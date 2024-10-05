В Алтайском крае спасли мужчину, который упал с дамбы

Он получил множественные травмы

05 октября 2024, 09:39, ИА Амител

Фото: МЧС России

В Алтайском крае сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал с дамбы и серьезно пострадал.

"С множественными травмами он дожидался помощи в шлюзе на железнодорожном разъезде Шилово", – пояснили в МЧС России.

Специалисты достали мужчину из западни и передали врачам.

При каких обстоятельствах он упал и в каком находится состоянии, в ведомстве не уточнили.