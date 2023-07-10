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Дава больше не будет вести "Дом-2"

Причина, по которой бывший Ольги Бузовой оставил проект, неизвестна

10 июля 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российский блогер, бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава ушел из "Дома–2". Об этом в социальных сетях рассказали несколько участников проекта.

30-летний шоумен пришел в проект в мае 2021 года, но продержался не долго. Одна из участниц шоу в социальных сетях написала о том, что она недавно познакомилась с Давой, а теперь он покидает съемочную площадку. Девушка пожелала шоумену удачи. С аналогичным пожеланием выступил и другой участник проекта.

Судя по публикациям, Дава решил сосредоточиться на творчестве, из-за чего принял решение оставить съемки в шоу, пишет StarHit.

культура

Комментарии 4

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солдат

18:34:40 10-07-2023

Вот беда . А кто же теперь будет вести эту интеллектуальную передачу.!? Вот горе - то.....

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Гость

18:44:44 10-07-2023

А что, дом2 еще существует?

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Элен без ребят

18:54:22 10-07-2023

а что Д2 до сих пор идет и его кто-то смотрит?! афигеть.

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Гость

09:16:51 11-07-2023

Шоу для недоумков

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