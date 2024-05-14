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Цветет и пахнет. В Барнауле наступила самая фотогеничная весенняя пора

Улицы с каждым днем все больше украшаются белыми облаками цветущих яблонь

14 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Цветущий май в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Волна тепла, окутавшая Барнаул в последние дни, разбудила не только людей, но и деревья. Яблони, уставшие от зимнего сна, с каждым днем все больше украшают улицы белоснежными облаками цветов.

В такое время хочется только гулять, наслаждаясь красотой, и, конечно, куда без традиционных фотографий с яблонями. 

Майское настроение Барнаула – в нашем фоторепортаже.

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Комментарии 2

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Гость

10:34:18 14-05-2024

Самые фотогеничные цветущие яблони на Гоголя/Красноармейском!!!

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Гость

11:56:21 14-05-2024

Сейчас зацветут и запахнут дерьмоотстойники на Восточном... Но фоткаться там нельзя.

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