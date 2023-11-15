Дарью Трепову* доставили в суд на первое слушание дела о теракте в Санкт-Петербурге

Девушку доставили в "автозаке", который сопровождал еще один автомобиль

15 ноября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: МВД РФ

Обвиняемую в теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову* доставили в суд на первое слушание дела. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РЕН ТВ.

Девушку доставили в "автозаке", который сопровождал еще один автомобиль.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.

В октябре газета Washington Post сообщила, что к убийству Татарского приложили руку украинские спецслужбы. Подчеркивалось, что теракт осложнил отношения Службы безопасности Украины (СБУ) и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое с 2015 года вкладывалось в спецслужбу.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.