Даня Милохин улетел из России после новостей о призыве в армию
Блогер купил билеты в эконом-класс и отправился в Дубай
12 сентября 2023, 18:45, ИА Амител
Тиктокер Даня Милохин, который недавно вернулся в Россию, снова улетел. Об этом сообщает Mash.
В 2022 году Милохин уехал из страны, жил в США и Дубае, но недавно стал говорить, что жалеет о разрыве контактов в России. Это, по словам блогера, привело к тому, что ему приходится выступать на детских корпоративах.
Недавно Милохин вернулся и выложил фото с Красной площади, после чего в СМИ появилась информация о том, что в ближайший призыв его отправят служить в армию, поскольку все это время у него не было оснований для отсрочки.
Как пишет телеграм-канал, после этих новостей блогер спешно собрал вещи и эконом-классом вылетел в Дубай.
19:31:11 12-09-2023
Ахахахах))))) так его
19:36:19 12-09-2023
Мизулина выгнала парня из страны, наверно довольна собой.
19:44:59 12-09-2023
Он дал нам второй шанс, но мы и его упустили (((9(
23:50:09 12-09-2023
Не место здесь таким
09:52:24 13-09-2023
Гость (23:50:09 12-09-2023) Не место здесь таким... Здесь место только таким как ты озлобленным и необразованным.
00:10:43 13-09-2023
Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.
04:25:10 13-09-2023
Гость (00:10:43 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.... Бездельник и трус. Отсюда и реакции на него такие.
06:40:34 13-09-2023
Гость (00:10:43 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.... Заработал денег, жил жизнью, не доступной местным хомякам. Банальная зависть люмпенов, пытающихся хоть так реализоваться.
04:51:42 13-09-2023
С головой хоть дружит в отличие от многих.
07:45:54 13-09-2023
А почему Ваня Семенов должен служить, а Даня Милохин нет
08:17:13 13-09-2023
для 00:10 . Просто озлобленное шакальё.Вот и злорадствуют. В соседней новости "союз отцов" барби запрещают. Не скрепно блин. Правовое гос-во. Все что хотят то и делают ведь? Хе-хе
10:51:48 13-09-2023
Заработал денег, жил жизнью, не доступной местным хомякам. Банальная зависть люмпенов, пытающихся хоть так реализоваться.====О Боже...О какой зависти может идти речь.??? Не хочется, чтобы такие по РУССКОЙ ЗЕМЛЕ ходили. Вот и все.
12:24:04 13-09-2023
Гость (10:51:48 13-09-2023) Заработал денег, жил жизнью, не доступной местным хомякам. Б... По земле русской одни праведники ходят, да комментарии на амике пишут. Ток по фактам ты ничего пока не предъявил, а значит банальная зависть персонажа из глубинки
10:52:42 13-09-2023
Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что сделал? Позорит нас...Вот что сделал.
11:06:20 13-09-2023
Гость (10:52:42 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что... А "мы", это, простите, кто? Вас кто-то уполномочил заявлять от своего имени? Лично я точно нет)
12:33:29 13-09-2023
Гость (10:52:42 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что... Идите послушайте Шамана, мож попустит))
12:43:19 13-09-2023
Гость (10:52:42 13-09-2023) Что он вам сделал плохого, что вы так злорадствуете.=====Что... Идите корой дубовой полечитесь, как советует кровинушка наша исконно русская(праправнук Лёвы Толстого) Петя Толстой!
10:59:22 13-09-2023
Здесь место только таким как ты озлобленным и необразованным.====Констатировать факты - это не значит быть озлобленным и необразованным.
12:35:57 13-09-2023
Гость (10:59:22 13-09-2023) Здесь место только таким как ты озлобленным и необразованным... Шаман лучше? М? Что вам в нем нраицца? Исконно русский правый пробор? Исконно русские кожаные штанишки? Исконно русская повязка на руке? Исконно русские дреды? Нужное подчеркните.
12:53:15 13-09-2023
Зря уехал. Как приедет в тюрьму на 2 месяца за уклонение а потом в армию как положено
15:29:54 13-09-2023
Захотел приехал, захотел уехал, у нас свободная страна - это его выбор. Лично я его выбор одобряю: скатертью дорога.