ЦУМ в Барнауле могут начать сносить уже летом. Что построят на его месте?
Арендаторы здания получили уведомления о необходимости съехать к июню
16 мая 2024, 06:15, ИА Амител
Здание ЦУМа в Барнауле по адресу проспект Ленина, 55, могут начать сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр. По сведениям amic.ru, арендаторы в универмаге уже получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню.
Когда начнут сносить ЦУМ?
По информации amic.ru, до 1 июня арендаторы должны покинуть арендованные помещения. Что будет со зданием после этого, начнутся ли работы – пока неизвестно. Официального комментария от представителей собственника – предпринимателя Евгения Ракшина – на момент публикации получить не удалось.
Что известно о проекте нового делового центра на месте ЦУМа?
Его презентовали еще в 2021 году мастерская "АрхИ Групп" и студия Rezells. Предварительно, новый ЦУМ будет представлять собой единое здание с двумя составляющими, внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Оно будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат (основание, которое поднято на колоннах. – Прим. ред.), а второй уровень –12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров. Площадь участка, на котором появится новое здание, – 4,7 тысячи квадратных метров.
На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании откроют четырехзвездочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку на 46 машино-мест, а еще 28 парковочных мест – перед зданием. Собственник ЦУМа намерен демонтировать несколько павильонов, которые стоят рядом.
Проект нового здания уже прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Тогда архитекторы заявили, что "объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы".
Чем вообще известен ЦУМ?
Это один из самых известных барнаульских магазинов, который построили в 1964 году. Застройщиком выступило управление торговли крайисполкома, а генподрядчиком – БСУ-2 треста "Барнаулжилстрой". Разрешение на строительство было получено 30 мая 1958 года. Общая площадь здания составила 1597 квадратных метров. Первым директором универмага был Герман Гудукин.
1 декабря 1975 года Барнаульский горисполком разрешил ЦУМу строительство кирпичной пристройки к существующему зданию, благоустройство двора и ограждение территории.
В начале 90-х в ЦУМе работали кафетерий и отдел по обслуживанию ветеранов Железнодорожного района. В начале нулевых универмаг стал местом встречи для барнаульской молодежи. Однако само здание начало постепенно нуждаться в ремонте. В 2011 году во время визита на тот момент президента страны Дмитрия Медведева на центральном универмаге повесили новый чехол, который должен был скрыть от глаз президента неказистое состояние объекта. Однако позже собственник провел реконструкцию фасада.
06:56:46 16-05-2024
"Сердце города" у пендосов стырили?
07:12:33 16-05-2024
Гость (06:56:46 16-05-2024) "Сердце города" у пендосов стырили?... Причем здесь пиндосы и что вы называете сердцем города? Это разваливающееся здание типовой совковой архитектуры, которые в каждом городке одинаковые были построены? А может все таки посмотреть на рендеры и оценить современную архитектуру?
06:56:54 16-05-2024
Все... Капец..
07:15:45 16-05-2024
Иван (06:56:54 16-05-2024) Все... Капец.. ... Что капец? Что случится то? Грянет кризис? Люди с ума от горя сойдут? Топиться в Обь пойдут? А может митинги устроят на площади Советов? Ноль, ровно ноль эмоций по поводу сноса этого барака. Построят что то более современное и функциональное? Хорошо. Будет приличная гостиница в городе? Хорошо. В центре появятся еще кафе? Хорошо. Снесут киоски с площади? Так просто отлично.
08:06:53 16-05-2024
Гость (07:15:45 16-05-2024) Что капец? Что случится то? Грянет кризис? Люди с ума от гор...
Ты уже сошел с ума.
09:41:17 16-05-2024
Гость (08:06:53 16-05-2024) Ты уже сошел с ума. ... Очень содержательная дискуссия) Тебе аргумент, а ты в ответ: сам дурак.
08:53:03 16-05-2024
Гость (07:15:45 16-05-2024) Что капец? Что случится то? Грянет кризис? Люди с ума от гор... Будет уродство, "Локомотив" тому пример.
Этажность застройки нарушена. Для получение более высокой прибыли понялие соразмерности и красоты не учитываются.
09:42:52 16-05-2024
Гость (08:53:03 16-05-2024) Будет уродство, "Локомотив" тому пример.Этажность застро... Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообще кого то может интересовать?
10:00:54 16-05-2024
Гость (09:42:52 16-05-2024) Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообщ... А ты архитектор? Или может быть ты дизайнер? Назови свою, широко известную в узких кругах, фамилию. Почему ты решил, что твое мнение кого то может интересовать и навязываешь его с упорством достойным лучшего применения?
10:11:48 16-05-2024
Гость (10:00:54 16-05-2024) А ты архитектор? Или может быть ты дизайнер? Назови свою, ши... Я поездил по миру и насмотрелся на разную архитектуру. Совковую типовую считаю уродством. Сталинки - норм. А вот типовая застройка типа ДК или таких ЦУМов или хрущевок - это от скудности и бедности (и денег, и фантазии).
10:19:59 16-05-2024
Гость (10:11:48 16-05-2024) Я поездил по миру и насмотрелся на разную архитектуру. Совко... То есть ты ни архитектор, ни дизайнер, а простой турист. И пытаешься всем навязать свое частное мнение как единственно верное? С тобой все ясно.
10:29:15 16-05-2024
Гость (10:19:59 16-05-2024) То есть ты ни архитектор, ни дизайнер, а простой турист. И п... С тобой изначально было дискутировать - это как в тупик упереться.
10:41:36 16-05-2024
Гость (10:29:15 16-05-2024) С тобой изначально было дискутировать - это как в тупик упер... Да ты не переживай. Продолжай нести в массы свое единственно правильное мнение. Остальные же дальше Хацапетовки не выезжали, в отличии от тебя, поездившего по миру. Значит ты точно прав. Так что вытри слезы и продолжай нести людям свет своего правильного мнения. Глядишь и прозреет кто нибудь.
10:47:57 16-05-2024
Гость (10:41:36 16-05-2024) Да ты не переживай. Продолжай нести в массы свое единственно... Иди мимо. Тратить на тебя время - неинтересно. Ты же прямоугольный как кирпич.
11:02:07 16-05-2024
Гость (10:47:57 16-05-2024) Иди мимо. Тратить на тебя время - неинтересно. Ты же прямоуг... Турист, ты слишком быстро сдулся... И так и не сумел донести до местного плебса свою великую мысль. Сегодня ты не подготовился.
11:51:41 16-05-2024
Гость (10:41:36 16-05-2024) Да ты не переживай. Продолжай нести в массы свое единственно... Так вот кто архитектор всего! Будет кого благодарить за новодел на месте ЦУМа.
10:02:30 16-05-2024
Гость (09:42:52 16-05-2024) Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообщ... А строят всё для услады глаз архитекторов?
13:10:28 16-05-2024
Гость (08:53:03 16-05-2024) Будет уродство, "Локомотив" тому пример.Этажность застро... Локомотив классный, всем нравится
15:21:31 16-05-2024
Гость (13:10:28 16-05-2024) Локомотив классный, всем нравится... Кому всем? За всех не надо впрягаться.
13:05:25 21-05-2024
Гость (13:10:28 16-05-2024) Локомотив классный, всем нравится... ТО-то здесь дизлайков наставлено - наверно, в знак поддержки.:)))
10:01:27 16-05-2024
Иван (06:56:54 16-05-2024) Все... Капец.. ... Моя любимая Марийка! Полный капец!
13:13:33 16-05-2024
Гость (10:01:27 16-05-2024) Моя любимая Марийка! Полный капец!... Марийка там останется обязательно, не расстраивайтесь. Женя - сын Ракшина же старший и совладелец сети. Он щас в отъезде, будет через 2 нед. Комментов давать по стройке на месте Цума не планировал, тк была масса публикаций по этому поводу, как и интервью.
19:22:06 16-05-2024
Лея (13:13:33 16-05-2024) Марийка там останется обязательно, не расстраивайтесь. Женя ... Скажите пожалуйста, что значимого и запоминающегося, определяющего облик современного Барнаула построил Евгений Ракшин? В минувшее воскресенье сошёл с поезда, вышел на площадь и был буквально сражён, насколько чуждым выглядит то, что выстроено на месте стадиона "Локомотив". Сами по себе здания как здания, но в окружении всего того, что составляет облик площади, выглядят уродцами. Бывает такая привлекательная безобразность. А рекламные картинки всегда привлекательны, на то она и реклама.
07:39:50 16-05-2024
Ещё 12 лет назад Ракшин задумал построить магазин будущего, в котором будет всё (от хлеба до машин). Он привёз немцев в Барнаул, которыеявляются лучшими строителями в мире. Немцы сказали:для строительства нужно ЦУМ однозначно сносить. А администрация разрешение на снос не дала. Теперь значит дали.
08:18:44 16-05-2024
Гость (07:39:50 16-05-2024) Ещё 12 лет назад Ракшин задумал построить магазин будущего,... „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“
10:07:48 16-05-2024
Гость (08:18:44 16-05-2024) „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“... Гость, при условии, если в этой крепости голод.
10:18:25 16-05-2024
Гость (10:07:48 16-05-2024) Гость, при условии, если в этой крепости голод.... Золото жрать не будешь. Ворота в голодающей крепости откроет телега зерна.
10:42:06 16-05-2024
Гость (10:18:25 16-05-2024) Золото жрать не будешь. Ворота в голодающей крепости откроет... Гость, ты мелко думаешь, за золото можно купить много телег зерна, а одна телега зерна не спасет.
10:49:10 16-05-2024
Гость (10:42:06 16-05-2024) Гость, ты мелко думаешь, за золото можно купить много телег ... Если я думаю мелко, то ты видимо совсем не думаешь. Если в голодающую крепость притащить золото, то взявший его не будет покупать много телег зерна, что бы накормить голодных. Так же он не станет делиться зерном если пригнать телегу зерна.
10:54:15 16-05-2024
Гость (10:18:25 16-05-2024) Золото жрать не будешь. Ворота в голодающей крепости откроет... А золото не для голодающих, а для тех кто принимает решение
12:06:11 16-05-2024
Гость (08:18:44 16-05-2024) „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“... "Осёл останется ослом, хоть и осыпь его звездами,/ Где должно действовать умом, он только хлопает ушами". (Державин) . Принцип строительства в нашем городе. Загадили весь город.Каким мог бы быть пр.Калинина как музей комплексного возведения городов в 30-х годах в СССР: БМК, недалеко от него жилой комплекс с жильем для семейных и общежитие для холостых, детские сады, поликлиника-больница, клуб(ныне МТА), парк БМК, Стадион "Красное знамя", б.25 школа, Но пр.Калинина от Мта до выемки изуродовали зданиями той же Марии -Ра, какой-то жуткой высоткой напротив, Даже здания, построенные в 40-х - 50-х годах совсем не испортили вид Калининского, а после этих двух - какое-то оттпалкивающее впечатление от проспекта.
13:14:14 16-05-2024
Гость (07:39:50 16-05-2024) Ещё 12 лет назад Ракшин задумал построить магазин будущего,... дали 5 лет назад
07:51:49 16-05-2024
Проект новодела, какой то очень страшный - чтобы мои глаза его не видели.
08:08:37 16-05-2024
жэсть жэстокая... Жене надо Центральную выкупить и здание краевой администрации с двумя корпусами универа. и все это застроить, оставив памятник ВИЛу
08:16:27 16-05-2024
Гость (08:08:37 16-05-2024) жэсть жэстокая... Жене надо Центральную выкупить и здание кр... Жена пускай на кухне щи варит
08:12:55 16-05-2024
12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров... и меньше 80 парковочных мест...
08:23:42 16-05-2024
Гость (08:12:55 16-05-2024) 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 ты... Так называемые застройщики испортили весь город, жить невозможно
08:42:52 16-05-2024
Гость (08:23:42 16-05-2024) Так называемые застройщики испортили весь город, жить невозм... Да не застройщики, а бездарные архитекторы в администрации.
13:15:31 16-05-2024
Гость (08:12:55 16-05-2024) 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 ты... подземка
08:25:39 16-05-2024
Сейчас у ЦУМа парковка не справляется, биток. Очень нагруженное место. Но нет, надо ещё уплотнить застройка чтобы спровоцировать коллапс в центре города. А о нарушении масштаба застройки никто не говорит.
09:03:26 16-05-2024
Как же власти города и края хотят хапнуть денег и свалить отсюда. Уничтожить все и все снести.
09:21:44 16-05-2024
Гость (09:03:26 16-05-2024) Как же власти города и края хотят хапнуть денег и свалить о... А что удивляться-то? Там в городской администрации кто работают? 85% приехавшие из деревень. Вот они и хотят сделать город, чтобы выглядел как у них в колхозе. Отсюда и результат бездарных архитектурных инсталляций.
12:02:48 16-05-2024
Гость (09:21:44 16-05-2024) А что удивляться-то? Там в городской администрации кто работ... С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил по миру, скорее всего сельчанин, а точнее - колхозан, в плохом смысле этого слова. То что не барнаулец - точно, т.к. барнаульцы дорожат своим городом и его историей, какой бы она ни была
12:52:38 16-05-2024
Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... Ну так они не знают ни истории города. его обычаев, традиций, знаковых мест. Им, после деревенской застройки, чем больше этажей они построят - тем типа дальше они от деревни. Таких деятелей конечно можно вывезти из деревни, но деревню из них вывести нельзя..
13:09:33 16-05-2024
Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... Сельчанин - это твой папа) А я в четвертом поколении барнаулец. И историю города знаю получше вас с твоим собеседником. Только я также знаю, что есть примеры неплохой архитектуры 50-х годов прошлого века, а всё что построили совки начиная с 60-х - это убожество. Типовое бессмысленное убожество, подлежащее сносу. Меня новые кварталы мало интересуют, я про центр города. Когда в центре города деревня или провинциальная застройка времен Хрущева-Брежнева - это дикая местечковость, а не сохранение традиций или духа того времени. У вас сформированы ложные понятия.
13:24:28 16-05-2024
Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... От сельчанина слышу. А я в четвертом поколении барнаулец. И историю города знаю получше вас с твоим собеседником. Только я также знаю, что есть примеры неплохой архитектуры 50-х годов прошлого века, а всё что построили совки начиная с 60-х - это убожество. Типовое бессмысленное убожество, подлежащее сносу. Меня новые кварталы мало интересуют, я про центр города. Когда в центре города деревня или провинциальная застройка времен Хрущева-Брежнева - это дикая местечковость, а не сохранение традиций или духа того времени. У вас сформированы ложные понятия.
16:47:52 16-05-2024
Гость (13:24:28 16-05-2024) От сельчанина слышу. А я в четвертом поколении барнаулец. И ... Четвёртое поколение от Рождества Христова или со времён Октябрьской революции? Ну когда много деревенских ринулось в города. Знать историю своего города и дорожить ею - разные вещи.
09:18:45 16-05-2024
Ну прикольное же выглядит, че вы
09:36:25 16-05-2024
Ходят упорные слухи, что саму Марию продали новым собственникам. Однако в новостях такого не видел.
Может Амик обратиться за комментарием?
09:46:33 16-05-2024
Гость (09:36:25 16-05-2024) Ходят упорные слухи, что саму Марию продали новым собственни... Никто ничего не продал. АФ отошел от дел, ЕА занят девелопментом и распредцентрами, другая часть семьи продолжает заниматься Розницей (М-Ра).
09:54:37 16-05-2024
Гость (09:36:25 16-05-2024) Ходят упорные слухи, что саму Марию продали новым собственни... Ага, лет так 7 назад =)
09:53:35 16-05-2024
Опять сторонники бараков и старины в комментах.
Ну отвевали вы Локомотив и что? Пишут вон, что не нравится.
Спичка как стояла разваленная, так и стоит.
Зато спасли хлам. В итоге и реставрировать с застройкой не дают, и сами не хотят восстанавливать...
Может хоть из ЦУМа что-то приличное сделают.
10:05:00 16-05-2024
Гость (09:53:35 16-05-2024) Опять сторонники бараков и старины в комментах.Ну отвева... Да, да! Барнаульские архитекторы сделают приличное.
10:13:10 16-05-2024
Гость (10:05:00 16-05-2024) Да, да! Барнаульские архитекторы сделают приличное.... Позовите иностранные архитектурные бюро)
10:06:39 16-05-2024
Нам здесь жить, ко всему привыкнем, к Сеятелю же привыкли...
10:51:16 16-05-2024
Гость (10:06:39 16-05-2024) Нам здесь жить, ко всему привыкнем, к Сеятелю же привыкли...... Вся и проблема в этом ,сеятеля воткнул и слинял в Москву ,а мы с ним будем жить ,теперь эти нагородят две башни и на Москву ,а мы далее будем жить а этим чудом …
11:12:45 16-05-2024
Гость (10:51:16 16-05-2024) Вся и проблема в этом ,сеятеля воткнул и слинял в Москву ,а ... Не нравится "сеятель" - создай петицию за снос, организуй людей. Не нравится проект нового ЦУМа от Ракшина - построй своё здание. А к ЕА не лезь, это его имущество, он строит на свои деньги. Хочешь проявить своё отношение к этому зданию? Ну тупо не заходи в него, вообще бойкотируй все М-Ра. Я вот в желто-зеленые магазины не хожу, и свои деньги туда не отношу.
10:08:09 16-05-2024
На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньги? Производством станков и электроники не надо заняться или торговых мест не достаточно и горит..
10:15:40 16-05-2024
dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Человек распоряжается своим имуществом, своими деньгами. Ему и решать, как ему тратить, на что тратить. Его бизнес - строительство. Он вкладывает туда, куда хочет. Ты хочешь заниматься производством? Да не вопрос, занимайся. К нему у тебя какие претензии? Он у тебя в долг взял и не отдал?
10:20:03 16-05-2024
dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Ракшин будет вкладывать в электронику и станки??? Не смешите меня. В Москве ещё не все здания куплены...
12:11:39 16-05-2024
dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Барыгам станки не нужны. У них цель по-быстрому срубить бабла и свалить.
13:18:20 16-05-2024
dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Мартика строит цех и роботизирует производство, БМК строит цех, набирает персонал, АЗПИ расширяется, и п р и пр. Вы если темы не знаете нафига тут выступаете? Ракшины в своей нише хорошо держатся, какие заводы-то?!
10:13:31 16-05-2024
Ну и отлично. Куча народу получит работу по сносу, потом по строительству. Все хорошо
10:14:49 16-05-2024
Может хоть из ЦУМа что-то приличное сделают."(С)
А потом,лет через пять- "Нет,не сделали! Может в следу.щий раз сделают!?" Что шедеврального построено в городе лет за 15? Приведите пример.
10:34:08 16-05-2024
Гость (10:14:49 16-05-2024) Может хоть из ЦУМа что-то приличное сделают."(С)А по... А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё время? Аэропорт - сарай. Вокзал - сельская станция. Кинотеатры - типовая совковая постройка без фантазии. Драма или музкомедия - морально устаревшие ретро-воспоминания.
12:09:48 16-05-2024
Гость (10:34:08 16-05-2024) А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё ... Ну да, все современные строения - шедевры архитектуры, особенно красивое здание - напротив вокзала.
13:15:33 16-05-2024
Юс (12:09:48 16-05-2024) Ну да, все современные строения - шедевры архитектуры, особе... Здесь кто-то ЖК Локомотив хоть словом добрым удостоил? Вы не меняйте ему разговора. Вы сейчас про все современные здания сказали, что они какашка. Я вам возразил - а что в городе не какашка? Старые здание ничем не лучше с точки зрения архитектуры. Только они еще и разваливаются, и они функционально устарели уже. С вашим подходом нужно было в городе оставить частные домовладения-землянки, я например прекрасно помню как на Красноармейском вдоль красной линии эти сараюшки стояли. Отчего вы по ним не плачете?
17:07:24 16-05-2024
Гость (13:15:33 16-05-2024) Здесь кто-то ЖК Локомотив хоть словом добрым удостоил? Вы не... Вы даже не поняли, что я не про Локомотив, а свечку, похожую на гигантский спичечный коробок для анализов. Да, мне дорог старый город, т.к. я в нём рос (по Красноармейскому ещё по песку ходили, в Первомайском мороженое ели). Поспорьте, в таком случае, с жителем деревни, где строятся коттеджи, ТЦ, которые там смотрятся, как на корове седло, что ему дороже, то, где он вырос или новострой, убивающий что-то бОльшее, чем внешний облик села.
13:25:24 16-05-2024
Гость (10:34:08 16-05-2024) А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё ... Ну дык, Вы не ответили: Что за последние 15-20 лет приличного построено?
Подскажу: Ничего! Новый Шпиль напрочь убил Октябрьскую площадь, все остальное - не лучше, а с учетом того, что все постройки сделаны с бездарным проектированием в угоду толстосумам картина и вовсе удручающая
13:36:54 16-05-2024
Гость (13:25:24 16-05-2024) Ну дык, Вы не ответили: Что за последние 15-20 лет приличног... Каждый суслик - агроном) У вас вот такое ощущение, а мне гораздо противнее смотреть на хрущевки, я их вообще за здания не воспринимаю. Это просто постройки барачного типа. А здесь хотя бы внешний вид привлекает внимание. Мне понравился новый ЖК на Партизанке. Мне нравятся новые дома на Соце. Мне нравится концертное здание Сибири. Оскар неплохо будет смотреться. Что вы мне в противовес укажете?
18:59:33 16-05-2024
Гость (10:34:08 16-05-2024) А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё ... Вокзал - сельская станция? Ну, ну... Тогда Киевский в Москве тоже сельский
10:36:31 16-05-2024
Это серьезная нагрузка на центр, новые кварталы добавляются кроме этого. А вообще я считаю что это плевок на администрацию, строить у них под носом Манхэттен. Помнится как Карлин подобное пресекал, а сейчас и "визитная карточка Шпиль" в тени недоразумения стоит, к которому даже входа пожарной машины нет.
10:43:57 16-05-2024
Гость (10:36:31 16-05-2024) Это серьезная нагрузка на центр, новые кварталы добавляются ... А ты за центр не беспокойся, наличие новой гостиницы никак не осложнит транспортный вопрос. Магазин был в ЦУМе, останется и в новом ЦУМе, это не добавит трафика. Несколько новых кафе появится? Так и хорошо. У нас что, в кафе все на авто приезжают?
00:23:15 19-05-2024
Гость (10:43:57 16-05-2024) А ты за центр не беспокойся, наличие новой гостиницы никак н... К вашем сведению, автомобиль есть у каждого третьего. А это уже большой прирост машин в сторону центра!
13:03:19 16-05-2024
Гость (10:36:31 16-05-2024) Это серьезная нагрузка на центр, новые кварталы добавляются ... Какая нагрузка на центр, вы чего, автобусы от ЦУМа вниз пустые едут
10:46:58 16-05-2024
Не заслужили они подобной чести строить в центре города, а локомотив тому пример! Нельзя таких допускать вообще что то строить.
10:57:13 16-05-2024
гость (10:46:58 16-05-2024) Не заслужили они подобной чести строить в центре города, а л... А кто заслужил? Доярка Иванова? Слесарь Петров? Газелист Сидоров? Или у тебя есть свои любимые застройщики? Так назови их.
11:10:58 16-05-2024
Печально смотреть на такие проекты. Неужели нельзя сделать Ленинский историческим центром и выдерживать стиль всего проспекта в новых проектах? Построили ТОЦ Проспект - ну это же убожество! Гуляешь по проспекту, единый стиль - пресловутый Сталинский ампир, и на тебе безвкусный кусок стекла.. как бельмо на глазу.
11:27:58 16-05-2024
Алексей (11:10:58 16-05-2024) Печально смотреть на такие проекты. Неужели нельзя сделать Л... Какой ЦУМ сталинский ампир? Сабж прочитать вера не велит? Это типовая совковая постройка. Не несет ни толики ценности - ни художественной, ни архитектурной. В городе только с десяток реально ценных исторических зданий, пожар начала прошлого века всё спалил. Оставшиеся ценные здания все внизу Ленинского. ЦУМ - это уже новодел. Только теперь он еще и устаревший новодел. И к тому-же разваливающийся. Давно с него тряпку стянули?
11:47:25 16-05-2024
Алексей (11:10:58 16-05-2024) Печально смотреть на такие проекты. Неужели нельзя сделать Л... Согласна с вами, строят современные коробки похожие на производственные здания, оставили бы центр в том варианте в котором он был построен в СССР там хоть архитектура была, сейчас это стеклянная коробка, очень печально смотреть на происходящее, в советское время страна была супердержавой строила красивые здания, сейчас только эконом вариант один Пионер чего стоит похож на завод и таких зданий в центре полно.
11:54:32 16-05-2024
Гость (11:47:25 16-05-2024) Согласна с вами, строят современные коробки похожие на произ... Это совковая застройка - архитектура? Серьезно??? Сталинские здания не трогаем, там и впрямь был свой шарм. Но типовые коробУшки времен хрущева - это архитектура? "Матушка", побойся Бога)))
11:14:48 16-05-2024
давно пора двадцатиэтажку взамен цума воткнуть, для проживания нас, элитных небожителей.
01:43:14 17-05-2024
Гость (19:22:06 16-05-2024) Скажите пожалуйста, что значимого и запоминающегося, определ... Однако странные у вас - олигархов предпочтения в выборе места жительства... 😂жить рядом с шумной улицей, дышать выхлопными газами... что может быть еще более элитным. Разве что жить в новостройке в ста метрах от ЖД и авто-вокзалов, где в любое время суток при открытых, да и при закрытых окнах, будут слышны голоса тамошних диспетчеров, сигналы паровозов и автобусов, а в окно можно любоваться на толпы постоянно ищущих приезжающих или уезжающих... Просто идейный трэш строить жилые дома в таких местах и ещё и позиционировать их как супер пупер жилье экстра класса.. трэш трэш трэш
11:23:49 16-05-2024
к Сеятелю же привыкли...------- да сеятель это ерунда по сравнению с тем, что рядом с ним состроили, то есть, строят уже лет 10. Чет их шедевральной вывески давно не вижу - Скоро здесь будет художественный музей!🙄 или уже не скоро?) или уже не будет?))
11:35:56 16-05-2024
Чего стоните? Там на улице 28 парковочных мест. Всем хватит, еще и останется
11:47:47 16-05-2024
Новое нужно строить в новом городе. Оставьте старый город в покое. И так уже изуродовали облик города.
11:51:40 16-05-2024
Олег (11:47:47 16-05-2024) Новое нужно строить в новом городе. Оставьте старый город в ... Старый город - это до Никитина. Выше - уже новый город. Причем состоящий из типовых никчемных совковых проектов.
12:19:59 16-05-2024
Гость (11:51:40 16-05-2024) Старый город - это до Никитина. Выше - уже новый город. Прич... Вы, наверное, тоже из совка выпали?
13:34:23 16-05-2024
Жора (12:19:59 16-05-2024) Вы, наверное, тоже из совка выпали?... Чем тебе Советская власть не угодила? Деда-жандарма на Соловки отправила?
12:28:14 16-05-2024
Олег (11:47:47 16-05-2024) Новое нужно строить в новом городе. Оставьте старый город в ... Согласен, надо строить в новом городе или на месте частного сектора.Пр.Калинина мог бы стать прекрасным под открытым небом музеем социалистической комплексной застройки города: вместе с предприятием БМК по пр. Калинина и ул.Сизова построили жилые дома, детский сад, детскую больницу(снесли, построили безликую вышку в 12 этажей), поликлинику, клуб БМК, 25 школу, парк БМК, стадион "Красное Знамя! Через выемку для связи с предприятием построили мост.Здания, построенные в 50-х ,продолжают внешне традиции зданий пр.Калинина.А в постсоветское время влепили уродливое здание, где Мария -ра и очень некрасивую высотку, испортив вид проспекта.В Барнауле не так уж много мест, чтоб показать гостям.Так и последнее не бережём, а восстановить - сил нет и денег, и желания.
11:53:47 16-05-2024
Гость (09:42:52 16-05-2024) Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообщ... А почему не должно учитываться мнение горожан? Почему-то вы называете совковыми здания советского времени, но и это здание через 56 лет должно не быть либералистическим, а должно быть ,как в Питере, украшать город и через 100 лет.
13:20:13 16-05-2024
Гость. (11:53:47 16-05-2024) А почему не должно учитываться мнение горожан? Почему-то вы ... В Питере архитектура известнейших архитекторов позапрошлого и начала прошлого века. Там нет архитектурного Совка в принципе. Вы путаете мягкое и теплое.
12:19:21 16-05-2024
Весь Барнаул превратили в дерьмо своим строительством ,красивый центр был ,еще очередное дерьмо -здание постройте ,хвала и честь будет вам,все тут поющие оды Ракшину ,сидят на пиаре у него и получают немалые денежки и в первую очередь работники "АрхИ Групп".Нет в Барнауле хороших ,грамотных,честных архитекторов ,которые бы не стали продавать свои знания и совесть за деньги ,они в лета канули ,на их место появились новые-это рвачи и стяжатели,их совесть никогда не будет мучить.
12:35:49 16-05-2024
гость (10:46:58 16-05-2024) Не заслужили они подобной чести строить в центре города, а л... Локомотив, а ТЦ Проспект, стоит монстр среди старинной, исторической застройки. Разве он вписался в единый ансамбль? Ещё не известно что построят на месте *Речного*...
15:00:34 16-05-2024
Геннадий (12:35:49 16-05-2024) Локомотив, а ТЦ Проспект, стоит монстр среди старинной, исто... Ну там то да- историческая застройка. река Оюь, Новый мост...
12:38:15 16-05-2024
Гость (10:15:40 16-05-2024) Человек распоряжается своим имуществом, своими деньгами. Ему... Если бы ни связи в нужных кругах, не было бы бизнеса. Все его начинания в строительстве основаны на толпе юристов которые находят как бы лазейки в законе а как бы прокуратура и иже с ним не видят ничего дурного в нарушении градостроительных норм. Если земля отведена под спортивный центр с бассейном или офисное здание, или парк например. А по факту Женя строит там очередной магазин-сарай до побольше. Ну и что , что на этом участке по нормам здание должно быть другого назначения или меньшей площади. Есть же такая дивная процедура - получения разрешения на отклонение от предельных параметров, а назначение отведенного участка под застройку можно и задним числом поменять. После того как самострой начнет функционировать. Никто ж не осмелиться снести Жекины сараи. Штраф за работу без ввода здания в эксплуатацию всего 10000 р в год. Вообще же смех. Заплатил работай дальше.
13:21:00 16-05-2024
гость (12:38:15 16-05-2024) Если бы ни связи в нужных кругах, не было бы бизнеса. Все ег... нравится мне, какой вы тут знаток дел строителей, ага. расскажите про свои, судьи-то кто?
13:55:53 16-05-2024
Самая большая глупость - обсуждать такие вопросы на сайте АМИКа )))) И зачем я полез сюда всё это читать?? )))
14:18:26 16-05-2024
ну положим цум старый и надо снести
а что это за стеклокоробка?
все здания или почти все на проспекте массивного сталинского типа. Ну так возьмите и постройте 50 этажную копию эмпайр стейт билдинг того же стиля. Зачем какие то стеклокоробки лепить????
14:22:28 16-05-2024
Возьмите чертежи Филадельфии 1930х годов. Стиль тот же но красивее в тыщу пятьсот раз будет
Зачем уродское строиво строить в центре города? Стройте это на куите или за власихой
21:32:54 16-05-2024
Локомотив около жд вокзала... Верх ужаса...
01:35:35 17-05-2024
Сносите ЦУМ ? Ну так и стройте на его месте так нужное городу новое здание УНИВЕРСИТЕТА ! Как раз места хватит ! И оставьте в покое университетский сквер !
02:34:54 17-05-2024
В Барнауле это главная проблема?