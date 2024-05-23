"ЦУМ сворачивается". Магазины покидают универмаг, который вскоре станет историей
Покинуть здание арендаторы должны до 1 июня
23 мая 2024, 15:30, ИА Амител
Магазины съезжают из здания ЦУМа на проспекте Ленина, которое могут начать сносить уже летом. Ранее арендаторы получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню. Сейчас сотрудники торговых точек упаковывают свои товары в коробки и мешки, рассказала корреспондент amic.ru.
"ЦУМ сворачивается. Первый этаж – в обычном режиме", – отметила наш корреспондент.
Ранее amic.ru рассказал, что на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.
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Зачем сносить исторические здания? Мало места? Стройте в новый районах, реставрируйте историческое, в не извращайте. Приходят управленцы из других регионов им по барабану история города, видимо зарабатывать лучше, а на людей местных чихать. Против надо быть таких проектов.
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Ден (15:00:02 24-05-2024) Зачем сносить исторические здания? Мало места? Стройте в нов... ЦУМ не историческое здание, а советская типовая коробка, не представляющая ни исторической, ни архитектурной ценности.