Дачников включили в группу риска по клещевому энцефалиту
По словам специалистов, у одного процента укушенных диагностируют болезнь
04 мая 2023, 09:14, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Эксперт Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала о том, чем опасен клещевой энцефалит и кто сильнее подвержен риску. Её слова передают "Известия".
По словам специалиста, обычно в группу риска включали рыбаков и охотников, однако в последнее время к ним присоединились дачники. Ежегодно в России клещи кусают около полумиллиона человек, а примерно один процент из них заражается клещевым энцефалитом.
Карань посоветовала для профилактики носить на природе закрытую одежду, а также напомнила, что при заболевании энцефалитом есть риск летального исхода.
10:21:42 04-05-2023
А толку? Прививки бесплатно вы все равно не ставите, хотя клещей и в городе полно
10:47:53 04-05-2023
Обрабатывайте "Цифоксом" свои дачные участки (в сухую погоду). Помогает от клещей, комаров, муравьев и т.д. Для человека не опасен.
10:55:19 04-05-2023
Гость (10:47:53 04-05-2023) Помогает от клещей, комаров, муравьев и соседских кошек
10:59:12 04-05-2023
Гость (10:55:19 04-05-2023) и соседских кошек... На собак и кошек не действует. Так же, как и на птиц. Только на насекомых.
11:09:52 04-05-2023
Гость (10:59:12 04-05-2023) На собак и кошек не действует. Так же, как и на птиц. Только... Насекомые есть и полезные, и таковых немало ...
12:25:49 04-05-2023
Чучмек (11:09:52 04-05-2023) Насекомые есть и полезные, и таковых немало ...... Не на всех насекомых действует, почитайте инструкцию к препарату. Парки гордские обычно именно им обрабатывают.
12:32:41 04-05-2023
ну включили .. и? что даст это?