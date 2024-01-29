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ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Предстоящие выборы станут пятыми для действующего главы государства

29 января 2024, 16:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты, сообщает ТАСС.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение об этом принято единогласно.

Помимо самовыдвиженца Путина, на сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы еще три человека: Владислав Даванков от "Новых людей", Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

Владимир Путин Политика
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Комментарии 10

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Гость

16:02:32 29-01-2024

ОГО, неужели допустили?

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Гость

16:25:38 29-01-2024

Удачи товарищ президент!

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Гость

17:44:11 29-01-2024

Пять сроков в Конституции не предусмотрено.

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Гость

22:20:58 29-01-2024

Гость (17:44:11 29-01-2024) Пять сроков в Конституции не предусмотрено. ... По Конституции не предусмотрено, но очень хочется.

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Гость

18:18:09 29-01-2024

я всё переживал! зарегистрируют или нет!?

  9 Нравится
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Гость

06:10:03 30-01-2024

Гость (18:18:09 29-01-2024) я всё переживал! зарегистрируют или нет!?... В феврале начнутся дебаты , посмотрим по телевизору .

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Пузырек

12:35:40 30-01-2024

Гость (18:18:09 29-01-2024) я всё переживал! зарегистрируют или нет!?... Шансов практически не было никаких, но чудо помогло

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горожанка

08:24:29 30-01-2024

А я его уважаю и обожаю. Наш Президент самый лучший!!!

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Пузырек

12:32:52 30-01-2024

горожанка (08:24:29 30-01-2024) А я его уважаю и обожаю. Наш Президент самый лучший!!!... А я его еще больше "ку"

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Пузырек

12:31:35 30-01-2024

ПЯТЫМИ!!!!!!!!!!!!!!!! ЗИМБАБВЕ

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