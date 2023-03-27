Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию ВС РФ
Суд прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности
27 марта 2023, 15:30, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский избежал штрафа за дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.
Хорошевский суд Москвы прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности.
Музыканту грозило до 50 тысяч рублей штрафа. Сам он сейчас проживает в США.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ составили 44 протокола.
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