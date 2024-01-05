ЦИК разрешил депутату Малинковичу начать сбор подписей на выборы президента

Теперь ему предстоит заручиться поддержкой 100 тысяч человек

05 января 2024, 16:41, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЦИК России зарегистрировала списки уполномоченных представителей кандидата в президенты депутата АКЗС, лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.

Теперь Малинкович сможет открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей. Как кандидат от партии он должен будет собрать от 100 до 105 тысяч "автографов". При этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тысячи.

Сдать подписные листы в ЦИК Малинкович должен не позднее 31 января 2024 года.

Также сообщается, что ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность главы государства Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди").