путин родился в Ленинграде, окончил юрфак Ленинградского госуниверситета. 16 лет служил офицером внешней разведки КГБ, шесть лет из них – в Дрездене. Затем вернулся в Ленинград и работал помощником ректора ЛГУ, а затем – советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. В 1991-м трудился в мэрии Санкт-Петербурга. В 1996-м переехал в Москву и был назначен заместителем управляющего делами президента. Затем возглавлял ФСБ, а в августе 1999-го стал председателем правительства России. Эту же должность занимал с 2008 по 2012 год.

31 декабря 1999-го стал исполняющим обязанности главы государства. Впервые президентом его избрали в 2000 году. На должность Путин также переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года президентский срок был увеличен с четырех до восьми лет. А после принятия поправок в Конституцию он получил право баллотироваться в 2024 году.

Разведен, есть две дочери.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владислав Даванков ("Новые люди")

Владислав Даванков – самый молодой кандидат в президенты России, ему всего 39 лет.

Родился Даванков в Смоленске, окончил исторический факультет МГУ, Российский государственный социальный университет и Московскую школу управления Сколково. С 2013 года работает вице-президентом компании Faberlic Алексея Нечаева. В 2017-м возглавил фонд поддержки образовательных программ "Капитаны", который также основан Алексеем Нечаевым.

В сентябре 2021-го Даванкова выбрали депутатом Госдумы. В октябре 2021 года стал заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина. Координирует работу комитетов по охране здоровья и культуре. Также является первым заместителем руководителя фракции партии "Новые люди" с 11 октября 2021 года.

В сентябре 2023-го участвовал в выборах мэра Москвы и занял четвертое место из пяти, набрав 5,34% голосов.

На предвыборном сайте Даванкова сказано, что он выступает за то, чтобы сделать Россию "богатой, прогрессивной и свободной страной". Также ратует за поддержку бизнеса и предпринимательские свободы.

Женат, двое детей.

Владислав Даванков / Фото: Антьон Дегтярев

Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Леониду Слуцкому 55 лет. Родился в Москве. Сначала окончил Московский станкоинструментальный институт, а затем – Московский экономико-статистический институт. Имеет степень доктора экономических наук.

С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР. В 1992-1993 годах был советником мэра Москвы Юрия Лужкова, в 1994-м стал главой секретариата Госдумы. В 1999-м выбран депутатом Госдумы от "Блока Жириновского", а в 2003 году – от ЛДПР. В нижнюю палату парламента Слуцкий избирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. После смерти главы партии Владимира Жириновского стал руководить ЛДПР и ее фракцией в Госдуме. Сейчас возглавляет в нижней палате парламента комитет по международным делам.

Кроме того, Слуцкий руководит кафедрой международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова и числится президентом факультета мировой политики МГУ.

С 2022 года является председателем правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Женат, есть две дочери от разных браков.

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru

Николай Харитонов (КПРФ)

Николай Харитонов – второй после Путина кандидат, который уже участвовал в выборах президента, это было в 2004 году. Тогда он набрал 13,6% и занял второе место.

Харитонов – сибиряк. Родился в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. В Новосибирском сельскохозяйственном институте выучился на агронома, затем окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

После вуза Харитонов трудился агрономом, управляющим отделением совхоза, а затем стал директором совхоза "Большевик" в Новосибирской области и избирался депутатом сельского, районного, областного советов народных депутатов. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР по территориальному округу № 530 (Новосибирская область). Входил во фракцию "Аграрный союз" и депутатский блок "Народное единство". Потом стал одним из создателей Аграрной партии России и ее зампредседателя.

В 1999 году Харитонова избрали депутатом Госдумы третьего созыва по списку КПРФ, он возглавил Агропромышленную группу. В 2003-м снова стал депутатом Госдумы. В 2008-м – членом ЦК КПРФ, а затем – членом Президиума ЦК КПРФ. В 2011-м снова стал депутатом Госдумы, а в 2021-м вошел в состав фракции КПРФ и возглавил комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Харитонов женат, у него четыре дочери. Кроме того, он имеет звание Героя Труда, награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы и несколькими медалями.

Программа Харитонова на выборах начинается с лозунга "Поиграли в капитализм и хватит!". Он выступает за национализацию природных ресурсов, повышение МРОТ до 35 тысяч рублей, введение прогрессивной шкалы налогообложения, отмену пенсионной реформы, увеличение стипендий и так далее.

Николай Харитонов / Фото: Госдума РФ

А кто еще мог попасть в список?

Кандидатами на выборы президента могли стать представители партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин и партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, однако в сданных ими подписях оказалось 15 и 14% брака соответственно и к выборам их не допустили.

Кроме того, процедуру подписей не прошли самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев, которые не предоставили нужное количество подписей.

А самоотвод взяли глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, а также Ирина Свиридова от Демократической партии России.

Когда пройдут выборы?

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Победитель будет занимать свой пост до 2030 года.

Проголосовать можно будет на избирательных участках, в 29 регионах будет и электронное голосование.