Даня Милохин хочет вернуться в свой детдом

Блогер попросил пустить его на территорию

14 июля 2024, 19:31, ИА Амител

Даня Милохин / Фото: milokhindanya/Twitch

Блогер Даня Милохин опубликовал в своих социальных сетях сообщение о том, что хочет вновь посетить детский дом, в котором провел много времени.

"Пустите меня просто прогуляться", – написал он.

В качестве подтверждения своих слов он прикрепил скриншоты здания и территории детского дома, сделанные через онлайн-панораму. Милохин отметил, что прожил в этом месте десять лет и не был там уже девять лет.

Известно, что Милохин воспитывался в том же детском доме в Оренбурге, что и певец Юрий Шатунов. Он рассказывал, что знает о своих родителях только со слов воспитательниц. Его отец был пьяницей, который оставил мать с двумя детьми. Мать не смогла взять на себя ответственность за содержание сыновей и отдала их под опеку государству.