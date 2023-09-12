Мизулина призвала забрать тиктокера Милохина в армию
Недавно 21-летний блогер вернулся в Россию
12 сентября 2023, 08:00, ИА Амител
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию тиктокера Даню Милохина, который на днях вернулся в Россию.
"На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет", – написала в Telegram Мизулина и добавила, что такой шаг "будет способствовать патриотическому воспитанию" блогера.
Даня Милохин уехал из России в 2022-м, жил в Дубае и США. В ноябре того же года он спел украинский гимн на стриме, но при этом против СВО не выступал. Он также говорил, что сожалеет из-за потери контакта со страной, и жаловался, что ему приходится зарабатывать на детских корпоративах после того, как отказался от проектов внутри РФ.
Недавно 21-летний тиктокер опубликовал несколько фото с Красной площади.
07:55:57 12-09-2023
спел украинский гимн --- в армии споет российский гимн, можно будет реабилитировать. Возможно хороший парень, раз вернулся. Как минимум, не дурак, что против СВО не выступал, мало ли как закончится
08:54:25 12-09-2023
Гость (07:55:57 12-09-2023) спел украинский гимн --- в армии споет российский гимн, мож... вернулся потому что бабки закончились
09:49:48 12-09-2023
Гость (07:55:57 12-09-2023) спел украинский гимн --- в армии споет российский гимн, мож... Денежки кончились, вот и вернулся.
08:11:00 12-09-2023
Впервые поддерживаю Мизулину на все 100)))
09:02:27 12-09-2023
А он точно своих не перестреляет? С психу.
10:03:43 12-09-2023
Гость (09:02:27 12-09-2023) А он точно своих не перестреляет? С психу.... По себе людей не судят!
10:39:33 12-09-2023
Гость (09:02:27 12-09-2023) А он точно своих не перестреляет? С психу.... можно не автомат а лопату дать ему в руки, на годик, самое то!
09:08:21 12-09-2023
У нас граждан теперь призывают по рекомендации Мизулиной, государство без государственных институтов, хозяева Росси решают кому служить, а кому нет.)
09:20:24 12-09-2023
"Даю второй шанс". Милохин рассказал, почему вернулся в Россию «Уехал тогда сгоряча, рвать все связи было глупо. С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь».-- Понять, простить, и заплатить, а то хлопцу жить не на что.
09:24:23 12-09-2023
А мазулина своих детей, племянников на сво уже направила, прежде чем определять судьбу других?
09:41:56 12-09-2023
Гость (09:24:23 12-09-2023) А мазулина своих детей, племянников на сво уже направила, пр... ] Она сама дочка сенаторши, и дети ее будут при власти. А чтобы чернь не бастовала, будут отдавать на растерзания кого-то типа Милохина.
10:17:35 12-09-2023
Гость (09:24:23 12-09-2023) А мазулина своих детей, племянников на сво уже направила, пр... Она бездетная. А братец у неё в Бельгии. Он в браке и вряд ли родит.
10:59:54 12-09-2023
Гость (10:17:35 12-09-2023) Она бездетная. А братец у неё в Бельгии. Он в браке и вряд ли родит но с мужем они очень стараются
11:29:33 12-09-2023
"А братец у неё в Бельгии. Он в браке и вряд ли родит". В Бельгии сможет.
09:54:20 12-09-2023
Кровожадная старушка
10:01:49 12-09-2023
не переживайте вы за него, наверняка он гражданство сменил и вернулся просто работать
10:28:59 12-09-2023
Она его не на СВО посылает, а в армию. Как его на СВО, если не служил
11:55:07 12-09-2023
просто хочет чтобы очередной молоденький к ней в гости пришёл
11:58:19 12-09-2023
Все стали ТикТок ерами. Сами то от Мизулиной далеко что ли ушли? Диванные умники. Кто вы такие, обоснуйте свой жизненный статус? Умом не один не блещет.
12:50:22 12-09-2023
Филдер Тойота (11:58:19 12-09-2023) Все стали ТикТок ерами. Сами то от Мизулиной далеко что ли у... Чувак с ником от японской машины, ты тоже не особо впечатлил. Ездишь на Филдере или только мечтаешь купить?
14:29:47 12-09-2023
Филдер Тойота (11:58:19 12-09-2023) Все стали ТикТок ерами. Сами то от Мизулиной далеко что ли у... Судя по всему, Вы сами не особо умный.