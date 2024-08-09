Цвет настроения золотой. Какие смартфоны чаще всего покупают сибиряки?

Аналитические данные продаж предоставили объединенные розничные сети МегаФона и Yota

09 августа 2024, 18:15, ИА Амител

Девушка. Смартфон / Фото: МегаФон

В январе-июне 2024 года россияне стали активнее покупать смартфоны золотого цвета – спрос на них вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако традиционные цвета, такие как черный и синий, все еще лидируют. Розовый цвет стал более популярным в сегменте чехлов для смартфонов.

Золотой цвет смартфонов становится все более популярным. В первом полугодии текущего года количество приобретенных устройств в этом оттенке увеличилось в 2,5 раза. Белый цвет занимает второе место: их стали покупать в 1,2 раза чаще, чем в январе-июне 2023 года.

Сибиряки, как и большинство россиян, предпочитают практичные расцветки. Наиболее популярным цветами смартфонов стали:

черный (на него пришлось более 38% проданных гаджетов); синий (24%); серый (19%); зеленый (13%); белый (3%).

Розовый цвет занял третье место в рейтинге предпочтений покупателей для двух категорий товаров: умных часов и детских планшетов. Например, 9 % покупателей выбирают умные часы в розовом цвете, 27 % – детские умные часы, а 29 % – детские планшеты.

Яркие чехлы для смартфонов также пользуются большим спросом. Розовый цвет стал самым востребованным: в январе-июне 2024 года аксессуары этого цвета покупали в 5,2 раза чаще, чем в первом полугодии 2023 года. Затем следуют фиолетовые, белые и зеленые. Однако большинство (44 % покупателей) предпочитают не скрывать оригинальный цвет устройства и выбирают прозрачные чехлы.

Черный цвет смартфонов – самый популярный во всем мире, однако иногда и непопулярные оттенки становятся трендовыми. Так произошло с iPhone 14 Pro* и 14 Pro Max*, выпущенными в 2022 году: модели в фиолетовом цвете стали лидерами продаж в США. По данным исследования CIRP*, перед новогодними праздниками в декабре того же года гаджеты выбрали 42% покупателей. Золотые заняли второе место (24%), а черные – только третье (23%).

Фиолетовый цвет "яблочных" смартфонов популярен и в России. В первом полугодии 2023 года 58% из них были фиолетовыми, а черных – только 24%. Однако в текущем году "блэк" вернул свои позиции, и две трети проданных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снова были черными.

*Yota ("Йота"); iPhone 14 Pro ("Айфон 14 Про"); Max ("Макс"); CIRP ("СиАрАйПи").