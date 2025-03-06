Неурожай и холод. Почему дарить тюльпаны на 8 Марта на Алтае стало роскошью
Из-за неурожая ожидается даже дефицит менее "ходовых" сортов тюльпанов: желтых, белых, попугайных, махровых и дорогих пионовидных
06 марта 2025, 08:15, ИА Амител
Букет из трех тюльпанов к 8 Марта может обойтись примерно в 500 рублей. Цена на эти цветы выросла по сравнению с прошлым годом на 20–30% и уже подобралась к стоимости роз. В России, по данным РБК, стоимость премиальных тюльпанов доходит до 300 рублей за штуку.
По мнению владельцев алтайских цветочных магазинов, на цены в этом году повлиял неурожай в Голландии, где, по большей части, российские производители приобретают луковицы цветов. Растят тюльпаны в южных регионах, где условия более подходящие. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал Илья, менеджер по закупу компании "Азалия".
"В этом году в Краснодаре, где выращиваются тюльпаны, и в более южных регионах выпал снег, и, соответственно, тюльпаны не успели выйти из луковиц до нужного состояния. Поэтому не получилось вырастить то количество, которое было на заказах у оптовых баз и розничных клиентов. Стоимость тюльпанов просто выросла. Мы давали предзаказ голландскому поставщику, он его полностью выполнил", – поделился он.
Из-за неурожая ожидается дефицит менее "ходовых" сортов тюльпанов: желтых, белых, попугайных, махровых и дорогих пионовидных. На сегодня в барнаульской "Азалии" средняя цена на тюльпан – 150 рублей, а на розу – 250.
В компании "Букетная Фрутелла" называют другую стоимость тюльпанов – от 180 до 220 рублей в зависимости от сорта и качества, а на розу цена может доходить до 350. Кроме того, на цену повлиял курс доллара и уровень ключевой ставки, продолжает Ирина Семенова, директор "Букетной Фрутеллы":
"Неурожай – это раз. А во-вторых, у нас удорожание логистики, потому что мы покупали луковицу еще в сентябре – августе по старым ценам. Как мы можем продать тюльпан за 42 рубля, когда мы покупали луковицу за 45? Это же невозможно. Мы не можем работать себе в убыток".
В Барнауле тоже выращивают тюльпаны. Компания "Декоративные культуры" продает их пока только в розницу – 160 рублей за цветок. Но иногда местные производители устанавливают цены даже выше, чем зарубежные, потому что в процессе выращивания увеличиваются затраты, например, на подкормки и поддержание нужных условий в теплице. Поэтому сегодня в Алтайском крае больше тех, кто перепродает цветы.
Как рассказала директор "Флорис 22" (крупного оптовика) Анна Дурнева, на их бизнесе проблемы климата не сказались, и цены они поддерживают на уровне прошлогодних. Причем на крупные партии предлагают скидки.
"Транспортные расходы увеличились, но мы выдерживаем цены прошлого года. Стараемся для наших покупателей быть лояльными. У нас два больших склада, поэтому мы как-то выдерживаем за счет объема. Скидки от поставщиков, и мы также предоставляем умеренные цены нашим покупателям", – говорит она.
Эксперты подчеркнули, что в Сибири выращивают морозостойкие цветы, а изящные и капризные в основном импортируют. По последним данным таможенной службы, за прошедший год общий импорт цветов в СФО составил 980 тонн, из них 17,5% – в Алтайский край, а больше половины – в Новосибирскую область.
08:24:31 06-03-2025
"Букет из трех тюльпанов к 8 Марта может обойтись примерно в 500 рублей." ------ Вчера в Ярче видел тюльпаны. 5 штук за 400 рублей.
08:24:41 06-03-2025
"Мы не можем работать себе в убыток" ------- Пообщайтесь с автоперевозчиками. У них большой опыт такой работы. И их из бизнеса только вперед ногами выносят.
08:31:36 06-03-2025
типичный бизнес для СНГ.
вначале говорить о якобы дефиците, потом продавать в три дорога.
лекарство от этого только одно - не покупайте, принципиально.
08:34:04 06-03-2025
Гость (08:31:36 06-03-2025) типичный бизнес для СНГ.вначале говорить о якобы дефицит... Я супруге так и сказал. Пусть потерпит до садовых тюльпанов и прочих цветов.)
13:33:49 06-03-2025
Гость (08:34:04 06-03-2025) Я супруге так и сказал. Пусть потерпит до садовых тюльпанов ... нищежлоб
09:04:30 06-03-2025
Если честно , то на 8 марта я предпочту что то нужное , но не цветы они максимум 2 дня простоят , а цена!
09:20:48 06-03-2025
Ева (09:04:30 06-03-2025) Если честно , то на 8 марта я предпочту что то нужное , но ... Подарите голову свиньи
09:17:34 06-03-2025
А что у нас сейчас не роскошь?
09:32:52 06-03-2025
Афиноген (09:17:34 06-03-2025) А что у нас сейчас не роскошь?... Разум - роскошь для тебя.
09:49:47 06-03-2025
Гость (09:32:52 06-03-2025) Разум - роскошь для тебя.... Чувствуется представитель оплота.Ну если ты такой умный и разумный ,то объясни основательно -в чём это я не прав?Голословно выдавать такие заявления ,ума много не надо.Ты попробуй ,основываясь на фактах.
16:05:12 06-03-2025
Афиноген (09:17:34 06-03-2025) А что у нас сейчас не роскошь?... Как часто Вы дарите своей половинке цветы в год? По цене 2 -3 пачек сигарет и 3 литров пива?
09:21:36 06-03-2025
Афиноген (09:17:34 06-03-2025) А что у нас сейчас не роскошь?... Это точно, вот 6только дурней, вроде тебя, уж точно не дефицит.
09:32:16 06-03-2025
Гость (09:21:36 06-03-2025) Это точно, вот 6только дурней, вроде тебя, уж точно не дефи... Что проснулся ,бот продажный?Серебренники иудины отрабатываешь?
09:28:48 06-03-2025
Мне не нужны цветы - можно рульку.
09:55:27 06-03-2025
Гость (09:28:48 06-03-2025) Мне не нужны цветы - можно рульку.... а у нас хризантемы в этом году подвезли чудесные. и не дорого, еслифчё.
Рулька конечно тоже классно - но тут с пониманием.
если я своей пяток кило рульки приподнесу - расстроится, подумает что это с подтекстом "жри, свинья толстая, когда уж нажрешся."
10:47:11 06-03-2025
Musik (09:55:27 06-03-2025) а у нас хризантемы в этом году подвезли чудесные. и не дорог... Ну не нра мне хризантемы.. какие то бабушкины цветы)
пяток кило рульки приподнесу -- ПЯТЬ??? побудьте на день моим?
11:03:16 06-03-2025
Musik (09:55:27 06-03-2025) а у нас хризантемы в этом году подвезли чудесные. и не дорог... Т.е. такой подтекст всё же допустим в трактовках подарка? Ну понятно.
14:04:34 06-03-2025
Нормальный человек не будет дарить цветы и обогащать коммерсантов. Этим дурацким праздникам менее 100 лет и 8 марта и 14 февраля специально придуманы в холодное время года, чтобы просто обдирать глупых подкаблучников.
16:08:22 06-03-2025
Гость (14:04:34 06-03-2025) Нормальный человек не будет дарить цветы и обогащать коммерс... да и зеленый горошек на НГ нормальный человек не купит - ибо дикость обогащать торговые сети. Тут есть пара свидетелей - зачем каждый раз платить парикмахеру, если машинка для стрижки 500 рублей