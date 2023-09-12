Мизулина призвала забрать тиктокера Милохина в армию

Недавно 21-летний блогер вернулся в Россию

12 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак"

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию тиктокера Даню Милохина, который на днях вернулся в Россию.

"На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет", – написала в Telegram Мизулина и добавила, что такой шаг "будет способствовать патриотическому воспитанию" блогера.

Даня Милохин уехал из России в 2022-м, жил в Дубае и США. В ноябре того же года он спел украинский гимн на стриме, но при этом против СВО не выступал. Он также говорил, что сожалеет из-за потери контакта со страной, и жаловался, что ему приходится зарабатывать на детских корпоративах после того, как отказался от проектов внутри РФ.

Недавно 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с Красной площади.