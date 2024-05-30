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Данные о производстве бензина в России перестанут публиковать

Решение принято из-за геополитической ситуации

30 мая 2024, 07:40, ИА Амител

Пистолет на АЗС / Фото: pxhere.com
Пистолет на АЗС / Фото: pxhere.com

Росстат прекратит публикацию данных о производстве бензина, чтобы обеспечить информационную безопасность рынка нефтепродуктов. В Минэнерго сообщили ТАСС , что это решение было принято из-за геополитической ситуации.

Оно не касается данных по дизельному топливу. Информирование о ценах на нефтепродукты продолжится.

29 мая Росстат опубликовал сведения по производству бензина за апрель, но оперативных данных за неделю не было.

Как отмечает Росстат, в январе – апреле 2024 года производство бензина уменьшилось по сравнению с тем же периодом годом ранее на 1,7%, до 14,4 млн тонн. В апреле выпуск бензина в годовом сравнении снизился на 2,9%. 

Законопроекты

Комментарии 3

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Гость

08:14:13 30-05-2024

Ценники снизьте раз уж открыли экспорт!!!! Либо закройте нафиг экспорт, зачем продавать топливо для танков врага!

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Сергей

08:33:51 30-05-2024

Гость (08:14:13 30-05-2024) Ценники снизьте раз уж открыли экспорт!!!! Либо закройте наф... У вас кругом враги?

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Гость

07:37:06 31-05-2024

Зачем шифроваться-то? Скажите прямо, мафия непобедима.

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