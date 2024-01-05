ЦИК разрешил депутату Малинковичу начать сбор подписей на выборы президента
Теперь ему предстоит заручиться поддержкой 100 тысяч человек
05 января 2024, 16:41, ИА Амител
ЦИК России зарегистрировала списки уполномоченных представителей кандидата в президенты депутата АКЗС, лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича. Об этом сообщает телеграм-канал избиркома.
Теперь Малинкович сможет открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей. Как кандидат от партии он должен будет собрать от 100 до 105 тысяч "автографов". При этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тысячи.
Сдать подписные листы в ЦИК Малинкович должен не позднее 31 января 2024 года.
Также сообщается, что ЦИК России зарегистрировала кандидатов на должность главы государства Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Владислава Даванкова ("Новые люди").
16:51:41 05-01-2024
фото, как насмешка
21:26:27 05-01-2024
Элен без ребят (16:51:41 05-01-2024) фото, как насмешка... Он же коммунист.. но, лучшего варианта устройства общества никто ещё не предложил!
07:55:40 06-01-2024
Гость (21:26:27 05-01-2024) Он же коммунист.. но, лучшего варианта устройства общества н... Да-да, когда ты ничего не делаешь, а плюшки тебе сами в рот залезают.
18:40:15 05-01-2024
Кого то он напоминает на фото, был такой английский комик))
20:54:01 05-01-2024
ВВП (18:40:15 05-01-2024) Кого то он напоминает на фото, был такой английский комик))... точно! Роуэн Аткинсон)
20:51:03 05-01-2024
а мы ещё не знаем кто победит?
21:27:52 05-01-2024
Президент России Малинкович. Звучит?! Но у нас не Израиль!
14:18:51 06-01-2024
О! За него проголосую! Надо все довести до абсурда.
02:22:57 07-01-2024
Спорим на лям что Путин победит? А кто не спорит, тот в выборы не верит - западные прихвостни.
05:52:12 07-01-2024
Что не сделаешь ради собственного благополучия.Соседи и друзья по фиг.