CNN: российско-американские переговоры пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе

По данным источников, встреча может состояться 12 марта

10 марта 2025, 12:55, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Представители США встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии уже на этой неделе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", – сообщил телеканал.

При этом собеседник не стал уточнять, кто именно будет представлять российскую и американскую стороны.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид рассказал, что делегации США и Украины обсудят возможности объявления перемирия между Россией и Украиной. По его информации, встреча пройдет 12 марта в городе Джидда. Среди официальных лиц США, которые примут участие во встрече, будет госсекретарь США Марко Рубио.