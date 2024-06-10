Данные алтайских аграриев бесплатно внесут в систему контроля урожая

Раньше фермеры должны были предоставлять информацию сами

10 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Колосья / Фото: pxhere.com/ru/photo/1360073

Аграриям в Алтайском крае бесплатно внесут данные об урожае пшеницы в систему контроля зерна ФГИС "Зерно". Раньше эту услугу предоставляли платные специалисты, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Центр оценки качества зерна, как подведомственное Россельхознадзору учреждение, ежегодно участвует в мониторинге зерна, но бесплатная регистрация объемов пшеницы будет проводиться только в 2024 году.

В Алтайском крае из 5 млн гектаров полей под яровой сев треть занимает именно пшеница, поэтому подобная услуга должна стать существенной помощью для местных аграриев.