Да здравствует наш суд. День открытых дверей прошел в правовых органах Алтайского края

В этот день все суды региона были открыты для журналистов

25 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

23 июня состоялось открытие памятного знака представителям судебной системы Алтайского края — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Торжественная церемония прошла рядом с краевым судом на проспекте Ленина.

После открытия памятника в судах Алтайского края прошел единый день открытых дверей для журналистов региона, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога с участием руководства судов, представителей судейского корпуса и руководителей структурных подразделений.

В рамках дня открытых дверей были организованы экскурсии, в ходе которых журналистам показали музеи и музейные уголки, посвященные Великой Отечественной войне, участникам войны, труженикам тыла и детям войны. Также посетители смогли осмотреть залы судебных заседаний, кабинеты судей и работников аппарата суда, а также ознакомиться с работой оборудования для допроса скрытых свидетелей, комплексами аудио-видеофиксации судебных процессов и видеоконференцсвязи.

В этот день мы заглянули в Алтайский краевой суд, а также в Центральный и Железнодорожный суды, которые расположены в одном здании на улице Папаницев.

Центральный и Железнодорожный суды / Фото: amic.ru