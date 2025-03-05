НОВОСТИОбщество

Эксперт рассказала, как продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету

Виктория Стець назвала пять простых правил

05 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Директор иркутского МУПЭП "Горзеленхоз" Виктория Стець поделилась простыми способами продлить жизнь букету тюльпанов, подаренному на 8 Марта. Ее слова приводит "АиФ".

По словам Стець, цветы простоят дольше при соблюдении простых правил: 

  • используйте холодную воду с температурой не выше 3-4°C, можно добавить лед;

  • тюльпаны в монобукете стоят дольше, чем с другими цветами;

  • укоротите стебли на 0,5-1 см перед постановкой в вазу;

  • меняйте воду в вазе каждый день;

  • держите букет подальше от источников тепла.

Ранее рассказали, как мы отдыхаем на 8 Марта в 2025 году и будет ли дополнительный выходной.

праздники советы эксперта
Читайте также в сюжете: Международный женский день

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:54:12 05-03-2025

очень ценная информация, спасибо. а как же сахар, аспирин и т.п.?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:56 05-03-2025

Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фото с большими букетами девушек⁠⁠
Фотографии дорогих цветов с соцсетях – это признак эскортицы и содержанки, считает депутат Виталий Милонов.В России поднялись цены на цветы, поэтому лучше не покупать их в большом количестве на 8 марта, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что лучше подарить женщинам растения в горшках.

Парламентарий также поделился, что ему не симпатизируют девушки, которые выкладывают в социальные сети фотографии с большими букетами. Он назвал их содержанками и эскортницами.

– Меня возмущают пользователи, которые выставляют у себя в соцсетях корзины с сотнями роз за баснословные деньги. Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит, – высказался Милонов.

Депутат считает такой тренд возмутительным, так как другие в это время не могут приобрести такое количество цветов из-за высоких цен. Его слова передает "Национальная служба новостей

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:21:57 05-03-2025

Гость (14:35:56 05-03-2025) Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фот... раз сказал - значит так и есть.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:15 05-03-2025

Гость (14:35:56 05-03-2025) Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фот...
а в чем он не прав?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:03 05-03-2025

Гость (15:26:15 05-03-2025) а в чем он не прав?... я считаю что прав. там "такие" минусуют)))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:17 05-03-2025

Гость (15:49:03 05-03-2025) я считаю что прав. там "такие" минусуют)))... Те, кто показывает в соцсетях себя эскортницей и содержанкой для того это и делают, чтобы милоновых бомбило. Так что цель достигнута.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:04 05-03-2025

Гость (15:49:03 05-03-2025) я считаю что прав. там "такие" минусуют)))... Видите ли, нормальному человеку плевать и на ваше мнение, и на мнение Милонова) Сейчас бы жить так, как хочется вам и Милонову и не дай бох чтобы вы ничего лишнего не подумали.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:05 05-03-2025

Гость (14:35:56 05-03-2025) Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фот...
при всей неоднозначности высказываний Милоонова и разнообразии палитры мнений по разному спектру вопросов, причем полярно, от откровенной дичи до вполне себе.
ну вот здесь я с ним пожалуй соглашусь, под каждым его словом

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:01 05-03-2025

Да пофигу))) Я люблю огромные букеты цветов. Пусть меня считают содержанкой , всё лучше , чем лохушкой с кактусом в горшке)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:55 05-03-2025

Гость (16:19:01 05-03-2025) Да пофигу))) Я люблю огромные букеты цветов. Пусть меня счит... Тут, видите ли, есть разница - просто любить большие букеты или же понтоваться с ними в сети.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:27:38 06-03-2025

Гость (16:19:01 05-03-2025) Да пофигу))) Я люблю огромные букеты цветов. Пусть меня счит... дамочка, некоторые кактусы в горшках стоят, как авто ваших содержателей, так что кто из вас лохушка, ещё не ясно.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:24:10 06-03-2025

записывайте и запоминайте!
тюльпаны подрезаем каждый день примерно на 1-2 см, ставим в прохладную воду, в которую добавляем Доместос 1 каплю на вазу. если тюльпанчики изначально хорошие, то простоят недели две при таком уходе.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров