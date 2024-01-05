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ЦИК разрешил депутату Малинковичу начать сбор подписей на выборы президента

Теперь ему предстоит заручиться поддержкой 100 тысяч человек

05 января 2024, 16:41, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ЦИК России зарегистрировала списки уполномоченных представителей кандидата в президенты депутата АКЗС, лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.

Теперь Малинкович сможет открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей. Как кандидат от партии он должен будет собрать  от 100 до 105 тысяч "автографов". При этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тысячи.

Сдать подписные листы в ЦИК Малинкович должен не позднее 31 января 2024 года.

Также сообщается, что ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность главы государства Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди").

Фото со страницы Сергея Малинковича во

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Днем ранее политик сообщал, что намерен голосовать на выборах за действующего главу государства
НОВОСТИПолитика

выборы депутат
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Комментарии 10

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Элен без ребят

16:51:41 05-01-2024

фото, как насмешка

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Гость

21:26:27 05-01-2024

Элен без ребят (16:51:41 05-01-2024) фото, как насмешка... Он же коммунист.. но, лучшего варианта устройства общества никто ещё не предложил!

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Гость

07:55:40 06-01-2024

Гость (21:26:27 05-01-2024) Он же коммунист.. но, лучшего варианта устройства общества н... Да-да, когда ты ничего не делаешь, а плюшки тебе сами в рот залезают.

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ВВП

18:40:15 05-01-2024

Кого то он напоминает на фото, был такой английский комик))

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Элен без ребят

20:54:01 05-01-2024

ВВП (18:40:15 05-01-2024) Кого то он напоминает на фото, был такой английский комик))... точно! Роуэн Аткинсон)

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Гость

20:51:03 05-01-2024

а мы ещё не знаем кто победит?

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Андрей

21:27:52 05-01-2024

Президент России Малинкович. Звучит?! Но у нас не Израиль!

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Гость

14:18:51 06-01-2024

О! За него проголосую! Надо все довести до абсурда.

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Олег

02:22:57 07-01-2024

Спорим на лям что Путин победит? А кто не спорит, тот в выборы не верит - западные прихвостни.

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Гость

05:52:12 07-01-2024

Что не сделаешь ради собственного благополучия.Соседи и друзья по фиг.

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