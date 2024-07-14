Даня Милохин хочет вернуться в свой детдом
Блогер попросил пустить его на территорию
14 июля 2024, 19:31, ИА Амител
Блогер Даня Милохин опубликовал в своих социальных сетях сообщение о том, что хочет вновь посетить детский дом, в котором провел много времени.
"Пустите меня просто прогуляться", – написал он.
В качестве подтверждения своих слов он прикрепил скриншоты здания и территории детского дома, сделанные через онлайн-панораму. Милохин отметил, что прожил в этом месте десять лет и не был там уже девять лет.
Известно, что Милохин воспитывался в том же детском доме в Оренбурге, что и певец Юрий Шатунов. Он рассказывал, что знает о своих родителях только со слов воспитательниц. Его отец был пьяницей, который оставил мать с двумя детьми. Мать не смогла взять на себя ответственность за содержание сыновей и отдала их под опеку государству.
00:23:41 15-07-2024
Разве Человека-паука не воспитывала тётя Мэй?
07:47:52 15-07-2024
Пустите меня --- потом наверное пустят. Когда закончится
10:25:30 15-07-2024
Типа, кончились деньги-соскучился по дому. А когда хаял Россию, не вспоминал о нём?
13:57:17 15-07-2024
Гость (10:25:30 15-07-2024) Типа, кончились деньги-соскучился по дому. А когда хаял Росс... Думаешь в детском доме ему денег дадут?
13:33:56 15-07-2024
А, в дурдом он не хочет, ему там самое место
14:17:44 15-07-2024
Афонас, (13:33:56 15-07-2024) А, в дурдом он не хочет, ему там самое место... Я посмотрела его ролики в инстаграм и тик токе очень интересные, он показывает свою жизнь, миллионы просмотров, так что Афанас не переживай
15:42:24 15-07-2024
Гость (14:17:44 15-07-2024) Я посмотрела его ролики в инстаграм и тик токе очень интерес... А он то че тогда переживает, в детдом просится. Бабок куча, значит и баб куча, зачем еще детдомом рисковать. Поймают, отправят, а тем ни денег, ни женщин. Неужели в жизни нужно что-то еще кроме денег?
17:37:29 15-07-2024
Гость (14:17:44 15-07-2024) Я посмотрела его ролики в инстаграм и тик токе очень интерес... А зачем вам знания о его жизни? Он герой, спаситель, миссия , может хорошим людям помогает? Ну, нашел черт на таких как вы бабки зарабатывать, мальчик с синдромом «дом-2»
16:49:46 15-07-2024
Предательство. Нет места.. Ему в. России. Хочу. Приеду. Хочу оклеветаю. Деньги любит. Пусть. Остаётся там.. И место. Ему
01:26:05 16-07-2024
Никакой он не предатель! Он хороший добрый светлый парень. И имеет право жить там где он желает нужным. Родину он ничем абсолютно не предал. Больше слушайте всяких идиоток типа Мизулиной, они вам расскажут как Родину любят, живя при этом за границей.