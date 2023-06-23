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CNN: пассажиры батискафа "Титан" погибли безболезненно

Скорее всего, они даже не успели понять, что произошло

23 июня 2023, 19:12, ИА Амител

Фото: OceanGate
Фото: OceanGate

Пассажиры потерпевшего бедствие батискафа "Титан" погибли безболезненно, однако их тела, скорее всего, уже не обнаружат. Такое мнение экспертов привел телеканал CNN.

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти отметил, что разрушение корпуса аппарата произошло за миллисекунды. Люди, скорее всего, даже не осознали, что произошло.

Отметим, что ранее профессор Блэр Торнтон заявил, что "Титан" испытал на себе давление, сравнимое с падением на него Эйфелевой башни.

Напомним, что ранее береговая  охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу "Титан". Все его пассажиры погибли, и произошло это не из-за нехватки кислорода, уточняют американские ВМС. Они зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа из-за имплозии.

Комментарии 4

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Гость

19:49:01 23-06-2023

Как и последующие англосаксы.Не мучаясь.

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Гость

21:14:07 23-06-2023

Безболезненно только в эроиценнтре ядерного взрыва. Это вам к Медведеву Д А

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Гость

07:29:22 24-06-2023

Ушли на дно, оставив свои миллиарды на земле.

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Гость

16:10:36 24-06-2023

Да сколько можно про них? Ну потонули, и потонули. Меня наши люди больше интересуют.

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