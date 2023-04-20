Алтай попал в список регионов, где проще всего заразиться клещевым энцефалитом

Врач отметила, что всем проживающим в крае необходимо регулярно прививаться

20 апреля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pikabu

Жителям Алтайского края и Республики Алтай нужно проходить вакцинацию от клещевого энцефалита в обязательном порядке, рассказала ura.ru врач-терапевт Алёна Гуляева.

Медик отметила, что клещевой энцефалит встречается не везде, но в некоторых районах вероятность заразиться выше – такие территории называются эндемичными.

"В Сибири эндемичными являются все территории Кемеровской, Томской областей, Республики Алтай и Алтайского края. А вот вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. Активными клещи являются в период с апреля по октябрь до первых заморозков. Но пик приходится на май-июль", – предупредила Гуляева.

Она напомнила, что в случае укуса заболевание у вакцинированного протекает в лёгкой форме и не влечёт тяжёлых осложнений.

"Всем проживающим в эндемичных районах необходимо регулярно прививаться. Вакцинация показана и взрослым, и детям. Вакцинацию можно проводить в течение всего года, но закончить следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции", – пояснила эксперт.

Ранее врач Роман Иванов назвал порядок действий при укусе клеща.