Общественники просят дать певцу SHAMAN звание народного артиста

Руководитель движения заявила, что его песни вдохновляют россиян

23 мая 2024, 15:03, ИА Амител

Кадр из видео / SHAMAN на сцене

Воронежская общественная организация "Многодетная семья" предложила присвоить певцу SHAMAN звание народного артиста. Об этом сообщает news.ru.

Руководитель организации Юлия Светашова заявила, что песни Ярослава Дронова вдохновляют многих жителей страны.

"Так родилась идея открытого обращения с инициативой присвоить ему звание народного артиста России. Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная", – сказала Светашова.

Она добавила, что в организации состоит более двух тысяч многодетных семей, которые собирают подписи, для того чтобы SHAMAN получил звание.



Она выразила надежду, что к инициативе присоединятся люди из разных регионов.