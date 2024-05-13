Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае до 20 мая

13 мая 2024, 15:06, ИА Амител

Солнце / Фото: Daoudi Aissa/unsplash.com

Алтайский край 14 мая накроет жара под +30 градусов, на смену которой придет похолодание с дождями. Уже в среду в регионе ожидаются осадки умеренной и сильной интенсивности, местами они будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 18 м/с. При этом температура воздуха начнет понижаться. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Ночью 14 мая температура воздуха составит +8...+12°С, а днем будет жарить до +25...+30. Ночь на 15 мая тоже еще будет теплой: +11...+16, но районы Алтайского края уже окажутся в зоне прохождения холодных фронтов западного циклона, пойдут дожди и температура начнет падать: на большей части территории ожидается +14...+19°С. В ночь на 16 мая она понизится до +4...+9°С, а днем будет +13...+18", – рассказала синоптик.

В период с 17 по 19 мая включительно Алтайский край вновь окажется под влиянием антициклона, с которым осадки прекратятся, а температура воздуха начнет нарастать. В этот период ночью столбики термометров покажут от +3 до +9°С. Днем 17 мая синоптики прогнозируют +15...+20°С, а 18-го и 19-го – от +19 до +24°С.