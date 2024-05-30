Данные о производстве бензина в России перестанут публиковать
Решение принято из-за геополитической ситуации
30 мая 2024, 07:40, ИА Амител
Росстат прекратит публикацию данных о производстве бензина, чтобы обеспечить информационную безопасность рынка нефтепродуктов. В Минэнерго сообщили ТАСС , что это решение было принято из-за геополитической ситуации.
Оно не касается данных по дизельному топливу. Информирование о ценах на нефтепродукты продолжится.
29 мая Росстат опубликовал сведения по производству бензина за апрель, но оперативных данных за неделю не было.
Как отмечает Росстат, в январе – апреле 2024 года производство бензина уменьшилось по сравнению с тем же периодом годом ранее на 1,7%, до 14,4 млн тонн. В апреле выпуск бензина в годовом сравнении снизился на 2,9%.
08:14:13 30-05-2024
Ценники снизьте раз уж открыли экспорт!!!! Либо закройте нафиг экспорт, зачем продавать топливо для танков врага!
08:33:51 30-05-2024
Гость (08:14:13 30-05-2024) Ценники снизьте раз уж открыли экспорт!!!! Либо закройте наф... У вас кругом враги?
07:37:06 31-05-2024
Зачем шифроваться-то? Скажите прямо, мафия непобедима.