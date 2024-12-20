"На перекрестке эпох". Барнаульский Обской бульвар прирастает новыми многоэтажками

Восьмиэтажный дом построят на месте частных домов

20 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Коммунальной / Фото: "Мастерская Золотова", "Строитель"

Барнаульские застройщики продолжают активно осваивать участки, входящие в территорию Обского бульвара. 19 декабря на градсовете архитектор Владимир Золотов представил проект очередного многоквартирного дома, который запроектировали на месте частного сектора. ЖК, как отметил автор, будет объединять расположенные рядом исторические здания. Однако мнения о проекте у членов градсовета разошлись.

Вне времени

У планируемого дома пока нет адреса – участок только формируется из нескольких наделов. Рядом расположены административные здания, частный сектор, а также строящиеся многоэтажки (по проспекту Сибирскому, 36в). Владимир Золотов отметил, что при разработке проекта ЖК архитекторы ориентировались на соседнее здание (ул. Карла Маркса, 1 / бульвар 9 Января, 12). Оно хоть и выглядит современно, его исторический облик куда более интересен.

"Это жилой дом 1937 года постройки. Поздний конструктивизм, очень интересный был дом. Мы ориентировались на его первоначальный облик. Фасад хоть и сохранен, но зашит синим сайдингом. Хотелось бы видеть реконструкцию этого объекта", – сказал Владимир Золотов.

Здание на ул. Карла Маркса, 1 / бульвар 9 Января, 12 / Фото: "Мастерская Золотова", "Строитель"

Также авторы учли и расположенный по соседству с площадкой трехэтажный объект культурного наследия (бульвар 9 Января, 19). Это здание бывшего военного госпиталя, построенное в 1938 году. Сейчас оно также утратило первоначальный облик.

"Я считаю, что в нашей ситуации будет неправильно выполнить ЖК в каком-то одном стиле. Здесь находятся два разных здания 1937 и 1938 года. Мы попытались выполнить дом в таком стиле и цветовой гамме, чтобы втроем они составляли единый комплекс", – отметил Владимир Золотов.

Площадка ЖК на ул. Коммунальной / Фото: "Мастерская Золотова", "Строитель"

В результате для дома выбрали спокойную серо-бежевую цветовую гамму. Фасады – навесные с применением фиброцементных панелей с рисунком.

На первом этаже ЖК архитекторы расположили общественные помещения, со второго уровня – квартиры. Их будет 87. В подземном паркинге – под домом и двором – предусмотрено 37 машино-мест.

Докладчик сообщил, что все технико-экономические показатели ЖК выполнены в соответствии с проектом планировки квартала (в границах ул. Молодежной, ул. Карла Маркса, ул. Коммунальной, бульвара 9 Января), который сейчас проходит согласование.

Без перспектив

При обсуждении эскизов многоэтажки первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров спросил, почему авторы не ориентировались на строящийся комплекс на пр. Сибирском, который выполнен совершенно в ином стиле. На что Золотов ответил: у этих двух ЖК разное окружение.

"Черепанов (Сергей Черепанов, архитектор ЖК на пр. Сибирском. – Прим. ред.) показывал два дома на свободной площадке, в частной застройке. Наш объект расположен в исторически интересном, но сложном месте, на перекрестке эпох, улиц, стилей. Данное место будет развиваться с учетом и уважением к существующим постройкам", – ответил архитектор.

Другое замечание от экспертов градсовета касалось слишком близкого расположения дома к улице. В результате расширение бульвара 9 Января станет невозможным, предположил член комиссии Евгений Носенко.

"Все сделано согласно проекту планировки. Данное решение взято из градостроительных идей, которые заложены в документации. Ширина проезжей части – около 20 метров", – сказал Владимир Золотов.

Земельный вопрос

Андрей Федоров также обратил внимание, что в проекте детская площадка размещена на месте еще не выкупленного частного дома. Также чиновник предложил рассмотреть возможность строительства двухуровневого паркинга.

Представитель заказчика (инвестором выступает ООО "Строитель", связанное с компанией "Регионстрой") заверил, что работа по выкупу частной собственности будет завершена. А вот более крупный паркинг возводить нецелесообразно.

"Сейчас ведутся переговоры со всеми близлежащими домами, договоренности с большей частью есть. Я думаю, что в следующем году весь участок будет выкуплен. От двухуровневого паркинга мы выиграем всего 10-12 мест. Но это первый этап комплекса и жилой застройки, так как мы стремимся к показателям проекта планировки", – сказал он.

Архитектор Сергей Боженко заметил, что на формируемом девелопером участке расположены двух- и трехэтажные коттеджи. По его мнению, застройщику будет сложно договориться с их владельцами о выкупе.

"Как заказчик планирует вести комплексную застройку участка, ведь ему придется сносить эти объекты? Планировочное решение участка не совсем состоялось. Данное градостроительное решение – провокация на многочисленные жалобы со стороны жителей от близлежащих домов. На стадии проектного решения нужно исключить конфликт интересов смежных землепользователей", – предложил Сергей Боженко.

При этом архитектура здания, которую он сравнил с советским монументализмом, ему понравилась.

"Делать застройку квартала в едином ключе не получится. Нам придется смириться с тем, что застройка бульвара будет разномастной. Но сильно бояться этого, на мой взгляд, не стоит", – сказал эксперт.

Однако мнение архитектора не изменило решения комиссии. Члены градсовета отправили проект на доработку, а авторам и застройщику рекомендовали все-таки представить объект повторно уже после формирования участка.