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"ЦУМ сворачивается". Магазины покидают универмаг, который вскоре станет историей

Покинуть здание арендаторы должны до 1 июня

23 мая 2024, 15:30, ИА Амител

ЦУМ в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Магазины съезжают из здания ЦУМа на проспекте Ленина, которое могут начать сносить уже летом. Ранее арендаторы получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню. Сейчас сотрудники торговых точек упаковывают свои товары в коробки и мешки, рассказала корреспондент amic.ru.

"ЦУМ сворачивается. Первый этаж – в обычном режиме", – отметила наш корреспондент.

Ранее amic.ru рассказал, что на месте старого здания 1964 года постройки появится современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, а второй уровень – 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров.

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле

ЦУМ в Барнауле могут начать сносить уже летом. Что построят на его месте?

Арендаторы здания получили уведомления о необходимости съехать к июню
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фоторепортажи магазины

Комментарии 5

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Алик

23:33:36 23-05-2024

Если подземная парковка будет, то годнота...

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Евгений

12:27:07 24-05-2024

А что? Цуму пенсионный возраст неподняли? Непорядок это, всем так всем...

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Гость

14:32:19 24-05-2024

Бабло пилють.

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Ден

15:00:02 24-05-2024

Зачем сносить исторические здания? Мало места? Стройте в новый районах, реставрируйте историческое, в не извращайте. Приходят управленцы из других регионов им по барабану история города, видимо зарабатывать лучше, а на людей местных чихать. Против надо быть таких проектов.

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Гость

00:04:46 25-05-2024

Ден (15:00:02 24-05-2024) Зачем сносить исторические здания? Мало места? Стройте в нов... ЦУМ не историческое здание, а советская типовая коробка, не представляющая ни исторической, ни архитектурной ценности.

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