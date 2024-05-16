ЦУМ в Барнауле могут начать сносить уже летом. Что построят на его месте?

Арендаторы здания получили уведомления о необходимости съехать к июню

16 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле

Здание ЦУМа в Барнауле по адресу проспект Ленина, 55, могут начать сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр. По сведениям amic.ru, арендаторы в универмаге уже получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню.

Когда начнут сносить ЦУМ?

По информации amic.ru, до 1 июня арендаторы должны покинуть арендованные помещения. Что будет со зданием после этого, начнутся ли работы – пока неизвестно. Официального комментария от представителей собственника – предпринимателя Евгения Ракшина – на момент публикации получить не удалось.

Что известно о проекте нового делового центра на месте ЦУМа?

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле / Эскиз "Архи-Групп"

Его презентовали еще в 2021 году мастерская "АрхИ Групп" и студия Rezells. Предварительно, новый ЦУМ будет представлять собой единое здание с двумя составляющими, внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Оно будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат (основание, которое поднято на колоннах. – Прим. ред.), а второй уровень –12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров. Площадь участка, на котором появится новое здание, – 4,7 тысячи квадратных метров.

На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании откроют четырехзвездочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку на 46 машино-мест, а еще 28 парковочных мест – перед зданием. Собственник ЦУМа намерен демонтировать несколько павильонов, которые стоят рядом.

Проект нового здания уже прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Тогда архитекторы заявили, что "объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы".

Чем вообще известен ЦУМ?

Это один из самых известных барнаульских магазинов, который построили в 1964 году. Застройщиком выступило управление торговли крайисполкома, а генподрядчиком – БСУ-2 треста "Барнаулжилстрой". Разрешение на строительство было получено 30 мая 1958 года. Общая площадь здания составила 1597 квадратных метров. Первым директором универмага был Герман Гудукин.

1 декабря 1975 года Барнаульский горисполком разрешил ЦУМу строительство кирпичной пристройки к существующему зданию, благоустройство двора и ограждение территории.

В начале 90-х в ЦУМе работали кафетерий и отдел по обслуживанию ветеранов Железнодорожного района. В начале нулевых универмаг стал местом встречи для барнаульской молодежи. Однако само здание начало постепенно нуждаться в ремонте. В 2011 году во время визита на тот момент президента страны Дмитрия Медведева на центральном универмаге повесили новый чехол, который должен был скрыть от глаз президента неказистое состояние объекта. Однако позже собственник провел реконструкцию фасада.