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Мизулина призвала забрать тиктокера Милохина в армию

Недавно 21-летний блогер вернулся в Россию

12 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"
Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию тиктокера Даню Милохина, который на днях вернулся в Россию.

"На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет", – написала в Telegram Мизулина и добавила, что такой шаг "будет способствовать патриотическому воспитанию" блогера.

Даня Милохин уехал из России в 2022-м, жил в Дубае и США. В ноябре того же года он спел украинский гимн на стриме, но при этом против СВО не выступал. Он также говорил, что сожалеет из-за потери контакта со страной, и жаловался, что ему приходится зарабатывать на детских корпоративах после того, как отказался от проектов внутри РФ.

Недавно 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с Красной площади. 

СВО Армия призыв в армию блогеры

Комментарии 21

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Гость

07:55:57 12-09-2023

спел украинский гимн --- в армии споет российский гимн, можно будет реабилитировать. Возможно хороший парень, раз вернулся. Как минимум, не дурак, что против СВО не выступал, мало ли как закончится

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Гость

08:54:25 12-09-2023

Гость (07:55:57 12-09-2023) спел украинский гимн --- в армии споет российский гимн, мож... вернулся потому что бабки закончились

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Гость

09:49:48 12-09-2023

Гость (07:55:57 12-09-2023) спел украинский гимн --- в армии споет российский гимн, мож... Денежки кончились, вот и вернулся.

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горожанка

08:11:00 12-09-2023

Впервые поддерживаю Мизулину на все 100)))

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Гость

09:02:27 12-09-2023

А он точно своих не перестреляет? С психу.

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Гость

10:03:43 12-09-2023

Гость (09:02:27 12-09-2023) А он точно своих не перестреляет? С психу.... По себе людей не судят!

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Гость

10:39:33 12-09-2023

Гость (09:02:27 12-09-2023) А он точно своих не перестреляет? С психу.... можно не автомат а лопату дать ему в руки, на годик, самое то!

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Гость

09:08:21 12-09-2023

У нас граждан теперь призывают по рекомендации Мизулиной, государство без государственных институтов, хозяева Росси решают кому служить, а кому нет.)

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ВВП

09:20:24 12-09-2023

"Даю второй шанс". Милохин рассказал, почему вернулся в Россию «Уехал тогда сгоряча, рвать все связи было глупо. С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь».-- Понять, простить, и заплатить, а то хлопцу жить не на что.

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Гость

09:24:23 12-09-2023

А мазулина своих детей, племянников на сво уже направила, прежде чем определять судьбу других?

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Гость

09:41:56 12-09-2023

Гость (09:24:23 12-09-2023) А мазулина своих детей, племянников на сво уже направила, пр... ] Она сама дочка сенаторши, и дети ее будут при власти. А чтобы чернь не бастовала, будут отдавать на растерзания кого-то типа Милохина.

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Гость

10:17:35 12-09-2023

Гость (09:24:23 12-09-2023) А мазулина своих детей, племянников на сво уже направила, пр... Она бездетная. А братец у неё в Бельгии. Он в браке и вряд ли родит.

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Гость

10:59:54 12-09-2023

Гость (10:17:35 12-09-2023) Она бездетная. А братец у неё в Бельгии. Он в браке и вряд ли родит но с мужем они очень стараются

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Гость

11:29:33 12-09-2023

"А братец у неё в Бельгии. Он в браке и вряд ли родит". В Бельгии сможет.

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Гость

09:54:20 12-09-2023

Кровожадная старушка

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Гость

10:01:49 12-09-2023

не переживайте вы за него, наверняка он гражданство сменил и вернулся просто работать

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Гость

10:28:59 12-09-2023

Она его не на СВО посылает, а в армию. Как его на СВО, если не служил

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гость

11:55:07 12-09-2023

просто хочет чтобы очередной молоденький к ней в гости пришёл

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Филдер Тойота

11:58:19 12-09-2023

Все стали ТикТок ерами. Сами то от Мизулиной далеко что ли ушли? Диванные умники. Кто вы такие, обоснуйте свой жизненный статус? Умом не один не блещет.

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Гость

12:50:22 12-09-2023

Филдер Тойота (11:58:19 12-09-2023) Все стали ТикТок ерами. Сами то от Мизулиной далеко что ли у... Чувак с ником от японской машины, ты тоже не особо впечатлил. Ездишь на Филдере или только мечтаешь купить?

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Гость

14:29:47 12-09-2023

Филдер Тойота (11:58:19 12-09-2023) Все стали ТикТок ерами. Сами то от Мизулиной далеко что ли у... Судя по всему, Вы сами не особо умный.

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