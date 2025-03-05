Эксперт рассказала, как продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету

Виктория Стець назвала пять простых правил

05 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Директор иркутского МУПЭП "Горзеленхоз" Виктория Стець поделилась простыми способами продлить жизнь букету тюльпанов, подаренному на 8 Марта. Ее слова приводит "АиФ".

По словам Стець, цветы простоят дольше при соблюдении простых правил:

используйте холодную воду с температурой не выше 3-4°C, можно добавить лед;

тюльпаны в монобукете стоят дольше, чем с другими цветами;

укоротите стебли на 0,5-1 см перед постановкой в вазу;

меняйте воду в вазе каждый день;

держите букет подальше от источников тепла.

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