Сначала источник "Интерфакса" сообщил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в гибели Владлена Татарского. Собеседник издания утверждал, что обвиняемую доставили к следователю. А Telegram-канал "112" уточнял, что силовики провели обыски в квартире, которую она снимала в Санкт-Петербурге.

При этом ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД, писал, что Трепову объявили в федеральный розыск.

"Трепова Дарья Евгеньевна 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – уточнялось в базе.

По данным СМИ, до этого она скрывалась, в том числе на съёмной квартире, а также пыталась изменить внешность (сделала стрижку).

Позже стало известно, что Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге.

Обновлено в 16:20

"Фонтанке" стали известны результаты допроса Дарьи Треповой.

Предварительно, обвиняемая сошлась с неким активистом. Ей якобы предложили переехать в Киев и работать на должности редактора в одном из медиаресурсов.

Но для этого нужно было пройти "стажировку". Первым заданием было отправиться в книжный магазин "Листва", познакомиться с Владленом Татарским, а также предоставить фотоотчёт: Дарья и лидер патриотического звена.

Затем она выдвинулась в Москву, там через таксиста ей передали "тайную вещь". По информации "Фонтанки", таксист не знал, что делает.

"Что касается самодельного взрывного устройства, то его также заказали через "телегу", расплатились, а мастер уже анонимно переправлял в нужное время, в нужные руки посредника", — сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Дарья вернулась в Санкт-Петербург и получила ещё одно задание — встретиться с Татарским на Университетской набережной. С неё якобы потребовали передать бюст и сказать что-либо о героях ЧВК "Вагнер". Дальше якобы должна была действовать не подозреваемая, а "организаторы".

За это девушке купили авиабилет Пулково — Узбекистан, пообещав, что из Азии переправят на Украину.

По её словам, она не знала о бомбе. Только догадывалась, что это "что-то плохое".

Трепова сигнализировала сообщениями в мессенджере свои действия, вплоть до передачи бюста.

Взрывотехники, готовящие экспертизу, должны подтвердить: бомбу активировали на расстоянии — в нее была зашита сим-карта.