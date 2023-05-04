Дачников включили в группу риска по клещевому энцефалиту

По словам специалистов, у одного процента укушенных диагностируют болезнь

04 мая 2023, 09:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эксперт Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала о том, чем опасен клещевой энцефалит и кто сильнее подвержен риску. Её слова передают "Известия".

По словам специалиста, обычно в группу риска включали рыбаков и охотников, однако в последнее время к ним присоединились дачники. Ежегодно в России клещи кусают около полумиллиона человек, а примерно один процент из них заражается клещевым энцефалитом.

Карань посоветовала для профилактики носить на природе закрытую одежду, а также напомнила, что при заболевании энцефалитом есть риск летального исхода.