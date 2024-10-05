Дамбу смыло в алтайском селе Шелаболиха
На месте работают сотрудники МЧС
05 октября 2024, 13:32, ИА Амител
В селе Шелаболиха Алтайского края прорвало дамбу, сообщили очевидцы телеграм-каналам "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".
На опубликованных кадрах видно, как бурные потоки воды смыли дорогу и вырывают деревья с корнями.
"Ужас, у нас столько воды никогда здесь не было. Это ужас. Я в шоке. Провода везде в воде. Зато рыба плюхает", – прокомментировала произошедшее местная жительница.
В администрации Шелаболихинского района сообщили, что ликвидация последствий прорыва находится на контроле краевого правительства.
"Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Трасса и остальные дороги не затронуты – угрозы инфраструктуре нет", – сообщают местные власти.
На месте работают все необходимые службы. В дальнейшем будет оценен ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации катастрофы.
13:51:50 05-10-2024
Откуда столько воды? Дождей серьезных уже давно не было...
15:06:34 05-10-2024
Гость (13:51:50 05-10-2024) Откуда столько воды? Дождей серьезных уже давно не было...... Вода в прудах выше по течению была накоплена.
14:25:24 05-10-2024
Прорыв за прорывом!
14:42:02 05-10-2024
знакомая там живет. про то, что дамба "еле-живая" говорила еще лет 5 назад. ЭХ. снова опозоридись на всю страну эти "алтайцы"
14:56:57 05-10-2024
Гнать в шею недоучек (эффективных менеджеров) и назначать руководителями настоящих специалистов. А менеджеры только воровать умеют.
15:19:32 05-10-2024
шо опять
16:02:09 05-10-2024
Не иначе как тоже мыши прогрызли норы, а по ним вода просочилась, и в итоге промыло дамбу!?...
23:32:31 05-10-2024
я тоже думаю что мыши виноваты.