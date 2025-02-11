Цистерна с маслом загорелась в производственном здании в Новоалтайске

С огнем боролись 18 специалистов на пяти единицах техники

11 февраля 2025, 09:33, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Новоалтайске вечером 10 февраля потушили пожар в производственном здании. Там горела цистерна с маслом, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание тушили по повышенному рангу сложности. На месте работали 18 специалистов на пяти единицах техники.

"В результате возгорания поврежден корпус шнековой установки на общей площади шесть квадратных метров. Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – рассказали в ведомстве.

О пострадавших информации нет.

Всего за 10 февраля в крае потушили 11 пожаров, в том числе девять – в жилом секторе, сообщили в МЧС Алтайского края.