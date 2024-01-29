ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Предстоящие выборы станут пятыми для действующего главы государства

29 января 2024, 16:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщает ТАСС.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение об этом принято единогласно.

Помимо самовыдвиженца Путина, на сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы еще три человека: Владислав Даванков от "Новых людей", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.