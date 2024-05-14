Цветет и пахнет. В Барнауле наступила самая фотогеничная весенняя пора

Улицы с каждым днем все больше украшаются белыми облаками цветущих яблонь

14 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Цветущий май в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Волна тепла, окутавшая Барнаул в последние дни, разбудила не только людей, но и деревья. Яблони, уставшие от зимнего сна, с каждым днем все больше украшают улицы белоснежными облаками цветов.

В такое время хочется только гулять, наслаждаясь красотой, и, конечно, куда без традиционных фотографий с яблонями.

Майское настроение Барнаула – в нашем фоторепортаже.