Эксперт рассказала, как продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету
Виктория Стець назвала пять простых правил
05 марта 2025, 13:00, ИА Амител
Цветы / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Директор иркутского МУПЭП "Горзеленхоз" Виктория Стець поделилась простыми способами продлить жизнь букету тюльпанов, подаренному на 8 Марта. Ее слова приводит "АиФ".
По словам Стець, цветы простоят дольше при соблюдении простых правил:
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используйте холодную воду с температурой не выше 3-4°C, можно добавить лед;
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тюльпаны в монобукете стоят дольше, чем с другими цветами;
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укоротите стебли на 0,5-1 см перед постановкой в вазу;
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меняйте воду в вазе каждый день;
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держите букет подальше от источников тепла.
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13:54:12 05-03-2025
очень ценная информация, спасибо. а как же сахар, аспирин и т.п.?
14:35:56 05-03-2025
Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фото с большими букетами девушек
Фотографии дорогих цветов с соцсетях – это признак эскортицы и содержанки, считает депутат Виталий Милонов.В России поднялись цены на цветы, поэтому лучше не покупать их в большом количестве на 8 марта, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что лучше подарить женщинам растения в горшках.
Парламентарий также поделился, что ему не симпатизируют девушки, которые выкладывают в социальные сети фотографии с большими букетами. Он назвал их содержанками и эскортницами.
– Меня возмущают пользователи, которые выставляют у себя в соцсетях корзины с сотнями роз за баснословные деньги. Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит, – высказался Милонов.
Депутат считает такой тренд возмутительным, так как другие в это время не могут приобрести такое количество цветов из-за высоких цен. Его слова передает "Национальная служба новостей
15:21:57 05-03-2025
Гость (14:35:56 05-03-2025) Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фот... раз сказал - значит так и есть.
15:26:15 05-03-2025
Гость (14:35:56 05-03-2025) Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фот...
а в чем он не прав?
15:49:03 05-03-2025
Гость (15:26:15 05-03-2025) а в чем он не прав?... я считаю что прав. там "такие" минусуют)))
15:53:17 05-03-2025
Гость (15:49:03 05-03-2025) я считаю что прав. там "такие" минусуют)))... Те, кто показывает в соцсетях себя эскортницей и содержанкой для того это и делают, чтобы милоновых бомбило. Так что цель достигнута.
16:32:04 05-03-2025
Гость (15:49:03 05-03-2025) я считаю что прав. там "такие" минусуют)))... Видите ли, нормальному человеку плевать и на ваше мнение, и на мнение Милонова) Сейчас бы жить так, как хочется вам и Милонову и не дай бох чтобы вы ничего лишнего не подумали.
16:13:05 05-03-2025
Гость (14:35:56 05-03-2025) Милонов назвал эскортницами и содержанками выкладывающих фот...
при всей неоднозначности высказываний Милоонова и разнообразии палитры мнений по разному спектру вопросов, причем полярно, от откровенной дичи до вполне себе.
ну вот здесь я с ним пожалуй соглашусь, под каждым его словом
16:19:01 05-03-2025
Да пофигу))) Я люблю огромные букеты цветов. Пусть меня считают содержанкой , всё лучше , чем лохушкой с кактусом в горшке)
16:31:55 05-03-2025
Гость (16:19:01 05-03-2025) Да пофигу))) Я люблю огромные букеты цветов. Пусть меня счит... Тут, видите ли, есть разница - просто любить большие букеты или же понтоваться с ними в сети.
08:27:38 06-03-2025
Гость (16:19:01 05-03-2025) Да пофигу))) Я люблю огромные букеты цветов. Пусть меня счит... дамочка, некоторые кактусы в горшках стоят, как авто ваших содержателей, так что кто из вас лохушка, ещё не ясно.
08:24:10 06-03-2025
записывайте и запоминайте!
тюльпаны подрезаем каждый день примерно на 1-2 см, ставим в прохладную воду, в которую добавляем Доместос 1 каплю на вазу. если тюльпанчики изначально хорошие, то простоят недели две при таком уходе.