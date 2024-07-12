Юрист назвал случаи для признания Пугачевой иноагентом

Теоретически можно предположить наличие у певицы зарубежных источников дохода

12 июля 2024, 12:18, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: юбилейный творческий вечер Раймонда Паулса, 2016 год

Певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом, если установят факт зарубежного финансирования, заявил news.ru юрист Илья Русяев.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 8 июля украинская ракета ПВО попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, однако в Киеве заявили, что ракета была российская. На следующий день Алла Пугачева написала в соцсетях: "Бог терпелив, но всему есть предел". После этого депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом.

Русяев отметил, что для признания Пугачевой иноагентом необходимо установить наличие иностранного финансирования или влияния.

"Учитывая ее международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Однако необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России", – подчеркнул юрист.

Кроме того, можно изучить публичную позицию Пугачевой, но для этого должен вмешаться Минюст и проанализировать все публичные выступления певицы и посты в соцсетях.