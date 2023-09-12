Даня Милохин улетел из России после новостей о призыве в армию

Блогер купил билеты в эконом-класс и отправился в Дубай

12 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин, который недавно вернулся в Россию, снова улетел. Об этом сообщает Mash.

В 2022 году Милохин уехал из страны, жил в США и Дубае, но недавно стал говорить, что жалеет о разрыве контактов в России. Это, по словам блогера, привело к тому, что ему приходится выступать на детских корпоративах.

Недавно Милохин вернулся и выложил фото с Красной площади, после чего в СМИ появилась информация о том, что в ближайший призыв его отправят служить в армию, поскольку все это время у него не было оснований для отсрочки.

Как пишет телеграм-канал, после этих новостей блогер спешно собрал вещи и эконом-классом вылетел в Дубай.