CNN: пассажиры батискафа "Титан" погибли безболезненно

Скорее всего, они даже не успели понять, что произошло

23 июня 2023, 19:12, ИА Амител

Фото: OceanGate

Пассажиры потерпевшего бедствие батискафа "Титан" погибли безболезненно, однако их тела, скорее всего, уже не обнаружат. Такое мнение экспертов привел телеканал CNN.

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти отметил, что разрушение корпуса аппарата произошло за миллисекунды. Люди, скорее всего, даже не осознали, что произошло.

Отметим, что ранее профессор Блэр Торнтон заявил, что "Титан" испытал на себе давление, сравнимое с падением на него Эйфелевой башни.

Напомним, что ранее береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу "Титан". Все его пассажиры погибли, и произошло это не из-за нехватки кислорода, уточняют американские ВМС. Они зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа из-за имплозии.