Даню Милохина официально призвали в армию

Повестку ему принесли по месту воинского учета

03 октября 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: vk.com/danya_milokhinreal

Российского тиктокера Даню Милохина призвали в армию. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, повестку блогеру принесли по месту воинского учета в Анапе. Отец Милохина бумагу брать не стал и заявил, что его сын находится за границей.

Те, кто принес повестку, пообещали вернуться.

Напомним, что после возвращения Милохина в Россию СМИ сообщили о том, что блогера планируют призвать в армию. После этих сообщений он снова улетел.