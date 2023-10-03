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Даню Милохина официально призвали в армию

Повестку ему принесли по месту воинского учета

03 октября 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: vk.com/danya_milokhinreal
Фото: vk.com/danya_milokhinreal

Российского тиктокера Даню Милохина призвали в армию. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, повестку блогеру принесли по месту воинского учета в Анапе. Отец Милохина бумагу брать не стал и заявил, что его сын находится за границей.

Те, кто принес повестку, пообещали вернуться.

Напомним, что после возвращения Милохина в Россию СМИ сообщили о том, что блогера планируют призвать в армию. После этих сообщений он снова улетел

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Комментарии 16

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Элен без ребят

20:09:44 03-10-2023

вот это белокурое оно на фоточке? смеётесь что-ли... зачем ему в армию?

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Гость

01:24:07 04-10-2023

Элен без ребят (20:09:44 03-10-2023) вот это белокурое оно на фоточке? смеётесь что-ли... зачем е... ума набираться будет, там его быстро жизни научат!!!

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Гость

12:30:08 04-10-2023

Гость (01:24:07 04-10-2023) ума набираться будет, там его быстро жизни научат!!!... этого не научат, у него маникюр цветной. хм, сам голубой, а ногти желтые... знакое сочетание цветов. не, точно не научат. его место должен занять достойный человек!

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Гость

08:29:20 04-10-2023

Элен без ребят (20:09:44 03-10-2023) вот это белокурое оно на фоточке? смеётесь что-ли... зачем е... Даже Зверев честно отслужил в СА. И ничего, живой. А нынче служба в АР, по сравнению с СА- курорт.

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Элен без ребят

12:26:03 04-10-2023

Гость (08:29:20 04-10-2023) Даже Зверев честно отслужил в СА. И ничего, живой. А нынче с... Зверев сначала отслужил, а уж потом головой поехал.

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Киря

23:25:40 03-10-2023

А затем чтобы жопоблуду мозги вправили правильные ребята.

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Гость

06:51:17 04-10-2023

Зачем? В караул его с оружием же не поставишь, потому что кретин.

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Гость

07:11:46 04-10-2023

Гость (06:51:17 04-10-2023) Зачем? В караул его с оружием же не поставишь, потому что кр... Затем, что есть закон РФ, и его должны все соблюдать. Нельзя людей убивать, нельзя красть, нельзя на красный свет, нельзя уклоняться. Все равны. Иди поступи в ВУЗ - получишь официальную отсрочку. По медицинским показаниям тоже отсрочка есть.

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Гость

07:29:23 04-10-2023

Гость (06:51:17 04-10-2023) Зачем? В караул его с оружием же не поставишь, потому что кр... Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в армию не берут. Только как назвать тех людей, которые это чудо приглашали на экономические форумы и называли кумиром молодежи?

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Гость

08:13:03 04-10-2023

Гость (07:29:23 04-10-2023) Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в арм... В армии каждый третий кретин! А каждому четвёртому справку выдавать надо! ))))

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Гость

08:20:00 04-10-2023

Гость (08:13:03 04-10-2023) В армии каждый третий кретин! А каждому четвёртому справку в... Чувствуется рассказ бывалого армейца…

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Гость

08:19:19 04-10-2023

Гость (07:29:23 04-10-2023) Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в арм... На форум его позвали ради хайпа. Взрослые продуманные люди думали, что таким образом привлекут молодежную аудиторию. Хотя зачем молодежи этот форум, а самому форуму молодежь для которой Милохин кумир, лично мне не понятно.

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Элен без ребят

12:31:23 04-10-2023

Гость (07:29:23 04-10-2023) Ну так пусть предоставит справку, что он кретин, таких в арм... жжете! кого на экономические форумы приглашали?!

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Гость

09:16:16 04-10-2023

Ну хоть одна позитивная новость - дЕбилов и в армию

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Алексей

10:33:40 04-10-2023

Чтобы его зачморили там что-ли? Зачем это чудо в армию, там итак хватает чудиков, с него толку - только Очки драить, ни в караул, ни в наряды, вечно налипать будет, командиров подставлять...

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Гость

11:37:02 04-10-2023

Отец Милохина бумагу брать не стал --- оказывается можно так

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