Дамбу прорвало в Омской области

Местных жителей эвакуируют

11 мая 2024, 13:55, ИА Амител

Паводок в Омской области / Фото: МЧС Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, сообщил РБК депутат Госдумы от региона Андрей Алехин.

По его словам, сейчас из затопленных деревень эвакуируют жителей. Также поступает информация о гибели скота.

"С деревни Ашеваны все началось. Они первые попали. Наверное, не все власть предусмотрела, может, не ожидала, что будет именно так. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, но потом и школу затопило. Поэтому их перевезли в Усть-Ишим, и часть, кто пожелал, везут в город", – рассказал он.

По информации депутата, волна паводка шла из Казахстана в Тюменскую область. Ее "ждали", но "есть проколы, может, не ожидали такой волны".

Сейчас "власть все, что возможно, делает". Также пострадавшие получат компенсации, добавил депутат Алехин.

Ранее сообщили, что уровень воды в Оби у Барнаула поднимется до критической отметки в третьей декаде мая.