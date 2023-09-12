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Даня Милохин улетел из России после новостей о призыве в армию

Блогер купил билеты в эконом-класс и отправился в Дубай

12 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Дани Милохина
Кадр из видео / YouTube-канал Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин, который недавно вернулся в Россию, снова улетел. Об этом сообщает Mash.

В 2022 году Милохин уехал из страны, жил в США и Дубае, но недавно стал говорить, что жалеет о разрыве контактов в России. Это, по словам блогера, привело к тому, что ему приходится выступать на детских корпоративах.

Недавно Милохин вернулся и выложил фото с Красной площади, после чего в СМИ появилась информация о том, что в ближайший призыв его отправят служить в армию, поскольку все это время у него не было оснований для отсрочки.

Как пишет телеграм-канал, после этих новостей блогер спешно собрал вещи и эконом-классом вылетел в Дубай.

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Комментарии 21

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Иван

19:31:11 12-09-2023

Ахахахах))))) так его

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Гость

19:36:19 12-09-2023

Мизулина выгнала парня из страны, наверно довольна собой.

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Гость

19:44:59 12-09-2023

Он дал нам второй шанс, но мы и его упустили (((9(

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Гость

23:50:09 12-09-2023

Не место здесь таким

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Гость

09:52:24 13-09-2023

Гость (23:50:09 12-09-2023) Не место здесь таким... Здесь место только таким как ты озлобленным и необразованным.

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Гость

00:10:43 13-09-2023

Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.

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Гость

04:25:10 13-09-2023

Гость (00:10:43 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.... Бездельник и трус. Отсюда и реакции на него такие.

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Гость

06:40:34 13-09-2023

Гость (00:10:43 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.... Заработал денег, жил жизнью, не доступной местным хомякам. Банальная зависть люмпенов, пытающихся хоть так реализоваться.

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Гость

04:51:42 13-09-2023

С головой хоть дружит в отличие от многих.

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Гость

07:45:54 13-09-2023

А почему Ваня Семенов должен служить, а Даня Милохин нет

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Бартоломео

08:17:13 13-09-2023

для 00:10 . Просто озлобленное шакальё.Вот и злорадствуют. В соседней новости "союз отцов" барби запрещают. Не скрепно блин. Правовое гос-во. Все что хотят то и делают ведь? Хе-хе

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Гость

10:51:48 13-09-2023

Заработал денег, жил жизнью, не доступной местным хомякам. Банальная зависть люмпенов, пытающихся хоть так реализоваться.====О Боже...О какой зависти может идти речь.??? Не хочется, чтобы такие по РУССКОЙ ЗЕМЛЕ ходили. Вот и все.

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Гость

12:24:04 13-09-2023

Гость (10:51:48 13-09-2023) Заработал денег, жил жизнью, не доступной местным хомякам. Б... По земле русской одни праведники ходят, да комментарии на амике пишут. Ток по фактам ты ничего пока не предъявил, а значит банальная зависть персонажа из глубинки

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Гость

10:52:42 13-09-2023

Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что сделал? Позорит нас...Вот что сделал.

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Гость

11:06:20 13-09-2023

Гость (10:52:42 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что... А "мы", это, простите, кто? Вас кто-то уполномочил заявлять от своего имени? Лично я точно нет)

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Гость

12:33:29 13-09-2023

Гость (10:52:42 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что... Идите послушайте Шамана, мож попустит))

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Гость

12:43:19 13-09-2023

Гость (10:52:42 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что... Идите корой дубовой полечитесь, как советует кровинушка наша исконно русская(праправнук Лёвы Толстого) Петя Толстой!

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Гость

10:59:22 13-09-2023

Здесь место только таким как ты озлобленным и необразованным.====Констатировать факты - это не значит быть озлобленным и необразованным.

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Гость

12:35:57 13-09-2023

Гость (10:59:22 13-09-2023) Здесь место только таким как ты озлобленным и необразованным... Шаман лучше? М? Что вам в нем нраицца? Исконно русский правый пробор? Исконно русские кожаные штанишки? Исконно русская повязка на руке? Исконно русские дреды? Нужное подчеркните.

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Гость

12:53:15 13-09-2023

Зря уехал. Как приедет в тюрьму на 2 месяца за уклонение а потом в армию как положено

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Гость

15:29:54 13-09-2023

Захотел приехал, захотел уехал, у нас свободная страна - это его выбор. Лично я его выбор одобряю: скатертью дорога.

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