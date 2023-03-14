Новое сердце Барнаула. 5 уникальных объектов, которые изменят облик площади Сахарова

Уникальные строения, каждое из которых как произведение искусства, разделят историю Барнаула на "до" и "после"

14 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: проект концепции площади Сахарова от архитектурного бюро Speech

Сегодня Барнаул как никогда нуждается в глубокой, но гибкой трансформации существующих городских территорий. В первую очередь, кардинальных изменений требует главная городская артерия – его культурный и исторический центр – площадь Сахарова. Архитектурный ансамбль сердца алтайской столицы больше не соответствует статусу одного из крупнейших городов Сибири. Об этом прямо заявлял на заседании градсовета известный алтайский архитектор Сергей Боженко. По его словам, на глазах барнаульцев формируется новое общественное пространство, однако площадь Сахарова год от года лишается своей актуальности, а потому её функции пора переосмыслить. В ближайшие годы территория, практически утратившая релевантность, обретёт вторую жизнь, соответствующую и запросам времени, и нуждам общественности.

Какие технико- и технологически сверхсовременные объекты появятся на одной из важнейших площадок города, восхитят жителей краевой столицы инновационным прорывом и вновь превратят площадь Сахарова в многофункциональный, социально значимый, комфортный, актуальный и эстетичный центр Барнаула – в материале amic.ru.Новейшую концепцию ансамбля площади Сахарова разработало бюро Speech во главе с архитектором мирового масштаба Сергеем Чобаном. Проектировщики детально разобрали стратегически важное пространство города и создали концепцию уникального административно-делового квартала Барнаула, объединяющего в себе бизнес-центры, гостиницы, объекты торговой и сервисной инфраструктуры, а также общественные пространства.

Новый корпус АлтГУ

Одним из масштабных и долгожданных проектов центральной локации города станет новый учебный корпус Алтайского госуниверситета. Здание с богатейшей библиотекой, концертным залом и уникальным для вузов города ботаническим садом появится на месте небольшого сквера рядом с корпусом "Д". В 2021 году ректор учебного заведения Сергей Бочаров сообщил журналистам о катастрофической нехватке помещений – студентам негде заниматься. Один из 100 лучших молодых вузов мира действительно нуждается в новом учебном корпусе, не уступающем в комфорте самым современным кампусам не только России, но и даже Оксфорда и Гарварда.

Над созданием корпуса работала команда "АрхИ Групп". Работы по подготовке проектно-сметной документации завершатся в 2023 году. Строить "храм науки" планируют на федеральные средства. На реализацию проекта потребуется не менее двух миллиардов рублей.

ЖК на проспекте Социалистическом, 97

Грандиозный, роскошный, современный – так эксперты говорят о новом жилом комплексе в центре города. Три 15-этажных здания появятся на месте бывшего парка "Барнаульская крепость". Застройщиком выступает компания "Домстрой-Барнаул22".

Жилой комплекс – это гармоничное соединение "преимуществ старого города" и новых веяний. В новом ЖК легко угадывается почерк именитого архитектора, лауреата международных премий Сергея Чобана.

Одним из самых успешных его проектов называют башню "Федерация" в деловом квартале "Москва-Сити". Эта работа принесла архитектору, уже популярному за рубежом, известность в России. Знаменита и другая работа Сергея Чобана – выставочный павильон в Дубае, построенный к выставке EXPO-2020. Футуристическое здание в форме двух куполов напоминало традиционную русскую "Матрёшку".

ЖК на Сахарова – новое творение мастера, в котором соединяются проработанность деталей, сложного рельефа и художественной эстетики. По задумке команды архитектора каждый из трёх домов получит уникальное цветовое решение, которое сделает окружающее пространство ещё более выразительным.





























Проект ЖК на площади Сахарова

Жилой комплекс станет единственным в Барнауле, где для всех без исключения жителей города будут функционировать фитнес-центр премиум-класса и просторный современный бассейн.

Эксперты уверены, что ЖК впишется в архитектурный ансамбль центра Барнаула гораздо лучше, чем проекты, которые предлагали построить здесь ранее.

"Комплекс с иной архитектурой сделает центр Барнаула другим и приблизит нас ко многим европейским городам страны. Это что-то новое для столицы края, чего не было никогда раньше. Комплекс строят не для одного поколения, поэтому у меня только положительная оценка проекта", – отмечала гендиректор СК "Алгоритм" Ксения Белоусова.

Дом на Молодёжной, 21а

По соседству с ЖК вырастет ещё одна высотка: 14-этажное здание по адресу улица Молодёжная, 21а. Концепцию здания разработало ООО "АрхИ Групп" Андрея Суртаева. На первых этажах объекта появятся уже привычные и необходимые для жизни в городе кафе и салоны красоты, пекарни и магазины. Квартиры проекта будут отличаться открытыми террасами и большими балконами, что для Барнаула также шаг к функциональному и продуманному настоящему.

Новый фонтан и обновлённый СК "Обь"

Рядом с театром драмы воплотится давняя мечта барнаульцев: живописный фонтан с ночной подсветкой. Заработает он в ближайшие годы. Проект уже разработан. На ремонт необходимо 100 миллионов рублей. Фонтан почти с полувековой историей оснастят сотнями ярких лампочек – и тогда Барнаул засияет светом больших столиц.

Кстати, ветшающее год за годом здание СК "Объ" также ждёт модернизация. Краевые власти публично пообещали не допустить сноса самого большого спорткомплекса Алтайского края. В прошлом году его уже обновили: фасад здания с лицевой стороны обшили долговечными и стойкими материалами.

Новый ЦУМ

Глубокая модернизация коснётся не только площади Сахарова. ЦУМ – в прошлом самый популярный магазин среди барнаульцев и гостей города – также переживёт второе рождение. Эксперты в один голос утверждают: здание универмага не соответствует современным высоким стандартам архитектуры. В ближайшие годы на месте ЦУМа может вырасти разноуровневое здание от 16 до 18 этажей с фасадом из натурального камня. Проект презентовали ещё в 2021 году проектная мастерская "АрхИ Групп" и студия Rezells. Вблизи проектировщики задумали площадки для летних кафе, внутренний двор обустроят лавочками, разобьют газоны и высадят деревья.

Столица края уходит от безликой массовой застройки. Фактуры, оттенки, отдельные, но от этого ещё более выразительные архитектурные элементы и приёмы – вот чем наполнится центр города в ближайшие годы. И эти инновации изменят тусклый провинциальный облик Барнаула, сохранив его особенную глубину и добавив ритм и облик современного мегаполиса.