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Следователя, который вел дело возможного "политеховского" маньяка, назначили судьей

Иван Зеленский вступил в должность в Центральном районном суде Барнаула

05 июня 2025, 12:25, ИА Амител

Иван Зеленский / Фото: Объединенная пресс-служба судов по Алтайскому краю
Иван Зеленский / Фото: Объединенная пресс-служба судов по Алтайскому краю

4 июня в Центральном районном суде Барнаула произошли кадровые перестановки. На должность судьи официально назначили Ивана Зеленского, а заместителем председателя суда стал Артур Баньковский. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по Алтайскому краю.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 15 мая 2025 года.

"Коллектив суда поздравляет назначенных лиц с вступлением в должность и желает им крепкого здоровья, профессиональных успехов, терпения и мудрости!" – отметили в пресс-службе судов.

Напомним, ранее Иван Зеленский занимал должность следователя по особо важным делам СК по Алтайскому краю. Он вел уголовное дело возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. В беседах со следователями Манишин сознался еще в десяти убийствах. Среди жертв были девушки, убитые так называемым "политеховским" маньяком. Подробнее обо всех эпизодах, которые приписывают Манишину, можно прочитать здесь. Сейчас его обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

Когда в мае 2024 года дело передали на рассмотрение в суд, Зеленский принял участие в пресс-конференции, где раскрыл детали преступления. Так, он рассказал о чертах характера и мотивах возможного "политеховского" маньяка, которые выяснились в ходе расследования уголовного дела. Зеленский отметил, что Манишин умеет убеждать. А скелеты в шкафу, которые он не показывал, тщательно маскировал внешним поведением.

"Почти все потерпевшие – вчерашние школьницы. Они могли следовать установкам – например, слушаться старших. И человек прилично одетый, представляющийся лицом, которое имеет связи и может помочь, привлекал к себе внимание. Тогда у людей были другие убеждения, коррупционная составляющая могла быть, люди были в стрессовом состоянии. У каждой девушки был свой мотив вступить с Манишиным в диалог. И он искал подход к каждой, находил свою ниточку. Если кто-то отказывался разговаривать, он не разговаривал. Одна из таких бесед заняла у него около двух часов. Сказал, что может помочь, познакомить с человеком, который находится на даче, за городом", – пояснял Зеленский.

Напомним, 3 июня Виталию Манишину продлили арест на шесть месяцев – до 21 ноября. Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка началось 17 июня 2024 года. Заседания проходят в закрытом режиме.

Барнаул суд политеховский маньяк

Комментарии 15

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Гость

12:32:41 05-06-2025

Что сказать, хлебная должность.

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Гость

13:38:50 05-06-2025

Лет 5 отработает и можно в 40 лет на пенсию уходить. Раз учился в БЮИ у него юридический стаж идет с 18 лет. Работа в СК РФ тоже туда включается. Судейский стаж 5 лет и достаточно чтобы пенсию получать больше 100 000 рублей с 40 лет. А его ровесниками нужно до 65-70 работать. Везет же.

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Гость

13:48:16 05-06-2025

Гость (13:38:50 05-06-2025) Лет 5 отработает и можно в 40 лет на пенсию уходить. Раз учи...
Эти очень,ОЧЕНЬ сильно устают. Это вам не у станка стоять и не детей учить.

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Гость

14:30:30 05-06-2025

Гость (13:48:16 05-06-2025) Эти очень,ОЧЕНЬ сильно устают. Это вам не у станка стоят... Ну так не стойте у станка, а идите в судьи и гребите деньги лопатами и отдыхайте в 40 лет. Что ныть - то и завидовать...

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Евгений владимирович

18:54:47 05-06-2025

Гость (13:38:50 05-06-2025) Лет 5 отработает и можно в 40 лет на пенсию уходить. Раз учи... Иди и ты в судьи. Кто не дает?

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Гость

13:51:29 24-06-2025

Евгений владимирович (18:54:47 05-06-2025) Иди и ты в судьи. Кто не дает? ... хорошая шутка

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Гость

14:20:07 05-06-2025

Дела шить (особенно белыми нитками) - это вам не тут. Маньяка только сейчас судят, а человек то из окна выпрыгнул, а вину то его не доказали. Т.е. подтолкнули человека к самоубийству. За такое ведение дел не в судьи надо.

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Гость

15:24:39 05-06-2025

Гость (14:20:07 05-06-2025) Дела шить (особенно белыми нитками) - это вам не тут. Маньяк... А вы уверены, что сейчас судят настоящего маньяка? Лично я, нет. 😎

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Гость

08:35:42 06-06-2025

Гость (14:20:07 05-06-2025) Дела шить (особенно белыми нитками) - это вам не тут. Маньяк... А Вы уверены, что человек САМ выпрыгнул?

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Гость

15:14:20 05-06-2025

Гость (13:38:50 05-06-2025) Лет 5 отработает и можно в 40 лет на пенсию уходить. Раз учи... везет?
это не лотерея и не наследство,это упорный труд и учеба
попробуйте,может и вам "повезет"

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гость

16:06:35 05-06-2025

Гость (15:14:20 05-06-2025) везет?это не лотерея и не наследство,это упорный труд и ... Верно это не лотерея и не наследство, это хорошие связи родственников, протекция и тд и тп.

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Гость

20:18:06 05-06-2025

Гость (15:14:20 05-06-2025) везет?это не лотерея и не наследство,это упорный труд и ... Только в этой сфере упорный труд и учеба? А как же врачи, учителя и т.д. ?

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Гость

18:07:22 05-06-2025

Пшиком закончится эта эпопея с Манишиным. Не он маниак. И всем это известно.

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Евгений владимирович

18:53:02 05-06-2025

Только поймал его не следователь, а работники уголовного розыска. Следователь в кабинете задницей стул грел и бумажки ворочил и к поимке маньяка никакого отношения не имеет, от слова совсем. Следователь в принципе никого не ловит, он предъявляет обвинение на базе собраных доказательств, а работало по этому делу великое множество сотрудников милиции и теперь уже полиции.

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Гость

22:00:54 05-06-2025

Евгений владимирович (18:53:02 05-06-2025) Только поймал его не следователь, а работники уголовного роз... Евгений Владимирович, ты случайно не двойник? Следователи, это таскатели каштанов из огня.

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