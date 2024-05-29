Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам

Данные будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока человек не погасит задолженность

29 мая 2024, 19:58, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает создание открытого реестра должников по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

В реестр будут вносить сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или достигших совершеннолетия недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Также там будут неплательщики, объявленные в розыск.

Получать актуальную информацию о трудоустройстве должников ФССП будет через взаимодействие с Фондом пенсионного и социального страхования. О внесении в список алиментщика оповестят в течение суток. Данные о нем будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока человек полностью не погасит задолженность.