Помимо него, в реестр включили еще четыре персоны

15 июня 2024, 08:31, ИА Амител

Данила Поперечный / Кадр из видео: YouTUube

Блогера и комика Данилу Поперечного признали иноагентом, сообщается на сайте Минюста РФ.

Юморист выступал против СВО, распространял недостоверные негативные сведения о России и ее армии, а также получал поддержку со стороны иностранных источников и сотрудничал с другими иноагентами.

Сейчас 30-летний Поперечный живет за границей.

Кроме него в обновленный реестр попали журналист и экс-главред "Сноба" Станислав Кучер, епископ баптистской церкви Альберт Раткин, соратник Бориса Надеждина Игорь Артемьев и политтехнолог Алексей Комелев.