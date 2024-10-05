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Дамбу смыло в алтайском селе Шелаболиха

На месте работают сотрудники МЧС

05 октября 2024, 13:32, ИА Амител

Прорыв дамбы в Шелаболихе / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Прорыв дамбы в Шелаболихе / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В селе Шелаболиха Алтайского края прорвало дамбу, сообщили очевидцы телеграм-каналам "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".

На опубликованных кадрах видно, как бурные потоки воды смыли дорогу и вырывают деревья с корнями.

"Ужас, у нас столько воды никогда здесь не было. Это ужас. Я в шоке. Провода везде в воде. Зато рыба плюхает", – прокомментировала произошедшее местная жительница.

В администрации Шелаболихинского района сообщили, что ликвидация последствий прорыва находится на контроле краевого правительства. 

"Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Трасса и остальные дороги не затронуты – угрозы инфраструктуре нет", – сообщают местные власти. 

Прорыв дамбы в Шелаболихе / Фото: t.me/shelabolikha_official

На месте работают все необходимые службы. В дальнейшем будет оценен ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации катастрофы. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 8

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Гость

13:51:50 05-10-2024

Откуда столько воды? Дождей серьезных уже давно не было...

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Чучмек

15:06:34 05-10-2024

Гость (13:51:50 05-10-2024) Откуда столько воды? Дождей серьезных уже давно не было...... Вода в прудах выше по течению была накоплена.

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Гость

14:25:24 05-10-2024

Прорыв за прорывом!

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Гость

14:42:02 05-10-2024

знакомая там живет. про то, что дамба "еле-живая" говорила еще лет 5 назад. ЭХ. снова опозоридись на всю страну эти "алтайцы"

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Александр

14:56:57 05-10-2024

Гнать в шею недоучек (эффективных менеджеров) и назначать руководителями настоящих специалистов. А менеджеры только воровать умеют.

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гость

15:19:32 05-10-2024

шо опять

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Гость

16:02:09 05-10-2024

Не иначе как тоже мыши прогрызли норы, а по ним вода просочилась, и в итоге промыло дамбу!?...

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виктор

23:32:31 05-10-2024

я тоже думаю что мыши виноваты.

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