Дамбу смыло в алтайском селе Шелаболиха

На месте работают сотрудники МЧС

05 октября 2024, 13:32, ИА Амител

Прорыв дамбы в Шелаболихе / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В селе Шелаболиха Алтайского края прорвало дамбу, сообщили очевидцы телеграм-каналам "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".

На опубликованных кадрах видно, как бурные потоки воды смыли дорогу и вырывают деревья с корнями.

"Ужас, у нас столько воды никогда здесь не было. Это ужас. Я в шоке. Провода везде в воде. Зато рыба плюхает", – прокомментировала произошедшее местная жительница.

В администрации Шелаболихинского района сообщили, что ликвидация последствий прорыва находится на контроле краевого правительства.

"Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Трасса и остальные дороги не затронуты – угрозы инфраструктуре нет", – сообщают местные власти.

Прорыв дамбы в Шелаболихе / Фото: t.me/shelabolikha_official

На месте работают все необходимые службы. В дальнейшем будет оценен ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации катастрофы.