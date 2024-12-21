"Цветовой хаос". Очередной гараж построят на Павловском тракте на въезде в Барнаул

Проект рассмотрели на последнем заседании градсовета в году

21 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Проект нового гаража на Павловском тракте

Новый гаражный комплекс планируют построить в Барнауле на въезде в Барнаул. Там намерены хранить "Газели". Проект рассмотрели 19 декабря на последнем градостроительном совете краевой столицы в 2024 году. Эскизы подготовила мастерская Владимира Золотова. Рассказываем, что особенного в новом комплексе.

Каким будет гараж?

Участок под застройку прямоугольной формы находится в зоне общественно-деловой застройки, в центре красных линий. Въезд на участок планируется с северной стороны и местного проезда.

Согласно проекту, здание будет одноэтажным и довольно стандартным. По соседству расположено уже несколько подобных объектов. Владимир Золотов представил экспертам несколько вариантов дизайна гаражного комплекса.

Изначально было запланировано пять ворот въезда с главного фасада и темные цвета отделки. В итоге количество ворот было уменьшено до двух. В одном из вариантов здание представлено в ярких оранжевых цветах, в сочетании с темно-серым, в трехцветном исполнении – бело-серо-шоколадном с активным центральным декоративным элементом.

Также подразумевается ночная подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

Их практически не было. В целом членов градсовета интересовал вопрос развития данной части города: подобных гаражей уже стало много. Возник цветовой хаос, и необходимо для будущих проектов разрабатывать единый дизайн-код. На это, в частности, обратил внимание руководитель творческой мастерской "Классика" Александр Деринг.

Его поддержал архитектор Сергей Боженко.

"Автор гаражного комплекса и других, которые возводятся на данной территории, использует единые приемы, колористические решения и принципы формирования обликов фасадов. Однако есть неудовлетворенность результатом. Мы размельчаем застройку мелкими объектами, нужно строить большие комплексы, формировать парадную застройку въезда в город и экономить землю. Архитектурное решение приемлемое, но вопрос хранения авто нужно решать иначе – на больших строительных объемах", – заявил Сергей Боженко.

В итоге проект был принят.