Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию ВС РФ

Суд прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности

27 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский избежал штрафа за дискредитацию Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.

Хорошевский суд Москвы прекратил производство по протоколу из-за истечения сроков давности.

Музыканту грозило до 50 тысяч рублей штрафа. Сам он сейчас проживает в США.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с марта 2022 года по статье о дискредитации ВС РФ составили 44 протокола.