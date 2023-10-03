Даню Милохина официально призвали в армию
Повестку ему принесли по месту воинского учета
03 октября 2023, 20:05, ИА Амител
Фото: vk.com/danya_milokhinreal
Российского тиктокера Даню Милохина призвали в армию. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, повестку блогеру принесли по месту воинского учета в Анапе. Отец Милохина бумагу брать не стал и заявил, что его сын находится за границей.
Те, кто принес повестку, пообещали вернуться.
Напомним, что после возвращения Милохина в Россию СМИ сообщили о том, что блогера планируют призвать в армию. После этих сообщений он снова улетел.
20:09:44 03-10-2023
вот это белокурое оно на фоточке? смеётесь что-ли... зачем ему в армию?
01:24:07 04-10-2023
Элен без ребят (20:09:44 03-10-2023) вот это белокурое оно на фоточке? смеётесь что-ли... зачем е... ума набираться будет, там его быстро жизни научат!!!
12:30:08 04-10-2023
Гость (01:24:07 04-10-2023) ума набираться будет, там его быстро жизни научат!!!... этого не научат, у него маникюр цветной. хм, сам голубой, а ногти желтые... знакое сочетание цветов. не, точно не научат. его место должен занять достойный человек!
08:29:20 04-10-2023
Элен без ребят (20:09:44 03-10-2023) вот это белокурое оно на фоточке? смеётесь что-ли... зачем е... Даже Зверев честно отслужил в СА. И ничего, живой. А нынче служба в АР, по сравнению с СА- курорт.
12:26:03 04-10-2023
Гость (08:29:20 04-10-2023) Даже Зверев честно отслужил в СА. И ничего, живой. А нынче с... Зверев сначала отслужил, а уж потом головой поехал.
23:25:40 03-10-2023
А затем чтобы жопоблуду мозги вправили правильные ребята.
06:51:17 04-10-2023
Зачем? В караул его с оружием же не поставишь, потому что кретин.
07:11:46 04-10-2023
Гость (06:51:17 04-10-2023) Зачем? В караул его с оружием же не поставишь, потому что кр... Затем, что есть закон РФ, и его должны все соблюдать. Нельзя людей убивать, нельзя красть, нельзя на красный свет, нельзя уклоняться. Все равны. Иди поступи в ВУЗ - получишь официальную отсрочку. По медицинским показаниям тоже отсрочка есть.
07:29:23 04-10-2023
Гость (06:51:17 04-10-2023) Зачем? В караул его с оружием же не поставишь, потому что кр... Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в армию не берут. Только как назвать тех людей, которые это чудо приглашали на экономические форумы и называли кумиром молодежи?
08:13:03 04-10-2023
Гость (07:29:23 04-10-2023) Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в арм... В армии каждый третий кретин! А каждому четвёртому справку выдавать надо! ))))
08:20:00 04-10-2023
Гость (08:13:03 04-10-2023) В армии каждый третий кретин! А каждому четвёртому справку в... Чувствуется рассказ бывалого армейца…
08:19:19 04-10-2023
Гость (07:29:23 04-10-2023) Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в арм... На форум его позвали ради хайпа. Взрослые продуманные люди думали, что таким образом привлекут молодежную аудиторию. Хотя зачем молодежи этот форум, а самому форуму молодежь для которой Милохин кумир, лично мне не понятно.
12:31:23 04-10-2023
Гость (07:29:23 04-10-2023) Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в арм... жжете! кого на экономические форумы приглашали?!
09:16:16 04-10-2023
Ну хоть одна позитивная новость - дЕбилов и в армию
10:33:40 04-10-2023
Чтобы его зачморили там что-ли? Зачем это чудо в армию, там итак хватает чудиков, с него толку - только Очки драить, ни в караул, ни в наряды, вечно налипать будет, командиров подставлять...
11:37:02 04-10-2023
Отец Милохина бумагу брать не стал --- оказывается можно так