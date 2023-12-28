Днем ранее политик сообщал, что намерен голосовать на выборах за действующего главу государства

28 декабря 2023, 18:12, Анастасия Чебакова

Фото со страницы Сергея Малинковича во "ВКонтакте"

Депутат Алтайского Заксобрания, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович станет кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом политик рассказал amic.ru.

Решение о выдвижении Малинковича съезд партии принял 28 декабря. Его кандидатуру поддержали 46 из 48 делегатов.

При этом днем ранее депутат сообщал amic.ru, что вопрос о выдвижении кандидата от "Коммунистов России" на данный момент не стоит.

"Ночью экстренно начал собираться съезд. Решение приняли в 12 часов дня. Большинство региональных организаций выдвинули меня, и я вынужден был подчиниться", – объяснил депутат.

Народный избранник признался, что по-прежнему считает, что главнокомандующим армией должен оставаться Владимир Путин. Однако гражданским президентом, по его мнению, должен стать рабочий человек, "каким он сам и является".