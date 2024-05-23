"ЦУМ сворачивается". Магазины покидают универмаг, который вскоре станет историей

Покинуть здание арендаторы должны до 1 июня

23 мая 2024, 15:30, ИА Амител

ЦУМ в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Магазины съезжают из здания ЦУМа на проспекте Ленина, которое могут начать сносить уже летом. Ранее арендаторы получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню. Сейчас сотрудники торговых точек упаковывают свои товары в коробки и мешки, рассказала корреспондент amic.ru.

"ЦУМ сворачивается. Первый этаж – в обычном режиме", – отметила наш корреспондент.

Ранее amic.ru рассказал, что на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.