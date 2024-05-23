Общественники просят дать певцу SHAMAN звание народного артиста
Руководитель движения заявила, что его песни вдохновляют россиян
23 мая 2024, 15:03, ИА Амител
Воронежская общественная организация "Многодетная семья" предложила присвоить певцу SHAMAN звание народного артиста. Об этом сообщает news.ru.
Руководитель организации Юлия Светашова заявила, что песни Ярослава Дронова вдохновляют многих жителей страны.
"Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная", – сказала Светашова.
Она добавила, что в организации состоит более двух тысяч многодетных семей, которые собирают подписи, для того чтобы SHAMAN получил звание.
Она выразила надежду, что к инициативе присоединятся люди из разных регионов.
15:19:14 23-05-2024
фу. он же без трусов там трется
15:08:35 24-05-2024
Гость (15:19:14 23-05-2024) фу. он же без трусов там трется... Сплетни!...Не верьте!
15:28:41 23-05-2024
Совсем обесценили звания
15:32:56 23-05-2024
кто такой?
16:07:30 23-05-2024
клоуны
16:08:22 23-05-2024
Заслужил.
09:56:25 24-05-2024
Гость (16:08:22 23-05-2024) Заслужил.... ВЫСЛУЖИЛ!!!!!!
16:09:32 23-05-2024
Совершенно неестественный и самовлюбленный, какой он народный, вы что, люди?
16:25:35 23-05-2024
Пусть для начала свое сценическое имя русскими буквами обозначит
16:39:18 23-05-2024
Куда вы выскочке малолетнему хотите Народного артиста дать. Ему до народного как до Пекина на полусогнутых
18:27:35 23-05-2024
Да сразу Героя России! Что мелочиться-то!
18:54:10 23-05-2024
это тот персонаж, который в свадебном платье по сцене прыгает?
19:01:05 23-05-2024
А давайте не будем давать!
20:49:03 23-05-2024
После подобных инициатив возникает встречная инициатива - перед регистрацией общественных движений в обязательном порядке проверять их организаторов на психическое здоровье у соответствующих специалистов.
09:53:51 24-05-2024
За что? Он сделал карьеру в военное время, т.е. на взрыве патриотизма в нашей стране... Пару песен и всё... Мальчик попал как говорят в струю...поэтому пусть поёт, спокойно показывает свой талант... Рано ему быть народным артистом нашей Родины...
10:17:01 24-05-2024
Что происходит с духовностью в стране - без трусов в народные артисты?
14:15:45 24-05-2024
Гость (15:32:56 23-05-2024) кто такой?... Не заслужил певец шаман,звание народного артиста.
17:48:33 24-05-2024
Давали и довольно часто... И что потом? Одни сбегают в земли обетованные, другие куда еще дальше и всем им наплевать на народ. Просто призвании они больше денег гребут
19:44:14 24-05-2024
Ярослав очень умный молодой человек. Пусть, как пишут, "попал в струю", да! Он умница! Из всех артистов он единственный, кто спел и поёт про Россию, нашу с вами Россию. Да, и современные стихи, и сильные! Ярослав, держись! Мы с тобой!
21:36:57 24-05-2024
Читать неприятно,пишут негатив,видимо,поклонники любителей " голых вечеринок"