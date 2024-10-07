Самую яркую комету последних десятилетий можно будет увидеть над Алтайским краем

Она продержится в небе несколько недель

07 октября 2024, 18:10, ИА Амител

Путь, который проделает комета / Фото: "Катунь 24"

Жители Алтайского края смогут увидеть одну из самых ярких комет последних лет. C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) будет видна примерно с 12 октября.

Она будет находиться в небе над Землей в течение двух-трех недель. Наблюдать за ней можно будет после 18:30 по местному времени.

Космический объект был обнаружен зимой 2023 года. Его исследовали через телескоп в Южной Африке и китайские астрономы.

Комета обещает стать самым ярким небесным объектом этого сезона. Ее можно будет увидеть днем 9 октября, когда она будет находиться ближе всего к Солнцу. В этот момент ее хвост станет более длинным и ярким.