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"Буду бороться". Алтайский депутат Малинкович станет конкурентом Путина на выборах

Днем ранее политик сообщал, что намерен голосовать на выборах за действующего главу государства

28 декабря 2023, 18:12, Анастасия Чебакова

Фото со страницы Сергея Малинковича во "ВКонтакте"
Фото со страницы Сергея Малинковича во "ВКонтакте"

Депутат Алтайского Заксобрания, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович станет кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом политик рассказал amic.ru.

Решение о выдвижении Малинковича съезд партии принял 28 декабря. Его кандидатуру поддержали 46 из 48 делегатов.

При этом днем ранее депутат сообщал amic.ru, что вопрос о выдвижении кандидата от "Коммунистов России" на данный момент не стоит.

"Ночью экстренно начал собираться съезд. Решение приняли в 12 часов дня. Большинство региональных организаций выдвинули меня, и я вынужден был подчиниться", – объяснил депутат.

Народный избранник признался, что по-прежнему считает, что главнокомандующим армией должен оставаться Владимир Путин. Однако гражданским президентом, по его мнению, должен стать рабочий человек, "каким он сам и является".

Фото: amic.ru

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Алтайский край депутаты выборы
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Комментарии 9

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Гость

18:39:51 28-12-2023

Из двух зол выбирать ни какое не буду

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Гость

19:12:29 28-12-2023

Карманная оппозиция, лучше вообще было не выдвигаться.

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Гость

21:28:50 28-12-2023

По Конституции РФ каждый гражданин может быть кандидатом в Президенты РФ, но каждый гражданин должен быть культурным Человеком.

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Гость

21:35:42 28-12-2023

"Интересная" партия, члены которой выставляют своего коллегу на посмешище.

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Гость

22:12:24 28-12-2023

Еще один Бугаев, или Булаев... Как его там? Который весной светился?

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Гость

23:10:06 28-12-2023

Идиоты

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ВВП

06:34:54 29-12-2023

Всё по пословице "Не догоню, но хотя бы согреюсь". Пиар, пиар. Вот кто его знал, а теперь известная личность, в президенты избирался))

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Гость

09:29:50 29-12-2023

главнокомандующим армией должен оставаться Владимир Путин --- какой то хитрый еврейский вариант, типа он чисто по экономике

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Гость

16:00:41 30-12-2023

Молодец Сергей Малинкович , то что его выбрала партия , это означает краю повезло что он здесь работал .

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