Даня Милохин собирается вернуться в Россию
На стримы блогер начал выходить в российском флаге
31 мая 2024, 13:35, ИА Амител
Даня Милохин на стриме / Кадр с его стрима / Shot
Блогер Даня Милохин "прогревает аудиторию" перед возвращением в Россию. Об этом сообщает Shot.
Прошлым летом Милохин уже прилетал в Москву, однако быстро уехал после слухов о том, что его собираются отправить служить в армию.
Сейчас блогер выходит на стримы, обернувшись в российский флаг, а также готовится к возвращению.
Приемный отец тиктокера – Дмитрий Тюленев, они с Даней постоянно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро.
13:39:39 31-05-2024
Нет уж, умерла, так умерла)
13:40:08 31-05-2024
Неужто понял, что сможет наконец стать мужиком, отдав долг Родине?
13:45:49 31-05-2024
Гость (13:40:08 31-05-2024) Неужто понял, что сможет наконец стать мужиком, отдав долг Р... Долбился не в ту дверь
13:49:22 31-05-2024
Гость (13:40:08 31-05-2024) Неужто понял, что сможет наконец стать мужиком, отдав долг Р... не получится из этого существа мужика...
14:16:55 31-05-2024
Гость (13:49:22 31-05-2024) не получится из этого существа мужика...... Ну почему же. Начнёт пить пиво, курить, перестанет мыться и вуаля- типичный пассажир трамвая №2
18:59:29 31-05-2024
Гость (14:16:55 31-05-2024) Ну почему же. Начнёт пить пиво, курить, перестанет мыться и ... О, заднеприводные подтянулись
14:01:21 31-05-2024
Это что за клоун???
19:45:07 31-05-2024
Гость (14:01:21 31-05-2024) Это что за клоун???... Специальный гость и спикер Международного экономического форума 2021 в СПб.
09:24:13 01-06-2024
Элен без ребят (19:45:07 31-05-2024) Специальный гость и спикер Международного экономического фор... 🤣🤣🤣
14:10:38 31-05-2024
его собираются отправить служить в армию --- решил идти что-ли
16:26:11 31-05-2024
Гость (14:10:38 31-05-2024) его собираются отправить служить в армию --- решил идти что-... В отряд к Жигурде.
16:24:06 31-05-2024
кому-то интересен этот недоносок?
20:04:46 31-05-2024
Прости Господи тутка.
03:27:03 03-06-2024
Добро пожаловать в учебку ВС РФ. После на передок, в штурму. Заодно в рукопашке и навыки бойцовские провертт