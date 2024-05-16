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ЦУМ в Барнауле могут начать сносить уже летом. Что построят на его месте?

Арендаторы здания получили уведомления о необходимости съехать к июню

16 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле
Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле

Здание ЦУМа в Барнауле по адресу проспект Ленина, 55, могут начать сносить уже летом этого года. На его месте планируют возвести современный деловой центр. По сведениям amic.ru, арендаторы в универмаге уже получили уведомления от собственника объекта о необходимости освободить помещения к июню.

Когда начнут сносить ЦУМ?

По информации amic.ru, до 1 июня арендаторы должны покинуть арендованные помещения. Что будет со зданием после этого, начнутся ли работы – пока неизвестно. Официального комментария от представителей собственника предпринимателя Евгения Ракшина – на момент публикации получить не удалось.

Что известно о проекте нового делового центра на месте ЦУМа?

Проект нового здания на месте ЦУМа в Барнауле / Эскиз "Архи-Групп"

Его презентовали еще в 2021 году мастерская "АрхИ Групп" и студия Rezells. Предварительно, новый ЦУМ будет представлять собой единое здание с двумя составляющими, внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Оно будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат (основание, которое поднято на колоннах. – Прим. ред.), а второй уровень –12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров. Площадь участка, на котором появится новое здание, – 4,7 тысячи квадратных метров.

На первых этажах разместится торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании откроют четырехзвездочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку на 46 машино-мест, а еще 28 парковочных мест – перед зданием. Собственник ЦУМа намерен демонтировать несколько павильонов, которые стоят рядом.

Проект нового здания уже прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Тогда архитекторы заявили, что "объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы".

Чем вообще известен ЦУМ?

Это один из самых известных барнаульских магазинов, который построили в 1964 году. Застройщиком выступило управление торговли крайисполкома, а генподрядчиком – БСУ-2 треста "Барнаулжилстрой". Разрешение на строительство было получено 30 мая 1958 года. Общая площадь здания составила 1597 квадратных метров. Первым директором универмага был Герман Гудукин.

1 декабря 1975 года Барнаульский горисполком разрешил ЦУМу строительство кирпичной пристройки к существующему зданию, благоустройство двора и ограждение территории.

В начале 90-х в ЦУМе работали кафетерий и отдел по обслуживанию ветеранов Железнодорожного района. В начале нулевых универмаг стал местом встречи для барнаульской молодежи. Однако само здание начало постепенно нуждаться в ремонте. В 2011 году во время визита на тот момент президента страны Дмитрия Медведева на центральном универмаге повесили новый чехол, который должен был скрыть от глаз президента неказистое состояние объекта. Однако позже собственник провел реконструкцию фасада.

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Барнаул недвижимость архитектура

Комментарии 103

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Гость

06:56:46 16-05-2024

"Сердце города" у пендосов стырили?

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Гость

07:12:33 16-05-2024

Гость (06:56:46 16-05-2024) "Сердце города" у пендосов стырили?... Причем здесь пиндосы и что вы называете сердцем города? Это разваливающееся здание типовой совковой архитектуры, которые в каждом городке одинаковые были построены? А может все таки посмотреть на рендеры и оценить современную архитектуру?

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Иван

06:56:54 16-05-2024

Все... Капец..

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Гость

07:15:45 16-05-2024

Иван (06:56:54 16-05-2024) Все... Капец.. ... Что капец? Что случится то? Грянет кризис? Люди с ума от горя сойдут? Топиться в Обь пойдут? А может митинги устроят на площади Советов? Ноль, ровно ноль эмоций по поводу сноса этого барака. Построят что то более современное и функциональное? Хорошо. Будет приличная гостиница в городе? Хорошо. В центре появятся еще кафе? Хорошо. Снесут киоски с площади? Так просто отлично.

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Гость

08:06:53 16-05-2024

Гость (07:15:45 16-05-2024) Что капец? Что случится то? Грянет кризис? Люди с ума от гор...
Ты уже сошел с ума.

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Гость

09:41:17 16-05-2024

Гость (08:06:53 16-05-2024) Ты уже сошел с ума. ... Очень содержательная дискуссия) Тебе аргумент, а ты в ответ: сам дурак.

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Гость

08:53:03 16-05-2024

Гость (07:15:45 16-05-2024) Что капец? Что случится то? Грянет кризис? Люди с ума от гор... Будет уродство, "Локомотив" тому пример.
Этажность застройки нарушена. Для получение более высокой прибыли понялие соразмерности и красоты не учитываются.

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Гость

09:42:52 16-05-2024

Гость (08:53:03 16-05-2024) Будет уродство, "Локомотив" тому пример.Этажность застро... Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообще кого то может интересовать?

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Гость

10:00:54 16-05-2024

Гость (09:42:52 16-05-2024) Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообщ... А ты архитектор? Или может быть ты дизайнер? Назови свою, широко известную в узких кругах, фамилию. Почему ты решил, что твое мнение кого то может интересовать и навязываешь его с упорством достойным лучшего применения?

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Гость

10:11:48 16-05-2024

Гость (10:00:54 16-05-2024) А ты архитектор? Или может быть ты дизайнер? Назови свою, ши... Я поездил по миру и насмотрелся на разную архитектуру. Совковую типовую считаю уродством. Сталинки - норм. А вот типовая застройка типа ДК или таких ЦУМов или хрущевок - это от скудности и бедности (и денег, и фантазии).

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Гость

10:19:59 16-05-2024

Гость (10:11:48 16-05-2024) Я поездил по миру и насмотрелся на разную архитектуру. Совко... То есть ты ни архитектор, ни дизайнер, а простой турист. И пытаешься всем навязать свое частное мнение как единственно верное? С тобой все ясно.

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Гость

10:29:15 16-05-2024

Гость (10:19:59 16-05-2024) То есть ты ни архитектор, ни дизайнер, а простой турист. И п... С тобой изначально было дискутировать - это как в тупик упереться.

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Гость

10:41:36 16-05-2024

Гость (10:29:15 16-05-2024) С тобой изначально было дискутировать - это как в тупик упер... Да ты не переживай. Продолжай нести в массы свое единственно правильное мнение. Остальные же дальше Хацапетовки не выезжали, в отличии от тебя, поездившего по миру. Значит ты точно прав. Так что вытри слезы и продолжай нести людям свет своего правильного мнения. Глядишь и прозреет кто нибудь.

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Гость

10:47:57 16-05-2024

Гость (10:41:36 16-05-2024) Да ты не переживай. Продолжай нести в массы свое единственно... Иди мимо. Тратить на тебя время - неинтересно. Ты же прямоугольный как кирпич.

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Гость

11:02:07 16-05-2024

Гость (10:47:57 16-05-2024) Иди мимо. Тратить на тебя время - неинтересно. Ты же прямоуг... Турист, ты слишком быстро сдулся... И так и не сумел донести до местного плебса свою великую мысль. Сегодня ты не подготовился.

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Гость

11:51:41 16-05-2024

Гость (10:41:36 16-05-2024) Да ты не переживай. Продолжай нести в массы свое единственно... Так вот кто архитектор всего! Будет кого благодарить за новодел на месте ЦУМа.

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Гость

10:02:30 16-05-2024

Гость (09:42:52 16-05-2024) Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообщ... А строят всё для услады глаз архитекторов?

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Гость

13:10:28 16-05-2024

Гость (08:53:03 16-05-2024) Будет уродство, "Локомотив" тому пример.Этажность застро... Локомотив классный, всем нравится

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Гость

15:21:31 16-05-2024

Гость (13:10:28 16-05-2024) Локомотив классный, всем нравится... Кому всем? За всех не надо впрягаться.

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Гость

13:05:25 21-05-2024

Гость (13:10:28 16-05-2024) Локомотив классный, всем нравится... ТО-то здесь дизлайков наставлено - наверно, в знак поддержки.:)))

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Гость

10:01:27 16-05-2024

Иван (06:56:54 16-05-2024) Все... Капец.. ... Моя любимая Марийка! Полный капец!

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Лея

13:13:33 16-05-2024

Гость (10:01:27 16-05-2024) Моя любимая Марийка! Полный капец!... Марийка там останется обязательно, не расстраивайтесь. Женя - сын Ракшина же старший и совладелец сети. Он щас в отъезде, будет через 2 нед. Комментов давать по стройке на месте Цума не планировал, тк была масса публикаций по этому поводу, как и интервью.

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Гость

19:22:06 16-05-2024

Лея (13:13:33 16-05-2024) Марийка там останется обязательно, не расстраивайтесь. Женя ... Скажите пожалуйста, что значимого и запоминающегося, определяющего облик современного Барнаула построил Евгений Ракшин? В минувшее воскресенье сошёл с поезда, вышел на площадь и был буквально сражён, насколько чуждым выглядит то, что выстроено на месте стадиона "Локомотив". Сами по себе здания как здания, но в окружении всего того, что составляет облик площади, выглядят уродцами. Бывает такая привлекательная безобразность. А рекламные картинки всегда привлекательны, на то она и реклама.

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Гость

07:39:50 16-05-2024

Ещё 12 лет назад Ракшин задумал построить магазин будущего, в котором будет всё (от хлеба до машин). Он привёз немцев в Барнаул, которыеявляются лучшими строителями в мире. Немцы сказали:для строительства нужно ЦУМ однозначно сносить. А администрация разрешение на снос не дала. Теперь значит дали.

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Гость

08:18:44 16-05-2024

Гость (07:39:50 16-05-2024) Ещё 12 лет назад Ракшин задумал построить магазин будущего,... „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“

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Гость

10:07:48 16-05-2024

Гость (08:18:44 16-05-2024) „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“... Гость, при условии, если в этой крепости голод.

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Гость

10:18:25 16-05-2024

Гость (10:07:48 16-05-2024) Гость, при условии, если в этой крепости голод.... Золото жрать не будешь. Ворота в голодающей крепости откроет телега зерна.

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Гость

10:42:06 16-05-2024

Гость (10:18:25 16-05-2024) Золото жрать не будешь. Ворота в голодающей крепости откроет... Гость, ты мелко думаешь, за золото можно купить много телег зерна, а одна телега зерна не спасет.

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Гость

10:49:10 16-05-2024

Гость (10:42:06 16-05-2024) Гость, ты мелко думаешь, за золото можно купить много телег ... Если я думаю мелко, то ты видимо совсем не думаешь. Если в голодающую крепость притащить золото, то взявший его не будет покупать много телег зерна, что бы накормить голодных. Так же он не станет делиться зерном если пригнать телегу зерна.

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Гость

10:54:15 16-05-2024

Гость (10:18:25 16-05-2024) Золото жрать не будешь. Ворота в голодающей крепости откроет... А золото не для голодающих, а для тех кто принимает решение

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СССР.Комбинат, недалеко жилой

12:06:11 16-05-2024

Гость (08:18:44 16-05-2024) „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“... "Осёл останется ослом, хоть и осыпь его звездами,/ Где должно действовать умом, он только хлопает ушами". (Державин) . Принцип строительства в нашем городе. Загадили весь город.Каким мог бы быть пр.Калинина как музей комплексного возведения городов в 30-х годах в СССР: БМК, недалеко от него жилой комплекс с жильем для семейных и общежитие для холостых, детские сады, поликлиника-больница, клуб(ныне МТА), парк БМК, Стадион "Красное знамя", б.25 школа, Но пр.Калинина от Мта до выемки изуродовали зданиями той же Марии -Ра, какой-то жуткой высоткой напротив, Даже здания, построенные в 40-х - 50-х годах совсем не испортили вид Калининского, а после этих двух - какое-то оттпалкивающее впечатление от проспекта.

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Гость

13:14:14 16-05-2024

Гость (07:39:50 16-05-2024) Ещё 12 лет назад Ракшин задумал построить магазин будущего,... дали 5 лет назад

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Гость

07:51:49 16-05-2024

Проект новодела, какой то очень страшный - чтобы мои глаза его не видели.

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Гость

08:08:37 16-05-2024

жэсть жэстокая... Жене надо Центральную выкупить и здание краевой администрации с двумя корпусами универа. и все это застроить, оставив памятник ВИЛу

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Гость

08:16:27 16-05-2024

Гость (08:08:37 16-05-2024) жэсть жэстокая... Жене надо Центральную выкупить и здание кр... Жена пускай на кухне щи варит

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Гость

08:12:55 16-05-2024

12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 тысячи квадратных метров... и меньше 80 парковочных мест...

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Гость

08:23:42 16-05-2024

Гость (08:12:55 16-05-2024) 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 ты... Так называемые застройщики испортили весь город, жить невозможно

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Гость

08:42:52 16-05-2024

Гость (08:23:42 16-05-2024) Так называемые застройщики испортили весь город, жить невозм... Да не застройщики, а бездарные архитекторы в администрации.

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Гость

13:15:31 16-05-2024

Гость (08:12:55 16-05-2024) 12-18-этажные башни. Общая площадь застройки составит 2,6 ты... подземка

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Мазай

08:25:39 16-05-2024

Сейчас у ЦУМа парковка не справляется, биток. Очень нагруженное место. Но нет, надо ещё уплотнить застройка чтобы спровоцировать коллапс в центре города. А о нарушении масштаба застройки никто не говорит.

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Гость

09:03:26 16-05-2024

Как же власти города и края хотят хапнуть денег и свалить отсюда. Уничтожить все и все снести.

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Гость

09:21:44 16-05-2024

Гость (09:03:26 16-05-2024) Как же власти города и края хотят хапнуть денег и свалить о... А что удивляться-то? Там в городской администрации кто работают? 85% приехавшие из деревень. Вот они и хотят сделать город, чтобы выглядел как у них в колхозе. Отсюда и результат бездарных архитектурных инсталляций.

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Юс

12:02:48 16-05-2024

Гость (09:21:44 16-05-2024) А что удивляться-то? Там в городской администрации кто работ... С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил по миру, скорее всего сельчанин, а точнее - колхозан, в плохом смысле этого слова. То что не барнаулец - точно, т.к. барнаульцы дорожат своим городом и его историей, какой бы она ни была

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Гость

12:52:38 16-05-2024

Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... Ну так они не знают ни истории города. его обычаев, традиций, знаковых мест. Им, после деревенской застройки, чем больше этажей они построят - тем типа дальше они от деревни. Таких деятелей конечно можно вывезти из деревни, но деревню из них вывести нельзя..

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Гость

13:09:33 16-05-2024

Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... Сельчанин - это твой папа) А я в четвертом поколении барнаулец. И историю города знаю получше вас с твоим собеседником. Только я также знаю, что есть примеры неплохой архитектуры 50-х годов прошлого века, а всё что построили совки начиная с 60-х - это убожество. Типовое бессмысленное убожество, подлежащее сносу. Меня новые кварталы мало интересуют, я про центр города. Когда в центре города деревня или провинциальная застройка времен Хрущева-Брежнева - это дикая местечковость, а не сохранение традиций или духа того времени. У вас сформированы ложные понятия.

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Гость

13:24:28 16-05-2024

Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... Юс (12:02:48 16-05-2024) С языка снял... Так же и тот радетель, который якобы поездил... От сельчанина слышу. А я в четвертом поколении барнаулец. И историю города знаю получше вас с твоим собеседником. Только я также знаю, что есть примеры неплохой архитектуры 50-х годов прошлого века, а всё что построили совки начиная с 60-х - это убожество. Типовое бессмысленное убожество, подлежащее сносу. Меня новые кварталы мало интересуют, я про центр города. Когда в центре города деревня или провинциальная застройка времен Хрущева-Брежнева - это дикая местечковость, а не сохранение традиций или духа того времени. У вас сформированы ложные понятия.

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Юс

16:47:52 16-05-2024

Гость (13:24:28 16-05-2024) От сельчанина слышу. А я в четвертом поколении барнаулец. И ... Четвёртое поколение от Рождества Христова или со времён Октябрьской революции? Ну когда много деревенских ринулось в города. Знать историю своего города и дорожить ею - разные вещи.

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гостья

09:18:45 16-05-2024

Ну прикольное же выглядит, че вы

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Гость

09:36:25 16-05-2024

Ходят упорные слухи, что саму Марию продали новым собственникам. Однако в новостях такого не видел.
Может Амик обратиться за комментарием?

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Гость

09:46:33 16-05-2024

Гость (09:36:25 16-05-2024) Ходят упорные слухи, что саму Марию продали новым собственни... Никто ничего не продал. АФ отошел от дел, ЕА занят девелопментом и распредцентрами, другая часть семьи продолжает заниматься Розницей (М-Ра).

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Гость

09:54:37 16-05-2024

Гость (09:36:25 16-05-2024) Ходят упорные слухи, что саму Марию продали новым собственни... Ага, лет так 7 назад =)

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Гость

09:53:35 16-05-2024

Опять сторонники бараков и старины в комментах.
Ну отвевали вы Локомотив и что? Пишут вон, что не нравится.
Спичка как стояла разваленная, так и стоит.
Зато спасли хлам. В итоге и реставрировать с застройкой не дают, и сами не хотят восстанавливать...
Может хоть из ЦУМа что-то приличное сделают.

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Гость

10:05:00 16-05-2024

Гость (09:53:35 16-05-2024) Опять сторонники бараков и старины в комментах.Ну отвева... Да, да! Барнаульские архитекторы сделают приличное.

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Гость

10:13:10 16-05-2024

Гость (10:05:00 16-05-2024) Да, да! Барнаульские архитекторы сделают приличное.... Позовите иностранные архитектурные бюро)

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Гость

10:06:39 16-05-2024

Нам здесь жить, ко всему привыкнем, к Сеятелю же привыкли...

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Гость

10:51:16 16-05-2024

Гость (10:06:39 16-05-2024) Нам здесь жить, ко всему привыкнем, к Сеятелю же привыкли...... Вся и проблема в этом ,сеятеля воткнул и слинял в Москву ,а мы с ним будем жить ,теперь эти нагородят две башни и на Москву ,а мы далее будем жить а этим чудом …

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Гость

11:12:45 16-05-2024

Гость (10:51:16 16-05-2024) Вся и проблема в этом ,сеятеля воткнул и слинял в Москву ,а ... Не нравится "сеятель" - создай петицию за снос, организуй людей. Не нравится проект нового ЦУМа от Ракшина - построй своё здание. А к ЕА не лезь, это его имущество, он строит на свои деньги. Хочешь проявить своё отношение к этому зданию? Ну тупо не заходи в него, вообще бойкотируй все М-Ра. Я вот в желто-зеленые магазины не хожу, и свои деньги туда не отношу.

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dok_CФ

10:08:09 16-05-2024

На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньги? Производством станков и электроники не надо заняться или торговых мест не достаточно и горит..

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Гость

10:15:40 16-05-2024

dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Человек распоряжается своим имуществом, своими деньгами. Ему и решать, как ему тратить, на что тратить. Его бизнес - строительство. Он вкладывает туда, куда хочет. Ты хочешь заниматься производством? Да не вопрос, занимайся. К нему у тебя какие претензии? Он у тебя в долг взял и не отдал?

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Гость

10:20:03 16-05-2024

dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Ракшин будет вкладывать в электронику и станки??? Не смешите меня. В Москве ещё не все здания куплены...

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Гость

12:11:39 16-05-2024

dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Барыгам станки не нужны. У них цель по-быстрому срубить бабла и свалить.

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Гость

13:18:20 16-05-2024

dok_CФ (10:08:09 16-05-2024) На сегодня Цум - самое важное, куда необходимо вложить деньг... Мартика строит цех и роботизирует производство, БМК строит цех, набирает персонал, АЗПИ расширяется, и п р и пр. Вы если темы не знаете нафига тут выступаете? Ракшины в своей нише хорошо держатся, какие заводы-то?!

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Имя

10:13:31 16-05-2024

Ну и отлично. Куча народу получит работу по сносу, потом по строительству. Все хорошо

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Гость

10:14:49 16-05-2024

Может хоть из ЦУМа что-то приличное сделают."(С)

А потом,лет через пять- "Нет,не сделали! Может в следу.щий раз сделают!?" Что шедеврального построено в городе лет за 15? Приведите пример.

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Гость

10:34:08 16-05-2024

Гость (10:14:49 16-05-2024) Может хоть из ЦУМа что-то приличное сделают."(С)А по... А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё время? Аэропорт - сарай. Вокзал - сельская станция. Кинотеатры - типовая совковая постройка без фантазии. Драма или музкомедия - морально устаревшие ретро-воспоминания.

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Юс

12:09:48 16-05-2024

Гость (10:34:08 16-05-2024) А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё ... Ну да, все современные строения - шедевры архитектуры, особенно красивое здание - напротив вокзала.

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Гость

13:15:33 16-05-2024

Юс (12:09:48 16-05-2024) Ну да, все современные строения - шедевры архитектуры, особе... Здесь кто-то ЖК Локомотив хоть словом добрым удостоил? Вы не меняйте ему разговора. Вы сейчас про все современные здания сказали, что они какашка. Я вам возразил - а что в городе не какашка? Старые здание ничем не лучше с точки зрения архитектуры. Только они еще и разваливаются, и они функционально устарели уже. С вашим подходом нужно было в городе оставить частные домовладения-землянки, я например прекрасно помню как на Красноармейском вдоль красной линии эти сараюшки стояли. Отчего вы по ним не плачете?

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Юс

17:07:24 16-05-2024

Гость (13:15:33 16-05-2024) Здесь кто-то ЖК Локомотив хоть словом добрым удостоил? Вы не... Вы даже не поняли, что я не про Локомотив, а свечку, похожую на гигантский спичечный коробок для анализов. Да, мне дорог старый город, т.к. я в нём рос (по Красноармейскому ещё по песку ходили, в Первомайском мороженое ели). Поспорьте, в таком случае, с жителем деревни, где строятся коттеджи, ТЦ, которые там смотрятся, как на корове седло, что ему дороже, то, где он вырос или новострой, убивающий что-то бОльшее, чем внешний облик села.

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Гость

13:25:24 16-05-2024

Гость (10:34:08 16-05-2024) А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё ... Ну дык, Вы не ответили: Что за последние 15-20 лет приличного построено?
Подскажу: Ничего! Новый Шпиль напрочь убил Октябрьскую площадь, все остальное - не лучше, а с учетом того, что все постройки сделаны с бездарным проектированием в угоду толстосумам картина и вовсе удручающая

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Гость

13:36:54 16-05-2024

Гость (13:25:24 16-05-2024) Ну дык, Вы не ответили: Что за последние 15-20 лет приличног... Каждый суслик - агроном) У вас вот такое ощущение, а мне гораздо противнее смотреть на хрущевки, я их вообще за здания не воспринимаю. Это просто постройки барачного типа. А здесь хотя бы внешний вид привлекает внимание. Мне понравился новый ЖК на Партизанке. Мне нравятся новые дома на Соце. Мне нравится концертное здание Сибири. Оскар неплохо будет смотреться. Что вы мне в противовес укажете?

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Юс

18:59:33 16-05-2024

Гость (10:34:08 16-05-2024) А что шедеврального вообще в Барнауле было построено за всё ... Вокзал - сельская станция? Ну, ну... Тогда Киевский в Москве тоже сельский

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Гость

10:36:31 16-05-2024

Это серьезная нагрузка на центр, новые кварталы добавляются кроме этого. А вообще я считаю что это плевок на администрацию, строить у них под носом Манхэттен. Помнится как Карлин подобное пресекал, а сейчас и "визитная карточка Шпиль" в тени недоразумения стоит, к которому даже входа пожарной машины нет.

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Гость

10:43:57 16-05-2024

Гость (10:36:31 16-05-2024) Это серьезная нагрузка на центр, новые кварталы добавляются ... А ты за центр не беспокойся, наличие новой гостиницы никак не осложнит транспортный вопрос. Магазин был в ЦУМе, останется и в новом ЦУМе, это не добавит трафика. Несколько новых кафе появится? Так и хорошо. У нас что, в кафе все на авто приезжают?

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Гость

00:23:15 19-05-2024

Гость (10:43:57 16-05-2024) А ты за центр не беспокойся, наличие новой гостиницы никак н... К вашем сведению, автомобиль есть у каждого третьего. А это уже большой прирост машин в сторону центра!

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Гость

13:03:19 16-05-2024

Гость (10:36:31 16-05-2024) Это серьезная нагрузка на центр, новые кварталы добавляются ... Какая нагрузка на центр, вы чего, автобусы от ЦУМа вниз пустые едут

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гость

10:46:58 16-05-2024

Не заслужили они подобной чести строить в центре города, а локомотив тому пример! Нельзя таких допускать вообще что то строить.

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Гость

10:57:13 16-05-2024

гость (10:46:58 16-05-2024) Не заслужили они подобной чести строить в центре города, а л... А кто заслужил? Доярка Иванова? Слесарь Петров? Газелист Сидоров? Или у тебя есть свои любимые застройщики? Так назови их.

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Алексей

11:10:58 16-05-2024

Печально смотреть на такие проекты. Неужели нельзя сделать Ленинский историческим центром и выдерживать стиль всего проспекта в новых проектах? Построили ТОЦ Проспект - ну это же убожество! Гуляешь по проспекту, единый стиль - пресловутый Сталинский ампир, и на тебе безвкусный кусок стекла.. как бельмо на глазу.

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Гость

11:27:58 16-05-2024

Алексей (11:10:58 16-05-2024) Печально смотреть на такие проекты. Неужели нельзя сделать Л... Какой ЦУМ сталинский ампир? Сабж прочитать вера не велит? Это типовая совковая постройка. Не несет ни толики ценности - ни художественной, ни архитектурной. В городе только с десяток реально ценных исторических зданий, пожар начала прошлого века всё спалил. Оставшиеся ценные здания все внизу Ленинского. ЦУМ - это уже новодел. Только теперь он еще и устаревший новодел. И к тому-же разваливающийся. Давно с него тряпку стянули?

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Гость

11:47:25 16-05-2024

Алексей (11:10:58 16-05-2024) Печально смотреть на такие проекты. Неужели нельзя сделать Л... Согласна с вами, строят современные коробки похожие на производственные здания, оставили бы центр в том варианте в котором он был построен в СССР там хоть архитектура была, сейчас это стеклянная коробка, очень печально смотреть на происходящее, в советское время страна была супердержавой строила красивые здания, сейчас только эконом вариант один Пионер чего стоит похож на завод и таких зданий в центре полно.

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Гость

11:54:32 16-05-2024

Гость (11:47:25 16-05-2024) Согласна с вами, строят современные коробки похожие на произ... Это совковая застройка - архитектура? Серьезно??? Сталинские здания не трогаем, там и впрямь был свой шарм. Но типовые коробУшки времен хрущева - это архитектура? "Матушка", побойся Бога)))

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олигарх

11:14:48 16-05-2024

давно пора двадцатиэтажку взамен цума воткнуть, для проживания нас, элитных небожителей.

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Гость

01:43:14 17-05-2024

Гость (19:22:06 16-05-2024) Скажите пожалуйста, что значимого и запоминающегося, определ... Однако странные у вас - олигархов предпочтения в выборе места жительства... 😂жить рядом с шумной улицей, дышать выхлопными газами... что может быть еще более элитным. Разве что жить в новостройке в ста метрах от ЖД и авто-вокзалов, где в любое время суток при открытых, да и при закрытых окнах, будут слышны голоса тамошних диспетчеров, сигналы паровозов и автобусов, а в окно можно любоваться на толпы постоянно ищущих приезжающих или уезжающих... Просто идейный трэш строить жилые дома в таких местах и ещё и позиционировать их как супер пупер жилье экстра класса.. трэш трэш трэш

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Гость

11:23:49 16-05-2024

к Сеятелю же привыкли...------- да сеятель это ерунда по сравнению с тем, что рядом с ним состроили, то есть, строят уже лет 10. Чет их шедевральной вывески давно не вижу - Скоро здесь будет художественный музей!🙄 или уже не скоро?) или уже не будет?))

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Гость

11:35:56 16-05-2024

Чего стоните? Там на улице 28 парковочных мест. Всем хватит, еще и останется

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Олег

11:47:47 16-05-2024

Новое нужно строить в новом городе. Оставьте старый город в покое. И так уже изуродовали облик города.

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Гость

11:51:40 16-05-2024

Олег (11:47:47 16-05-2024) Новое нужно строить в новом городе. Оставьте старый город в ... Старый город - это до Никитина. Выше - уже новый город. Причем состоящий из типовых никчемных совковых проектов.

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Жора

12:19:59 16-05-2024

Гость (11:51:40 16-05-2024) Старый город - это до Никитина. Выше - уже новый город. Прич... Вы, наверное, тоже из совка выпали?

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Гость

13:34:23 16-05-2024

Жора (12:19:59 16-05-2024) Вы, наверное, тоже из совка выпали?... Чем тебе Советская власть не угодила? Деда-жандарма на Соловки отправила?

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Марию-Ра и напротив какую-то с

12:28:14 16-05-2024

Олег (11:47:47 16-05-2024) Новое нужно строить в новом городе. Оставьте старый город в ... Согласен, надо строить в новом городе или на месте частного сектора.Пр.Калинина мог бы стать прекрасным под открытым небом музеем социалистической комплексной застройки города: вместе с предприятием БМК по пр. Калинина и ул.Сизова построили жилые дома, детский сад, детскую больницу(снесли, построили безликую вышку в 12 этажей), поликлинику, клуб БМК, 25 школу, парк БМК, стадион "Красное Знамя! Через выемку для связи с предприятием построили мост.Здания, построенные в 50-х ,продолжают внешне традиции зданий пр.Калинина.А в постсоветское время влепили уродливое здание, где Мария -ра и очень некрасивую высотку, испортив вид проспекта.В Барнауле не так уж много мест, чтоб показать гостям.Так и последнее не бережём, а восстановить - сил нет и денег, и желания.

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Гость.

11:53:47 16-05-2024

Гость (09:42:52 16-05-2024) Ты архитектор? А может ты дизайнер? Почему твое мнение вообщ... А почему не должно учитываться мнение горожан? Почему-то вы называете совковыми здания советского времени, но и это здание через 56 лет должно не быть либералистическим, а должно быть ,как в Питере, украшать город и через 100 лет.

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Гость

13:20:13 16-05-2024

Гость. (11:53:47 16-05-2024) А почему не должно учитываться мнение горожан? Почему-то вы ... В Питере архитектура известнейших архитекторов позапрошлого и начала прошлого века. Там нет архитектурного Совка в принципе. Вы путаете мягкое и теплое.

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А.А.

12:19:21 16-05-2024

Весь Барнаул превратили в дерьмо своим строительством ,красивый центр был ,еще очередное дерьмо -здание постройте ,хвала и честь будет вам,все тут поющие оды Ракшину ,сидят на пиаре у него и получают немалые денежки и в первую очередь работники "АрхИ Групп".Нет в Барнауле хороших ,грамотных,честных архитекторов ,которые бы не стали продавать свои знания и совесть за деньги ,они в лета канули ,на их место появились новые-это рвачи и стяжатели,их совесть никогда не будет мучить.

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Геннадий

12:35:49 16-05-2024

гость (10:46:58 16-05-2024) Не заслужили они подобной чести строить в центре города, а л... Локомотив, а ТЦ Проспект, стоит монстр среди старинной, исторической застройки. Разве он вписался в единый ансамбль? Ещё не известно что построят на месте *Речного*...

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Гость

15:00:34 16-05-2024

Геннадий (12:35:49 16-05-2024) Локомотив, а ТЦ Проспект, стоит монстр среди старинной, исто... Ну там то да- историческая застройка. река Оюь, Новый мост...

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гость

12:38:15 16-05-2024

Гость (10:15:40 16-05-2024) Человек распоряжается своим имуществом, своими деньгами. Ему... Если бы ни связи в нужных кругах, не было бы бизнеса. Все его начинания в строительстве основаны на толпе юристов которые находят как бы лазейки в законе а как бы прокуратура и иже с ним не видят ничего дурного в нарушении градостроительных норм. Если земля отведена под спортивный центр с бассейном или офисное здание, или парк например. А по факту Женя строит там очередной магазин-сарай до побольше. Ну и что , что на этом участке по нормам здание должно быть другого назначения или меньшей площади. Есть же такая дивная процедура - получения разрешения на отклонение от предельных параметров, а назначение отведенного участка под застройку можно и задним числом поменять. После того как самострой начнет функционировать. Никто ж не осмелиться снести Жекины сараи. Штраф за работу без ввода здания в эксплуатацию всего 10000 р в год. Вообще же смех. Заплатил работай дальше.

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Гость

13:21:00 16-05-2024

гость (12:38:15 16-05-2024) Если бы ни связи в нужных кругах, не было бы бизнеса. Все ег... нравится мне, какой вы тут знаток дел строителей, ага. расскажите про свои, судьи-то кто?

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Мимопроходящий

13:55:53 16-05-2024

Самая большая глупость - обсуждать такие вопросы на сайте АМИКа )))) И зачем я полез сюда всё это читать?? )))

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майор

14:18:26 16-05-2024

ну положим цум старый и надо снести
а что это за стеклокоробка?
все здания или почти все на проспекте массивного сталинского типа. Ну так возьмите и постройте 50 этажную копию эмпайр стейт билдинг того же стиля. Зачем какие то стеклокоробки лепить????

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майор

14:22:28 16-05-2024

Возьмите чертежи Филадельфии 1930х годов. Стиль тот же но красивее в тыщу пятьсот раз будет
Зачем уродское строиво строить в центре города? Стройте это на куите или за власихой

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Костя

21:32:54 16-05-2024

Локомотив около жд вокзала... Верх ужаса...

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гость

01:35:35 17-05-2024

Сносите ЦУМ ? Ну так и стройте на его месте так нужное городу новое здание УНИВЕРСИТЕТА ! Как раз места хватит ! И оставьте в покое университетский сквер !

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Гога

02:34:54 17-05-2024

В Барнауле это главная проблема?

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