CNN: российско-американские переговоры пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе
По данным источников, встреча может состояться 12 марта
10 марта 2025, 12:55, ИА Амител
Представители США встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии уже на этой неделе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.
"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", – сообщил телеканал.
При этом собеседник не стал уточнять, кто именно будет представлять российскую и американскую стороны.
Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид рассказал, что делегации США и Украины обсудят возможности объявления перемирия между Россией и Украиной. По его информации, встреча пройдет 12 марта в городе Джидда. Среди официальных лиц США, которые примут участие во встрече, будет госсекретарь США Марко Рубио.
12:59:48 10-03-2025
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