Дарью Трепову* доставили в суд на первое слушание дела о теракте в Санкт-Петербурге
Девушку доставили в "автозаке", который сопровождал еще один автомобиль
15 ноября 2023, 16:30, ИА Амител
Обвиняемую в теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову* доставили в суд на первое слушание дела. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РЕН ТВ.
Девушку доставили в "автозаке", который сопровождал еще один автомобиль.
Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.
Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.
В октябре газета Washington Post сообщила, что к убийству Татарского приложили руку украинские спецслужбы. Подчеркивалось, что теракт осложнил отношения Службы безопасности Украины (СБУ) и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое с 2015 года вкладывалось в спецслужбу.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.
16:42:57 15-11-2023
Это которая причастна к ужасному убийству Пельменя?
17:02:06 15-11-2023
Она же вроде извинилась и сожалеет
19:33:47 15-11-2023
Ну пусть готовится! Там мамки сделают из нее котлету по киевски.
01:22:13 16-11-2023
Гость (19:33:47 15-11-2023) Ну пусть готовится! Там мамки сделают из нее котлету по киев... Из тебя уже сделали? Со знанием дела говоришь, ковырял как.