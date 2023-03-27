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Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию ВС РФ

Суд прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности

27 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский избежал штрафа за дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.

Хорошевский суд Москвы прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности.

Музыканту грозило до 50 тысяч рублей штрафа. Сам он сейчас проживает в США.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ составили 44 протокола.

Комментарии 4

  • из-за истечения сроков давности -- о!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Сам он сейчас проживает в США --- скорее из-за этого
    27 марта, Гость   Ответить
  • Мне кажется у судей тоже надо спрашивать, чей Крым. А вдруг?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Мне кажется надо у судей спрашивать :Какая ваша национальность?И почему вы до сих пор не в Израйле.
    27 марта, Гость   Ответить
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