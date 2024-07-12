Юрист назвал случаи для признания Пугачевой иноагентом
Теоретически можно предположить наличие у певицы зарубежных источников дохода
12 июля 2024, 12:18, ИА Амител
Певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом, если установят факт зарубежного финансирования, заявил news.ru юрист Илья Русяев.
Напомним, по данным Минобороны РФ, 8 июля украинская ракета ПВО попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, однако в Киеве заявили, что ракета была российская. На следующий день Алла Пугачева написала в соцсетях: "Бог терпелив, но всему есть предел". После этого депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом.
Русяев отметил, что для признания Пугачевой иноагентом необходимо установить наличие иностранного финансирования или влияния.
"Учитывая ее международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Однако необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России", – подчеркнул юрист.
Кроме того, можно изучить публичную позицию Пугачевой, но для этого должен вмешаться Минюст и проанализировать все публичные выступления певицы и посты в соцсетях.
"Сам факт критических высказываний не является достаточным основанием – необходимо доказать систематический характер такой деятельности и ее связь с иностранным влиянием", – добавил Русяев.
12:47:31 12-07-2024
Бог терпелив,но и на старуху бывает проруха.
12:50:17 12-07-2024
А по личному желанию разве нельзя
12:58:53 12-07-2024
А Чубайса, Ткачёва, Хлопонина уже признали инагентоми? Или тех кто тихо украл и убежал, не бросают?
13:12:38 12-07-2024
Конечно ! Признаем Аллу Борисовну инагентом и наконец то все счастливо заживем.
13:20:47 12-07-2024
Хорошо,пусть Борисовну признают иноагентом,только по настоящему,а не как было с тетей Валей Леонтьевой.Ту тоже как-то записали в иношпионки,и отстраняли,и пытались забыть,а потом она вела на нашем советском телевидении такие душещипательные передачи,что ух!Народу нравилось.А почему?
18:54:07 12-07-2024
Гость (13:20:47 12-07-2024) Хорошо,пусть Борисовну признают иноагентом,только по настоящ... Жители АК! Не позорьтесь! Над вами смеются. Такую глупость порой пишите бредовую, дремучую.
13:52:53 12-07-2024
Да что иноагент, тут чистая экстремистка - террористка.
14:08:49 12-07-2024
А не после-ли её сваливания в израиль и слов о российском народе,при кратком приезде в Россию,некто целовал ей руки? Или ему можно?
14:24:33 12-07-2024
Гость (14:08:49 12-07-2024) А не после-ли её сваливания в израиль и слов о российском на...
ну руки же
04:53:33 15-07-2024
Гость (14:24:33 12-07-2024) ну руки же...
Ну да