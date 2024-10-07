Самую яркую комету последних десятилетий можно будет увидеть над Алтайским краем
Она продержится в небе несколько недель
07 октября 2024, 18:10, ИА Амител
Путь, который проделает комета / Фото: "Катунь 24"
Жители Алтайского края смогут увидеть одну из самых ярких комет последних лет. C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) будет видна примерно с 12 октября.
Она будет находиться в небе над Землей в течение двух-трех недель. Наблюдать за ней можно будет после 18:30 по местному времени.
Космический объект был обнаружен зимой 2023 года. Его исследовали через телескоп в Южной Африке и китайские астрономы.
Комета обещает стать самым ярким небесным объектом этого сезона. Ее можно будет увидеть днем 9 октября, когда она будет находиться ближе всего к Солнцу. В этот момент ее хвост станет более длинным и ярким.
10:14:28 08-10-2024
возможно не успею позырить - по уважительной причине, могу справку принести.
пролет повторить можно?
11:25:11 08-10-2024
Прилет кометы всегда был вестником не добра.А здесь ещё над родным АК.Что же ещё ждать нам? Остаётся уже не улыбаться, как сказал Сбер, а гомерически смеяться,
13:01:50 08-10-2024
Гость. (11:25:11 08-10-2024) Прилет кометы всегда был вестником не добра.А здесь ещё над... А! так она над АК!!
значит мне просто надо будет в соседний регион съездить - там где позднее прилетит?
13:49:30 08-10-2024
Мусик (13:01:50 08-10-2024) А! так она над АК!!значит мне просто надо будет в соседн... Ага, палец послюнить и по направлению ветра ехать в соседний регион, комету ж по ветру мотает)