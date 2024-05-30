Данные о производстве бензина в России перестанут публиковать

Решение принято из-за геополитической ситуации

30 мая 2024, 07:40, ИА Амител

Пистолет на АЗС / Фото: pxhere.com

Росстат прекратит публикацию данных о производстве бензина, чтобы обеспечить информационную безопасность рынка нефтепродуктов. В Минэнерго сообщили ТАСС , что это решение было принято из-за геополитической ситуации.

Оно не касается данных по дизельному топливу. Информирование о ценах на нефтепродукты продолжится.

29 мая Росстат опубликовал сведения по производству бензина за апрель, но оперативных данных за неделю не было.

Как отмечает Росстат, в январе – апреле 2024 года производство бензина уменьшилось по сравнению с тем же периодом годом ранее на 1,7%, до 14,4 млн тонн. В апреле выпуск бензина в годовом сравнении снизился на 2,9%.