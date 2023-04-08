Данилу Козловского захотели проверить по статье о дискредитации ВС РФ
Актёр сейчас находится в США
08 апреля 2023, 13:59, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал "Кинокритик против!"
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России.
Как пишет ТАСС, поводом для этого стали публичные высказывания артиста о спецоперации и призывы выходить на митинги с целью выкрикивать антиправительственные лозунги.
Сейчас актёр находится в США, но в апреле у него запланированы спектакли в Москве.
14:31:37 08-04-2023
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