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Общественники просят дать певцу SHAMAN звание народного артиста

Руководитель движения заявила, что его песни вдохновляют россиян

23 мая 2024, 15:03, ИА Амител

Кадр из видео / SHAMAN на сцене
Кадр из видео / SHAMAN на сцене

Воронежская общественная организация "Многодетная семья" предложила присвоить певцу SHAMAN звание народного артиста. Об этом сообщает news.ru.

Руководитель организации Юлия Светашова заявила, что песни Ярослава Дронова вдохновляют многих жителей страны.

"Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная", – сказала Светашова.

Она добавила, что в организации состоит более двух тысяч многодетных семей, которые собирают подписи, для того чтобы SHAMAN получил звание. 

Она выразила надежду, что к инициативе присоединятся люди из разных регионов.

Знаменитости

Комментарии 20

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Гость

15:19:14 23-05-2024

фу. он же без трусов там трется

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Мама

15:08:35 24-05-2024

Гость (15:19:14 23-05-2024) фу. он же без трусов там трется... Сплетни!...Не верьте!

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Гость

15:28:41 23-05-2024

Совсем обесценили звания

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Гость

15:32:56 23-05-2024

кто такой?

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Гость

16:07:30 23-05-2024

клоуны

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Гость

16:08:22 23-05-2024

Заслужил.

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Гость

09:56:25 24-05-2024

Гость (16:08:22 23-05-2024) Заслужил.... ВЫСЛУЖИЛ!!!!!!

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Гость

16:09:32 23-05-2024

Совершенно неестественный и самовлюбленный, какой он народный, вы что, люди?

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Гость

16:25:35 23-05-2024

Пусть для начала свое сценическое имя русскими буквами обозначит

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Алексей

16:39:18 23-05-2024

Куда вы выскочке малолетнему хотите Народного артиста дать. Ему до народного как до Пекина на полусогнутых

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Гость

18:27:35 23-05-2024

Да сразу Героя России! Что мелочиться-то!

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гость

18:54:10 23-05-2024

это тот персонаж, который в свадебном платье по сцене прыгает?

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Светлана

19:01:05 23-05-2024

А давайте не будем давать!

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Гость

20:49:03 23-05-2024

После подобных инициатив возникает встречная инициатива - перед регистрацией общественных движений в обязательном порядке проверять их организаторов на психическое здоровье у соответствующих специалистов.

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Галина

09:53:51 24-05-2024

За что? Он сделал карьеру в военное время, т.е. на взрыве патриотизма в нашей стране... Пару песен и всё... Мальчик попал как говорят в струю...поэтому пусть поёт, спокойно показывает свой талант... Рано ему быть народным артистом нашей Родины...

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Гость

10:17:01 24-05-2024

Что происходит с духовностью в стране - без трусов в народные артисты?

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Гость

14:15:45 24-05-2024

Гость (15:32:56 23-05-2024) кто такой?... Не заслужил певец шаман,звание народного артиста.

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Рамзес

17:48:33 24-05-2024

Давали и довольно часто... И что потом? Одни сбегают в земли обетованные, другие куда еще дальше и всем им наплевать на народ. Просто призвании они больше денег гребут

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Светлана

19:44:14 24-05-2024

Ярослав очень умный молодой человек. Пусть, как пишут, "попал в струю", да! Он умница! Из всех артистов он единственный, кто спел и поёт про Россию, нашу с вами Россию. Да, и современные стихи, и сильные! Ярослав, держись! Мы с тобой!

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Светлана

21:36:57 24-05-2024

Читать неприятно,пишут негатив,видимо,поклонники любителей " голых вечеринок"

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