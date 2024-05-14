Цветет и пахнет. В Барнауле наступила самая фотогеничная весенняя пора
Улицы с каждым днем все больше украшаются белыми облаками цветущих яблонь
14 мая 2024, 07:00, ИА Амител
Цветущий май в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Волна тепла, окутавшая Барнаул в последние дни, разбудила не только людей, но и деревья. Яблони, уставшие от зимнего сна, с каждым днем все больше украшают улицы белоснежными облаками цветов.
В такое время хочется только гулять, наслаждаясь красотой, и, конечно, куда без традиционных фотографий с яблонями.
Майское настроение Барнаула – в нашем фоторепортаже.
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