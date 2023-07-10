Дава больше не будет вести "Дом-2"

Причина, по которой бывший Ольги Бузовой оставил проект, неизвестна

10 июля 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский блогер, бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава ушел из "Дома–2". Об этом в социальных сетях рассказали несколько участников проекта.

30-летний шоумен пришел в проект в мае 2021 года, но продержался не долго. Одна из участниц шоу в социальных сетях написала о том, что она недавно познакомилась с Давой, а теперь он покидает съемочную площадку. Девушка пожелала шоумену удачи. С аналогичным пожеланием выступил и другой участник проекта.

Судя по публикациям, Дава решил сосредоточиться на творчестве, из-за чего принял решение оставить съемки в шоу, пишет StarHit.