Неурожай и холод. Почему дарить тюльпаны на 8 Марта на Алтае стало роскошью

Из-за неурожая ожидается даже дефицит менее "ходовых" сортов тюльпанов: желтых, белых, попугайных, махровых и дорогих пионовидных

06 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Желтый тюльпан / Фото: pxhere.com

Букет из трех тюльпанов к 8 Марта может обойтись примерно в 500 рублей. Цена на эти цветы выросла по сравнению с прошлым годом на 20–30% и уже подобралась к стоимости роз. В России, по данным РБК, стоимость премиальных тюльпанов доходит до 300 рублей за штуку.

По мнению владельцев алтайских цветочных магазинов, на цены в этом году повлиял неурожай в Голландии, где, по большей части, российские производители приобретают луковицы цветов. Растят тюльпаны в южных регионах, где условия более подходящие. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал Илья, менеджер по закупу компании "Азалия".

"В этом году в Краснодаре, где выращиваются тюльпаны, и в более южных регионах выпал снег, и, соответственно, тюльпаны не успели выйти из луковиц до нужного состояния. Поэтому не получилось вырастить то количество, которое было на заказах у оптовых баз и розничных клиентов. Стоимость тюльпанов просто выросла. Мы давали предзаказ голландскому поставщику, он его полностью выполнил", – поделился он.

Из-за неурожая ожидается дефицит менее "ходовых" сортов тюльпанов: желтых, белых, попугайных, махровых и дорогих пионовидных. На сегодня в барнаульской "Азалии" средняя цена на тюльпан – 150 рублей, а на розу – 250.

В компании "Букетная Фрутелла" называют другую стоимость тюльпанов – от 180 до 220 рублей в зависимости от сорта и качества, а на розу цена может доходить до 350. Кроме того, на цену повлиял курс доллара и уровень ключевой ставки, продолжает Ирина Семенова, директор "Букетной Фрутеллы":

"Неурожай – это раз. А во-вторых, у нас удорожание логистики, потому что мы покупали луковицу еще в сентябре – августе по старым ценам. Как мы можем продать тюльпан за 42 рубля, когда мы покупали луковицу за 45? Это же невозможно. Мы не можем работать себе в убыток".

В Барнауле тоже выращивают тюльпаны. Компания "Декоративные культуры" продает их пока только в розницу – 160 рублей за цветок. Но иногда местные производители устанавливают цены даже выше, чем зарубежные, потому что в процессе выращивания увеличиваются затраты, например, на подкормки и поддержание нужных условий в теплице. Поэтому сегодня в Алтайском крае больше тех, кто перепродает цветы.

Как рассказала директор "Флорис 22" (крупного оптовика) Анна Дурнева, на их бизнесе проблемы климата не сказались, и цены они поддерживают на уровне прошлогодних. Причем на крупные партии предлагают скидки.

"Транспортные расходы увеличились, но мы выдерживаем цены прошлого года. Стараемся для наших покупателей быть лояльными. У нас два больших склада, поэтому мы как-то выдерживаем за счет объема. Скидки от поставщиков, и мы также предоставляем умеренные цены нашим покупателям", – говорит она.

Эксперты подчеркнули, что в Сибири выращивают морозостойкие цветы, а изящные и капризные в основном импортируют. По последним данным таможенной службы, за прошедший год общий импорт цветов в СФО составил 980 тонн, из них 17,5% – в Алтайский край, а больше половины – в Новосибирскую область.