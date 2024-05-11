В Барнауле уровень воды в Оби поднимется до критической отметки уже в мае

По данным Александра Люцигера, это связано с большими запасами снега в высокогорьях

11 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце мая уровень воды в Оби в Барнауле может подняться до 540-580 см, сообщил замначальника краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.

По его словам, предстоящий подъем воды связан с большими запасами снега в высокогорьях: в некоторых районах они доходят до 140% от нормы.

"Барнаулу следует ожидать поднятия уровня воды в реке Оби до 540-580 см в течение третьей декады мая", – отметил Люцигер на заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в мэрии.

11 мая уровень воды в Оби возле Барнаула составляет 397 см над нулем водомерного поста. За сутки он вырос на 37 см. Критической считается отметка 540 см.