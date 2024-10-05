В Алтайском крае спасли мужчину, который упал с дамбы
Он получил множественные травмы
05 октября 2024, 09:39, ИА Амител
Фото: МЧС России
В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал с дамбы и серьезно пострадал.
"С множественными травмами он дожидался помощи в шлюзе на железнодорожном разъезде Шилово", – пояснили в МЧС России.
Специалисты достали мужчину из западни и передали врачам.
При каких обстоятельствах он упал и в каком находится состоянии, в ведомстве не уточнили.
14:49:22 05-10-2024
это с той дамбы, которая разрушилась? что он там делал??!