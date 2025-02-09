Пожарные спасли мужчину в алтайском селе, который остался в задымленном доме

Выбраться самостоятельно он не смог из-за состояния здоровья

09 февраля 2025, 21:56, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который оказался в задымленном частном доме в селе Кулунда Алтайского края. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, мужчина был в опасности, поскольку выбраться самостоятельно ему не позволяло состояние здоровья.

Инцидент произошел 9 февраля. Прибывшие бойцы России оперативно ликвидировали возгорание на площади не более двух "квадратов".

Наиболее вероятная причина пожара – неправильное устройство и неисправность печи. Спасатели отмечают, что загорелась примыкающая к ее поверхности стена.