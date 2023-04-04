Что известно о деле Дарьи Треповой, которую обвиняют в убийстве военкора Татарского?
Дарью Трепову подозревают в смерти военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве кафе в Санкт-Петербурге
04 апреля 2023, 11:13, Анастасия Бичакова
Накануне, 3 апреля, в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову, подозреваемую в гибели военного корреспондента, блогера Владлена Татарского.
Что известно о деле Дарьи Треповой, как она скрывалась от правоохранительных органов и по какой статье её будут судить – читайте в материале amic.ru.
Что известно о гибели военкора Татарского?
Блогер, военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб при взрыве, прогремевшем в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля.
По имеющейся информации, в заведении мужчина встречался с подписчиками. Очевидцы рассказывают, что одна из девушек (по версии следствия, Дарья Трепова) пронесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который была вмонтирована взрывчатка. Это она подарила военкору.
Всего, по последним данным, во время ЧП пострадали 33 человека. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Также напомним, президент Владимир Путин подписал указ о награждении Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) – военного корреспондента (посмертно)", – говорится в документе.
Биография Владлена Татарского – в материале amic.ru.
Как задержали Дарью Трепову?
Сначала источник "Интерфакса" сообщил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в гибели Владлена Татарского. Собеседник издания утверждал, что обвиняемую доставили к следователю. А Telegram-канал "112" уточнял, что силовики провели обыски в квартире, которую она снимала в Санкт-Петербурге.
При этом ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД, писал, что Трепову объявили в федеральный розыск.
"Трепова Дарья Евгеньевна 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – уточнялось в базе.
По данным СМИ, до этого она скрывалась, в том числе на съёмной квартире, а также пыталась изменить внешность (сделала стрижку).
Позже стало известно, что Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:20
"Фонтанке" стали известны результаты допроса Дарьи Треповой.
Предварительно, обвиняемая сошлась с неким активистом. Ей якобы предложили переехать в Киев и работать на должности редактора в одном из медиаресурсов.
Но для этого нужно было пройти "стажировку". Первым заданием было отправиться в книжный магазин "Листва", познакомиться с Владленом Татарским, а также предоставить фотоотчёт: Дарья и лидер патриотического звена.
Затем она выдвинулась в Москву, там через таксиста ей передали "тайную вещь". По информации "Фонтанки", таксист не знал, что делает.
"Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали через "телегу", расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника", — сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Дарья вернулась в Санкт-Петербург и получила ещё одно задание — встретиться с Татарским на Университетской набережной. С неё якобы потребовали передать бюст и сказать что-либо о героях ЧВК "Вагнер". Дальше якобы должна была действовать не подозреваемая, а "организаторы".
За это девушке купили авиабилет Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии переправят на Украину.
По её словам, она не знала о бомбе. Только догадывалась, что это "что-то плохое".
Трепова сигнализировала сообщениями в мессенджере свои действия, вплоть до передачи бюста.
Взрывотехники, готовящие экспертизу, должны подтвердить: бомбу активировали на расстоянии — в нее была зашита сим-карта.
Правда ли, что Дарью Трепову завербовали?
Точно неизвестно. Но сама Дарья Трепова на допросе заявила, что её завербовал журналист Роман Попков, экс-лидер отделения Национал-большевистской партии (запрещённая на территории РФ организация). Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на Telegram-канал Shot.
"Попков сегодня подтвердил, что переписывался с Треповой в соцсетях, но, дескать, учил её только журналистике – при том, что Трепова к журналистике не имеет никакого отношения", – подчёркивает "Московский комсомолец".
Также обвиняемая говорила, что её "подставили". Об этом – также "Московскому комсомольцу" – рассказала её подруга Юлия.
А когда вообще Дарья Трепова приехала в Санкт-Петербург?
По словам Юлии, Дарья Трепова приехала в Санкт-Петербург в пятницу, 31 марта. Она арендовала жильё на 4-й линии Васильевского острова.
Собеседница говорит, что обвиняемая привезла с собой чемодан и почти весь вечер провела за компьютером. По версии подруги, подозреваемая работала.
Юлия побывала в гостях у Дарьи накануне трагедии.
"В последний раз Дарья Трепова написала близким примерно в 20:00 (после трагедии, – прим. ред.). Юлия прочитала новость о взрыве и попыталась связаться с девушкой. Та ответила не сразу. Но через некоторое время последовал "эмоциональный и даже истерический ответ", что "её подставили". Затем чат был удалён, и подозреваемая больше не выходила на связь", – писал ранее amic.ru, ссылаясь на Юлию.
Чем занималась Дарья Трепова?
Друзья Дарьи Треповой говорят, что после школы обвиняемая поступила на медицинский факультет. Затем она работала в стоматологиях, пыталась найти себя как модель, но в итоге стала заниматься дизайном.
Кроме того, по словам её приятеля, Трепова работала в магазине.
"На фрилансе далеко не уедешь, работала она ещё в магазине винтажных вещей администратором", – поделился он с "Московским комсомольцем".
Когда протестные настроения в обществе были на пике, Дарья Трепова начала ходить на встречи оппозиционеров и у неё появились "вопросы к режиму".
По информации издания, после начала спецоперации Дарью и её мужа задерживали за участие в оппозиционном митинге. А после объявления мобилизации супруг подозреваемой покинул Россию.
Знакомый Дарьи говорит, что она тоже хотела уехать из страны, но не могла этого сделать.
Однако, по словам другого знакомого, она всё-таки прожила полгода в Грузии, а вернулась, когда закончились деньги.
Кроме того, Дарья успела пожить в Москве. В столице она снимала квартиру в районе станции метро "Медведково".
Из открытых источников следует, что Дарья Трепова 9 марта открыла ИП с основным ОКВЭДом "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет". Доверенному лицу она демонстрировала сайт с аксессуарами и одеждой.
Гибель Владлена Татарского – это убийство или теракт?
Сначала Следственный комитет возбудил дело об убийстве общеопасным способом по ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса.
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в кафе на Университетской набережной – теракт, пишет РБК.
"Это теракт <...> Сейчас идёт активная фаза следствия, мы видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых", – сказал Песков.
Аналогичную оценку высказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В результате вечером 3 апреля Следственный комитет переквалифицировал убийство Татарского на статью о теракте.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), – сказано в сообщении СКР.
11:18:45 04-04-2023
интересно, что в стоматологии не получалось заработать, обычно получается
11:22:12 04-04-2023
с бюстом Татарского --- они еще и бюст Татарского специально сделали
11:22:54 04-04-2023
Теперь никто бюсты брать не будет
11:28:21 04-04-2023
Попков сегодня подтвердил, что переписывался с Треповой в соцсетях --- из Грузии подтвердил? Где сам Попков то? Он национал-большевик
11:30:20 04-04-2023
Недалёкая, она не понимает даже, что наделала. За такие дела пожизненно, чтобы другим не повадно было.
12:27:54 04-04-2023
почему военкор? к какой редакции он приписан? чьи редакционные задания он выполнял? в каком СМИ служил? кто-то понял?
12:46:25 04-04-2023
По информации Telegram-канала "Осторожно, новости" сейчас Попков живёт в Киеве --- национал большевик в бандеровском Киеве живет, может подпольщик? Как Олег Кошевой
12:53:35 04-04-2023
Попков в 2020 против батьки митинговал, национал большевик против батьки, который чуть ли не социализм в Белоруссии удерживал. Походу эта партия как Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) Лидеры: Карл Харрер (1919) Антон Дрекслер (1919 1921) Адольф Гитлер (1921 1945), они тоже с бандеровцами дружили и были против коммунистов
13:20:21 04-04-2023
ГРУ Украины это "дело" провернуло.Нашли подходящую исполнительницу с не совсем нормальной головой,помогли деньгами (обещали по исполнении круглую сумму)технически оснастили,обеспечили поддержкой,та сделала пару подходов к "объекту",но окончательный уход после последнего у неё не удался.Ни как в случае с терактом целевого убийства Дарьи Дугиной.Тогда её убийца скрылась в Эстонии.И что-то о ней забыли в связи с чем-то.Нет никакой информации.Ну убили и убили...Видимо у сегодняшней ФСБ слишком короткие руки.Даже в граничной Эстонии не шарят
13:32:46 04-04-2023
Допустим,была переписка,но связь с терактом в Питере-это туфта.
15:24:43 04-04-2023
Диверсанты действовали. Хорошо организованная группа имеющая бомбы
И использующая баб лохушек. Они еще 100 таких же девок найдут
Тут профессионалы контразведчики нужны их ловить. Баб этих сажать бесполезно
15:38:51 04-04-2023
Баб этих сажать бесполезно --- усыплять?
15:43:32 04-04-2023
А зачем ей давать ложные показания на Попкова, он что ее бросил, она обиделась?
16:47:04 04-04-2023
Вот из-за такой сволочи погиб настоящий патриот. А сколько еще этих сволочей, готовых за бабки мать свою продать или убить человека, ходят по свету? В аду ей гореть.