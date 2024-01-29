ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
Предстоящие выборы станут пятыми для действующего главы государства
29 января 2024, 16:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщает ТАСС.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение об этом принято единогласно.
Помимо самовыдвиженца Путина, на сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы еще три человека: Владислав Даванков от "Новых людей", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024
16:02:32 29-01-2024
ОГО, неужели допустили?
16:25:38 29-01-2024
Удачи товарищ президент!
17:44:11 29-01-2024
Пять сроков в Конституции не предусмотрено.
22:20:58 29-01-2024
Гость (17:44:11 29-01-2024) Пять сроков в Конституции не предусмотрено. ... По Конституции не предусмотрено, но очень хочется.
18:18:09 29-01-2024
я всё переживал! зарегистрируют или нет!?
06:10:03 30-01-2024
Гость (18:18:09 29-01-2024) я всё переживал! зарегистрируют или нет!?... В феврале начнутся дебаты , посмотрим по телевизору .
12:35:40 30-01-2024
Гость (18:18:09 29-01-2024) я всё переживал! зарегистрируют или нет!?... Шансов практически не было никаких, но чудо помогло
08:24:29 30-01-2024
А я его уважаю и обожаю. Наш Президент самый лучший!!!
12:32:52 30-01-2024
горожанка (08:24:29 30-01-2024) А я его уважаю и обожаю. Наш Президент самый лучший!!!... А я его еще больше "ку"
12:31:35 30-01-2024
ПЯТЫМИ!!!!!!!!!!!!!!!! ЗИМБАБВЕ