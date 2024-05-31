Даня Милохин собирается вернуться в Россию

На стримы блогер начал выходить в российском флаге

31 мая 2024, 13:35, ИА Амител

Даня Милохин на стриме / Кадр с его стрима / Shot

Блогер Даня Милохин "прогревает аудиторию" перед возвращением в Россию. Об этом сообщает Shot.

Прошлым летом Милохин уже прилетал в Москву, однако быстро уехал после слухов о том, что его собираются отправить служить в армию.

Сейчас блогер выходит на стримы, обернувшись в российский флаг, а также готовится к возвращению.

Приемный отец тиктокера – Дмитрий Тюленев, они с Даней постоянно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро.