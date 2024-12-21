"Цветовой хаос". Очередной гараж построят на Павловском тракте на въезде в Барнаул
Проект рассмотрели на последнем заседании градсовета в году
21 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
Новый гаражный комплекс планируют построить в Барнауле на въезде в Барнаул. Там намерены хранить "Газели". Проект рассмотрели 19 декабря на последнем градостроительном совете краевой столицы в 2024 году. Эскизы подготовила мастерская Владимира Золотова. Рассказываем, что особенного в новом комплексе.
Каким будет гараж?
Участок под застройку прямоугольной формы находится в зоне общественно-деловой застройки, в центре красных линий. Въезд на участок планируется с северной стороны и местного проезда.
Согласно проекту, здание будет одноэтажным и довольно стандартным. По соседству расположено уже несколько подобных объектов. Владимир Золотов представил экспертам несколько вариантов дизайна гаражного комплекса.
Изначально было запланировано пять ворот въезда с главного фасада и темные цвета отделки. В итоге количество ворот было уменьшено до двух. В одном из вариантов здание представлено в ярких оранжевых цветах, в сочетании с темно-серым, в трехцветном исполнении – бело-серо-шоколадном с активным центральным декоративным элементом.
Также подразумевается ночная подсветка.
Что сказали о проекте эксперты?
Их практически не было. В целом членов градсовета интересовал вопрос развития данной части города: подобных гаражей уже стало много. Возник цветовой хаос, и необходимо для будущих проектов разрабатывать единый дизайн-код. На это, в частности, обратил внимание руководитель творческой мастерской "Классика" Александр Деринг.
Его поддержал архитектор Сергей Боженко.
"Автор гаражного комплекса и других, которые возводятся на данной территории, использует единые приемы, колористические решения и принципы формирования обликов фасадов. Однако есть неудовлетворенность результатом. Мы размельчаем застройку мелкими объектами, нужно строить большие комплексы, формировать парадную застройку въезда в город и экономить землю. Архитектурное решение приемлемое, но вопрос хранения авто нужно решать иначе – на больших строительных объемах", – заявил Сергей Боженко.
В итоге проект был принят.
07:56:13 21-12-2024
Все слова знакомые, но ничего не понял. Где и что будет? В районе аэропорта, на въезде в город, огромная парковка только для владельцев Газелей красиво раскрашенная с двумя воротами?
14:03:48 21-12-2024
Гость (07:56:13 21-12-2024) Все слова знакомые, но ничего не понял. Где и что будет? В р... Не, аэропорт - это запад, а написали, что северный въезд в город, это со стороны Новосибирска, видимо.
05:36:12 22-12-2024
Гость (14:03:48 21-12-2024) Не, аэропорт - это запад, а написали, что северный въезд в г... На павлике,напротив заправки газпромовской. С северной стороны- это с поля въезд будет.
14:58:14 21-12-2024
У нас весь город заставлен еврофурами вдоль Павловского тракта в районе пересечения с ул.Солнечная Поляна! В Индусриальном районе на пересечении Малахова - 50 лет СССР - сбор утеля из 5-10 тонных автомобилей и спецтехники!!! Даже на ул.Молодёжной ночные парковки еврофур! Про какие гаражи для газелей - все дворы ими утыканы!!!? Как уважающий себя шоферюга поедет в гаражи будет кому-то платить плюс тратиться на проезд до дома!? Никому до этого нет дела! А упоминать прославленных архитекторов поднимая им рейтинг - упоминания количество раз их в пресс это Мы мастера! Пишу и знаю, что модераторы не пропустят мою ахинею!) ...но всё равно пишу!)))
16:49:13 21-12-2024
Рантье (14:58:14 21-12-2024) У нас весь город заставлен еврофурами вдоль Павловского трак... Вы бы еще свой "мозговой взрыв" более адекватно озвучили..
22:06:47 21-12-2024
Гость (16:49:13 21-12-2024) Вы бы еще свой "мозговой взрыв" более адекватно озвучили..... Вот да, ничего не понятно. Но читать забавно - что-то прочел а в бошке не осело.