Следователя, который вел дело возможного "политеховского" маньяка, назначили судьей

Иван Зеленский вступил в должность в Центральном районном суде Барнаула

05 июня 2025, 12:25, ИА Амител

Иван Зеленский / Фото: Объединенная пресс-служба судов по Алтайскому краю

4 июня в Центральном районном суде Барнаула произошли кадровые перестановки. На должность судьи официально назначили Ивана Зеленского, а заместителем председателя суда стал Артур Баньковский. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по Алтайскому краю.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 15 мая 2025 года.

"Коллектив суда поздравляет назначенных лиц с вступлением в должность и желает им крепкого здоровья, профессиональных успехов, терпения и мудрости!" – отметили в пресс-службе судов.

Напомним, ранее Иван Зеленский занимал должность следователя по особо важным делам СК по Алтайскому краю. Он вел уголовное дело возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина, которого арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. В беседах со следователями Манишин сознался еще в десяти убийствах. Среди жертв были девушки, убитые так называемым "политеховским" маньяком. Подробнее обо всех эпизодах, которые приписывают Манишину, можно прочитать здесь. Сейчас его обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

Когда в мае 2024 года дело передали на рассмотрение в суд, Зеленский принял участие в пресс-конференции, где раскрыл детали преступления. Так, он рассказал о чертах характера и мотивах возможного "политеховского" маньяка, которые выяснились в ходе расследования уголовного дела. Зеленский отметил, что Манишин умеет убеждать. А скелеты в шкафу, которые он не показывал, тщательно маскировал внешним поведением.

"Почти все потерпевшие – вчерашние школьницы. Они могли следовать установкам – например, слушаться старших. И человек прилично одетый, представляющийся лицом, которое имеет связи и может помочь, привлекал к себе внимание. Тогда у людей были другие убеждения, коррупционная составляющая могла быть, люди были в стрессовом состоянии. У каждой девушки был свой мотив вступить с Манишиным в диалог. И он искал подход к каждой, находил свою ниточку. Если кто-то отказывался разговаривать, он не разговаривал. Одна из таких бесед заняла у него около двух часов. Сказал, что может помочь, познакомить с человеком, который находится на даче, за городом", – пояснял Зеленский.

Напомним, 3 июня Виталию Манишину продлили арест на шесть месяцев – до 21 ноября. Рассмотрение дела возможного "политеховского" маньяка началось 17 июня 2024 года. Заседания проходят в закрытом режиме.