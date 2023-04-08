Данилу Козловского захотели проверить по статье о дискредитации ВС РФ

Актёр сейчас находится в США

08 апреля 2023, 13:59, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Кинокритик против!"

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России.

Как пишет ТАСС, поводом для этого стали публичные высказывания артиста о спецоперации и призывы выходить на митинги с целью выкрикивать антиправительственные лозунги.

Сейчас актёр находится в США, но в апреле у него запланированы спектакли в Москве.