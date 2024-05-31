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Даня Милохин собирается вернуться в Россию

На стримы блогер начал выходить в российском флаге

31 мая 2024, 13:35, ИА Амител

Даня Милохин на стриме / Кадр с его стрима / Shot
Даня Милохин на стриме / Кадр с его стрима / Shot

Блогер Даня Милохин "прогревает аудиторию" перед возвращением в Россию. Об этом сообщает Shot.

Прошлым летом Милохин уже прилетал в Москву, однако быстро уехал после слухов о том, что его собираются отправить служить в армию.

Сейчас блогер выходит на стримы, обернувшись в российский флаг, а также готовится к возвращению.

Приемный отец тиктокера – Дмитрий Тюленев, они с Даней постоянно общаются, и он обещает приехать домой очень скоро. 

Знаменитости

Комментарии 14

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ВВП

13:39:39 31-05-2024

Нет уж, умерла, так умерла)

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Гость

13:40:08 31-05-2024

Неужто понял, что сможет наконец стать мужиком, отдав долг Родине?

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Гость

13:45:49 31-05-2024

Гость (13:40:08 31-05-2024) Неужто понял, что сможет наконец стать мужиком, отдав долг Р... Долбился не в ту дверь

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Гость

13:49:22 31-05-2024

Гость (13:40:08 31-05-2024) Неужто понял, что сможет наконец стать мужиком, отдав долг Р... не получится из этого существа мужика...

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Гость

14:16:55 31-05-2024

Гость (13:49:22 31-05-2024) не получится из этого существа мужика...... Ну почему же. Начнёт пить пиво, курить, перестанет мыться и вуаля- типичный пассажир трамвая №2

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Гость

18:59:29 31-05-2024

Гость (14:16:55 31-05-2024) Ну почему же. Начнёт пить пиво, курить, перестанет мыться и ... О, заднеприводные подтянулись

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Гость

14:01:21 31-05-2024

Это что за клоун???

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Элен без ребят

19:45:07 31-05-2024

Гость (14:01:21 31-05-2024) Это что за клоун???... Специальный гость и спикер Международного экономического форума 2021 в СПб.

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Гость

09:24:13 01-06-2024

Элен без ребят (19:45:07 31-05-2024) Специальный гость и спикер Международного экономического фор... 🤣🤣🤣

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Гость

14:10:38 31-05-2024

его собираются отправить служить в армию --- решил идти что-ли

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Гость

16:26:11 31-05-2024

Гость (14:10:38 31-05-2024) его собираются отправить служить в армию --- решил идти что-... В отряд к Жигурде.

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Гость

16:24:06 31-05-2024

кому-то интересен этот недоносок?

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Гость

20:04:46 31-05-2024

Прости Господи тутка.

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Валера

03:27:03 03-06-2024

Добро пожаловать в учебку ВС РФ. После на передок, в штурму. Заодно в рукопашке и навыки бойцовские провертт

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