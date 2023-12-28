"Буду бороться". Алтайский депутат Малинкович станет конкурентом Путина на выборах
Днем ранее политик сообщал, что намерен голосовать на выборах за действующего главу государства
28 декабря 2023, 18:12, Анастасия Чебакова
Депутат Алтайского Заксобрания, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович станет кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом политик рассказал amic.ru.
Решение о выдвижении Малинковича съезд партии принял 28 декабря. Его кандидатуру поддержали 46 из 48 делегатов.
При этом днем ранее депутат сообщал amic.ru, что вопрос о выдвижении кандидата от "Коммунистов России" на данный момент не стоит.
"Ночью экстренно начал собираться съезд. Решение приняли в 12 часов дня. Большинство региональных организаций выдвинули меня, и я вынужден был подчиниться", – объяснил депутат.
Народный избранник признался, что по-прежнему считает, что главнокомандующим армией должен оставаться Владимир Путин. Однако гражданским президентом, по его мнению, должен стать рабочий человек, "каким он сам и является".
18:39:51 28-12-2023
Из двух зол выбирать ни какое не буду
19:12:29 28-12-2023
Карманная оппозиция, лучше вообще было не выдвигаться.
21:28:50 28-12-2023
По Конституции РФ каждый гражданин может быть кандидатом в Президенты РФ, но каждый гражданин должен быть культурным Человеком.
21:35:42 28-12-2023
"Интересная" партия, члены которой выставляют своего коллегу на посмешище.
22:12:24 28-12-2023
Еще один Бугаев, или Булаев... Как его там? Который весной светился?
23:10:06 28-12-2023
Идиоты
06:34:54 29-12-2023
Всё по пословице "Не догоню, но хотя бы согреюсь". Пиар, пиар. Вот кто его знал, а теперь известная личность, в президенты избирался))
09:29:50 29-12-2023
главнокомандующим армией должен оставаться Владимир Путин --- какой то хитрый еврейский вариант, типа он чисто по экономике
16:00:41 30-12-2023
Молодец Сергей Малинкович , то что его выбрала партия , это означает краю повезло что он здесь работал .