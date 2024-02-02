ЦИК впервые назвала численность избирателей в России с учетом новых регионов

Также сообщили, сколько избирателей проживают за границей

02 февраля 2024, 13:24, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: amic.ru

Численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России оставляет 112 309 947 человек, сообщает ЦИК России в своем Telegram-канале.

"Впервые данные представляются с учетом избирателей, проживающих в четырех новых субъектах Российской Федерации", – отметили в комиссии.

Также назвали число избирателей за пределами России – 1 890 863 человека. Еще 11 924 избирателя проживают в Байконуре.