Сибиряки стали чаще посещать города Золотого кольца и Серебряного ожерелья

Об этом говорит совместная аналитика МегаФона и корпорации "Туризм.РФ"

31 июля 2024, 18:00, ИА Амител

Путешественники / Фото: freepik.com

Летом россияне стали активнее посещать древние города и страны. Например, число гостей Золотого кольца увеличилось на 22% по сравнению с июнем 2023 года, а Серебряного ожерелья – на 20%. Лидером по росту количества туристов стал Суздаль, где проходят празднования тысячелетия города.

Маршрут Золотого кольца славится памятниками истории и культуры северо-восточной части Руси. В июне 2024 года Владимир привлек наибольшее количество туристов, его популярность выросла почти на 30% по сравнению с предыдущим летом. В тройку лидеров по турпотоку также попали Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%).

В июне Суздаль продемонстрировал самый большой приток туристов: их количество выросло на 53 %. Большая часть новых посетителей городов Золотого кольца приезжает из Москвы. Например, в Суздале число гостей из столицы возросло на 48% по сравнению с прошлым годом, а в Ростове Великом – на 26%.

Турпоток в городах Золотого кольца способствует увеличению потребления интернет-трафика. В июне 2024 года туристы израсходовали на 83% больше гигабайт, чем в прошлом году. Вырос и голосовой трафик на 9%. Причем лидером по количеству разговоров является Иваново – на него приходится 23% всего голосового трафика.

Еще один из популярных туристических маршрутов среди россиян – Серебряное ожерелье, который включает 11 регионов северо-запада страны. Он проходит через исторические города и населенные пункты с культурными и природными достопримечательностями, в том числе объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Если не считать Санкт-Петербург, больше всего туристов привлекли Калининград (+26%), Вологда (+19%) и Великий Новгород (+11%).

В Калининграде рост турпотока связан с увеличением популярности города по всей стране. Доля туристов из Москвы выросла только на 7%. Например, в июне 2024 года в Калининград приехало вдвое больше жителей Казани, а число гостей из Ставрополья увеличилось на 83% по сравнению с июнем предыдущего года.

Вместе с тем туристический интернет-трафик в городах Серебряного ожерелья увеличился на 95% по сравнению с прошлым летом, а голосовой – на 20%. По обоим показателям лидирует Калининград.

Сибиряки этим летом чаще посещали Владимир, Сергиев Посад и Ярославль, в котором прокачали четверть всего интернет-трафика. А также активно ездили по городам Серебряного ожерелья.

Среди популярных направлений были:

Калининград (36% от общего числа посетителей);

Выборг (11%);

Мурманск (8%);

Вологда (7%);

Великий Новгород (6%).

Еще одна популярная локация – Санкт-Петербург и его окрестности, включая Петергоф, Пушкин, Сестрорецк и Кронштадт.